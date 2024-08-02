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Тур: 1.
Тоттенхэм
 
Позже
Бавария
Прогнозы 57
Бавария 47.4% (27)
X 17.5% (10)
Тоттенхэм 35.1% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тоттенхэм
Ничья
Бавария
2.75
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3.90
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3.55
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Тоттенхэм
Бавария

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧ
3:1
ЛЧ
2:7
КА
2:2

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

3
4.5

Среднее время на гол

30
20

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

2.33
3.33

Тотал матчей

4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
27

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0
Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Бавария - Айнтрахт Фр 2:1 Унион Берлин - Бавария 1:5 Бавария - Арсенал 1:0 Бавария - Кёльн 2:0 Арсенал - Бавария 2:2 Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1 Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2
Бавария
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2
Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Лутон Таун 2:1 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2024, осталось 1 день 10 часов 8 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 57
    Бавария 47.4% (27)
    X 17.5% (10)
    Тоттенхэм 35.1% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Бавария
    2.75
    Реклама, betcity.ru
    3.90
    Реклама, betcity.ru
    3.55
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Бавария

    Исход игры
    Тоттенхэм
    47.4% (27)
    Ничья
    17.5% (10)
    Бавария
    35.1% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    87.5% (49)
    Меньше
    12.5% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    96.43% (54)
    Нет
    3.57% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    36.8% (21)
    1:2 Бавария
    26.3% (15)
    1:1 Ничья
    8.8% (5)
    2:2 Ничья
    7% (4)
    1:3 Бавария
    3.5% (2)
    3:2 Тоттенхэм
    3.5% (2)
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