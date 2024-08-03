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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Фарул Констанца
 
Прерван
Политехника Яссы

Ход матча

26'
Маринс Густаво
 
34'
Ривалдиньо
(Ганя Кристиан)
1:0
45'
 
Тодороски Тодор
45'
Янку Габриэль
(Грамени Константин)
2:0
46'
 
Камбери Флориан
Георге Валентин
46'
 
Stefan Stefanovici
Andrei Gheorghita
55'
 
Rares Ispas
56'
Сырбу Дан
Маринс Густаво
 
56'
Дикан Виктор
Неделку Драгош
 
61'
Радаславеску Эдуард
Григорян Нарек
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фарул Констанца
Ничья
Политехника Яссы
1.62
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5.46
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70.00
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Все Коэффициенты
1
Бузбуки
Александру
3
Попеску
Михай
44
Бэлаша
Михай
4
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
8
Вынэ
Йонуц
14
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
10
Янку
Габриэль
7
Ривалдиньо
30
Григорян
Нарек
88
Фернандес
Хесус
30
Тодороски
Тодор
18
Илие
Флорин
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
5
Гуэ
Самюэль
37
Бордеяну
Михай
99
Tailson
10
Alin
Roman
II
11
Георге
Валентин
80
Andrei
Gheorghita
Фарул Констанца
Политехника Яссы

История личных встреч

Фарул Констанца
Политехника Яссы

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
6 побед 0 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:3
С
1:3
Л1ГБ
0:3
ПЛ
1:2
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
Л1
1:0
ДА
0:3
ДА
2:1
ДА
1:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Среднее время на гол

75
60

Всего голов

14
22

Голов в среднем за матч

1.08
1.69

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

83
53

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янку Габриэль 1 0.25
Ривалдиньо 1 0.25
Ганя Кристиан 0 0
Грамени Константин 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 1 0.25
Alin Roman II 1 0.25
Тодороски Тодор 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вынэ Йонуц 1 0
Ривалдиньо 1 0
Попеску Михай 1 0
Маринс Густаво 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony da Silva III 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Tailson 1 0
Matei Tanasa 1 0
Luca Mihai 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Политехника Яссы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Фарул Констанца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Политехника Яссы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Фарул Констанца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Политехника Яссы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0
Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1
Политехника Яссы
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0
Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0

Результаты матчей

Фарул Констанца
Политехника Яссы

Точный счет

0:1
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Динамо Бухарест
 4 2 1 1 11 - 6 7
5.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Униря Слобозия
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
ЧФР Клуж
 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 2 - 5 3
12.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
УТА Арад
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Германнштадт
 4 0 2 2 2 - 5 2
16.
Фарул Констанца
 3 0 1 2 2 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
УТА Арад
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Фарул Констанца
 2 0 0 2 2 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 5 4
5.
Сепси
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ботошани
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Университатя Клуж
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Рапид Бухарест
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
14.
Петролул Плоешти
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 2 (3)
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (2)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Глория Бузау Чанаджия Дарио 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Матч прерван
  • 64'
    Оооо... вот это был удар! Ривалдиньо должен был забить с этой позиции.
  • 64'
    Ривалдиньо из команды Фарул Констанца в офсайде
  • 64'
    Ривалдиньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 64'
    Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 64'
    Сильный дождь сегодня.
  • 63'
    Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля
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    Лучшие коэффициенты
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    Ничья
    Политехника Яссы
    1.62
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