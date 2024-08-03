Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Тайлсон нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

62' Команда Фарул Констанца играла лучше в этом тайме.

62' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

61' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Оооо... вот это был удар! Ривалдиньо должен был забить с этой позиции.

58' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ривалдиньо нанес удар в каркас ворот!

55' Тодороски Тодор получил желтую карточку от судьи

55' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

51' Бордеяну Михай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [12] минут(а)

50' Матч возобновится спорным мячом

36' Игра приостановлена из-за неполадок со светом.

36' Хорошую попытку сделал Янку Габриэль . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Команда Фарул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

34' Г О О О О О Л - Ривалдиньо из команды Фарул Констанца легко посылает мяч в пустые ворота правой! Ривалдиньо легко с этим справился!

32' Попеску Михай не смог попасть в створ ударом издали

32' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

31' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

30' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Тайлсон пробует нанести удар издали, но Alexandru Buzbuchi держит все под контролем

30' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

29' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Матч возобновлен

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

26' Маринс Густаво совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Alin Roman не смог попасть в створ ударом издали

24' Янку Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

19' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

12' Бордеяну Михай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Оооо... вот это был удар! Andrei Gheorghita должен был забить с этой позиции.

7' Хорошую попытку сделал Andrei Gheorghita . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

4' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру