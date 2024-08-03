☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Кривбасс
1:0
Второй тайм: 82'
Черноморец Од
0'
1:0
6' Гол
Yegor Tverdokhlib
79' Желтая карточка
Yegor Tverdokhlib
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
3
Романчук
Александр
II
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
14
Лунёв
Максим
22
Вакулко
Юрий
11
Yegor
Tverdokhlib
21
Кузык
Денис
80
Аду
Принс
10
Хомченовский
Дмитрий
1
Рудько
Артур
2
Бутко
Богдан
86
Удод
Данило
5
Roman
Savchenko
3
Ермаков
Виталий
22
Vladimir
Arsic
17
Янаков
Денис
8
Шпорн
Йон
27
Васильев
Александр
Андреевич
11
Попов
Кирилл
I
9
Хобленко
Алексей
Кривбасс
Черноморец Од

История личных встреч

Кривбасс
Черноморец Од

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
64

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 1 1
Кузык Денис 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1
Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2
Черноморец Од
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3
Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1 Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Верес
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФК Левый Берег
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Черноморец Од
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Верес
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Карпаты
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Левый Берег
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Черноморец Од
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Кривбасс
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Левый Берег
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Черноморец Од
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кривбасс Yegor Tverdokhlib 1
Кривбасс Кузык Денис 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Карпаты Альварес Пабло 1
Карпаты Мирошниченко Денис 1
Верес Кучеров Валерий 1
Верес Шарай Владислав 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 6'
    Кузык Денис сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Егор Твердохлиб бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Черноморец Од
1.32
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7.90
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9.50
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