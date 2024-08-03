Тур: 1. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
0'
0:1
29' ГолЦирайс Филипп
34' Желтая карточкаКайнц Тобиас
39' Желтая карточкаЛюбичич Марин
0:2
57' ГолБогард Мелайро
1:2
60' ГолПрокоп Доминик
76' Желтая карточкаMaximilian Fillafer
Ход матча
29'
0:1
34'
39'
57'
0:2
60'
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Тауи АдильПолузащитник
-
19 Пинто ЛенниНападающий
- Нападающий
-
-
45 Enis Safin
-
-
Главный тренер: Thomas Darazs
История личных встреч
Хартберг
ЛАСК
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
27 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
63%
25.9%
3 победы 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
1
1.43
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.57
1.69
Среднее время на гол
57
53
Всего голов
35
42
Голов в среднем за матч
1.3
1.56
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
Среднее время на гол
69
57
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прокоп Доминик
|1
|1
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цирайс Филипп
|1
|1
|Богард Мелайро
|1
|1
|Бериша Валон
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайнц Тобиас
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Марин
|1
|0
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1
Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2
ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|Гразер
|Вучич Ромео
|1 (1)
|ЛАСК
|Цирайс Филипп
|1
|Хартберг
|Прокоп Доминик
|1
|Сваровски Тироль
|Лоуренс Джеймс
|1
|ЛАСК
|Богард Мелайро
|1
|ЛАСК
|Любичич Марин
|1
|Хартберг
|Кайнц Тобиас
|1
|Альтах
|Инголич Сандро
|1
|Сваровски Тироль
|Тафернер Маттойс
|1
|Гразер
|Италиано Джейкоб
|1