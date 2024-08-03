☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 3054
Хартберг
1:2
Конец матча
ЛАСК
0'
0:1
29' Гол
Цирайс Филипп
34' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
39' Желтая карточка
Любичич Марин
0:2
57' Гол
Богард Мелайро
1:2
61' Гол
Прокоп Доминик
76' Желтая карточка
Maximilian Fillafer
90' Желтая карточка
Томас Дараж
90'+6
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
36
Омореги
Джастин
29
Амадин
Нелсон
27
Прокоп
Доминик
10
Афдияй
Донис
9
Patrik
Mijic
1
Лаваль
Тобиас
6
Богард
Мелайро
5
Цирайс
Филипп
22
Стойкович
Филип
2
Белло
Джордж
30
Хорват
Саша
18
Йовичич
Бранко
8
Усор
Мозес
10
Жуль
Роберт
14
Бериша
Валон
9
Любичич
Марин
Хартберг
4-2-3-1
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Хартберг
ЛАСК

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

27 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
63%
25.9%
3 победы 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:3
Б
3:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:5
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
ТМК
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1
1.43

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.57
1.69

Среднее время на гол

57
53

Всего голов

35
42

Голов в среднем за матч

1.3
1.56

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
4
Больше 15%
Меньше 85%
23

Среднее время на гол

69
57

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прокоп Доминик 1 1
Maximilian Fillafer 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цирайс Филипп 1 1
Богард Мелайро 1 1
Бериша Валон 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайнц Тобиас 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Марин 1 0
Томас Дараж 1 0

Результаты матчей

Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЛАСК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Хартберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЛАСК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1
Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хартберг 0:3 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Штурм Грац - Хартберг 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 Хартберг - Штурм Грац 1:3 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Хартберг - СВ Лафниц 4:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1 Хартберг - Штурм Грац 1:1
ЛАСК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 ЛАСК - Галатасарай 3:2
ЛАСК - Ческе-Будеёвице 2:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 Одт - ЛАСК 1:7 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 ЛАСК - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 ЛАСК - Рапид Вена 5:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:3 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Грац - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 ЛАСК - Мюнхен-1860 1:0 Рапид Вена - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах - ЛАСК 0:0

Результаты матчей

Хартберг
ЛАСК

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хартберг
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гразер
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Альтах
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Альтах
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гразер
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гразер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Вольфсбергер Зукич Деян 1 (1)
Гразер Вучич Ромео 1 (1)
Вольфсбергер Балло Тьерно 1 (1)
Сваровски Тироль Блуме Брор 1
ЛАСК Цирайс Филипп 1
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Устюндаг Джем 1
ЛАСК Любичич Марин 1
Хартберг Кайнц Тобиас 1
Вольфсбергер Шерцер Йонатан 1
Альтах Инголич Сандро 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Любичич Марин получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Кайнц Тобиас получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Бериша Валон сделал результативную передачу.
    • 29'
      Г О О О О Л - Цирайс Филипп бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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