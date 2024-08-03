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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Верес
0:0
Перерыв
Карпаты
0'
10' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
45' Желтая карточка
Костенко Ян

Ход матча

10'
 
Мирошниченко Денис
45'
 
Костенко Ян
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Карпаты
3.20
3.30
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3.00
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Все Коэффициенты
23
Кожухарь
Андрей
17
Mykhaylo
Protasevych
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
9
Морозко
Евгений
11
Дахновский
Виталий
10
Клёц
Дмитрий
20
Iago
Siqueira
77
Шарай
Владислав
7
Степанюк
Руслан
87
Мрвалевич
Марко
35
Кемкин
Александр
11
Мирошниченко
Денис
3
Адамюк
Владимир
4
Бабогло
Владислав
44
Сакив
Тарас
23
Альварес
Пабло
7
Yevgen
Pidlepenets
8
Чачуа
Амбросий
17
Кузык
Орест
26
Костенко
Ян
10
Невес
Игор
Верес
Карпаты

История личных встреч

Верес
Карпаты

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
0:3
ТМК
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:6

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Среднее время на гол

90
25

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

5
14

Голов в среднем за матч

1
2.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
32

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошниченко Денис 1 0

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4
Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1 Верес - Динамо Киев 1:1
Карпаты
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1
Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0 СК Полтава - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 1:2 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 Карпаты - ФСК Мариуполь 3:1 Карпаты - Виктория Николаевка 1:0 Карпаты - СК Полтава 2:1 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Карпаты - Скала 1911 3:1 Карпаты - Нива Тернополь 2:1 Карпаты - Хуст 0:0
Команда И В Н П Г О
1.
Карпаты
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Верес
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Левый Берег
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Верес
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Карпаты
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Карпаты
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ворскла
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Верес
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ нарушителей
Карпаты Мирошниченко Денис 1
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Костенко Ян получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Мирошниченко Денис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Карпаты.
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Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Карпаты
3.20
3.30
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