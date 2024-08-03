Тур: 1. Стадион: Кэшпойнт Арена.
1:2
Второй тайм: 88'
0'
0:1
8' ГолЛоуренс Джеймс
28' Желтая карточкаШтрунц Оливер
51' Желтая карточкаТафернер Маттойс
70' Желтая карточкаИнголич Сандро
1:1
73' ГолGustavo VI
1:2
81' ГолБлуме Брор
88' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
Ход матча
8'
0:1
28'
51'
70'
73'
1:1
81'
1:2
88'
23
Йегер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Gustavo VI
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Philipp Semlic
История личных встреч
Альтах
Сваровски Тироль
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
24 матча
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.38
1.55
Среднее время на гол
65
58
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
0.92
Среднее время на гол
70
97
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.33
1.21
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
67
74
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|1
|1
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лоуренс Джеймс
|1
|1
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инголич Сандро
|1
|0
|Штрунц Оливер
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тафернер Маттойс
|1
|0
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1
Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5
Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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|Гразер
|Вучич Ромео
|1 (1)
|ЛАСК
|Цирайс Филипп
|1
|Хартберг
|Прокоп Доминик
|1
|Сваровски Тироль
|Лоуренс Джеймс
|1
|ЛАСК
|Богард Мелайро
|1
|ЛАСК
|Любичич Марин
|1
|Хартберг
|Кайнц Тобиас
|1
|Альтах
|Инголич Сандро
|1
|Сваровски Тироль
|Тафернер Маттойс
|1
|Гразер
|Италиано Джейкоб
|1