☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 4355
Альтах
1:2
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
0:1
8' Гол
Лоуренс Джеймс
28' Желтая карточка
Штрунц Оливер
50' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
70' Желтая карточка
Инголич Сандро
1:1
74' Гол
Gustavo VI
1:2
82' Гол
Блуме Брор
88' Желтая карточка
Зульцбахер Лукас
90' Желтая карточка
Ансельм Тобиас
90' Красная карточка
Устюндаг Джем
90'+6
1
Стоянович
Деян
25
Инголич
Сандро
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
29
Mohamed
Ouedraogo
8
Mike-Steven
Baehre
23
Йегер
Лукас
6
Демаку
Весель
30
Фадингер
Лукас
14
Lukas
Fridrikas
17
Штрунц
Оливер
40
Стейскал
Адам
6
Зульцбахер
Лукас
5
Лоуренс
Джеймс
3
Гугганиг
Давид
25
Циборра
Леннарт
30
Тафернер
Маттойс
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
8
Диарра
Мамаду
16
Хинтерзеер
Лукас
23
Скрбо
Стефан
Альтах
4-4-2
Сваровски Тироль
4-3-3

История личных встреч

Альтах
Сваровски Тироль

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

24 матча

50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

Б
0:1
Б
0:0
Б
5:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
0:3
Б
0:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:4
Б
3:2
ТМК
1:1
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
4:0
ТМК
3:1
КА
2:4

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.38
1.55

Среднее время на гол

65
58

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.92

Среднее время на гол

70
97

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.33
1.21

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

67
74

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 1 1
Гугганиг Лукас 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блуме Брор 1 1
Лоуренс Джеймс 1 1
Quincy Butler 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инголич Сандро 1 0
Штрунц Оливер 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Устюндаг Джем 0 1
Ансельм Тобиас 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Зульцбахер Лукас 1 0

Результаты матчей

Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1
Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5
Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1

Результаты матчей

Альтах
Сваровски Тироль

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Альтах
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гразер
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Альтах
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Альтах
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гразер
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гразер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
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Топ бомбардиров
Вольфсбергер Зукич Деян 1 (1)
Гразер Вучич Ромео 1 (1)
Вольфсбергер Балло Тьерно 1 (1)
Сваровски Тироль Блуме Брор 1
ЛАСК Цирайс Филипп 1
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Устюндаг Джем 1
ЛАСК Любичич Марин 1
Хартберг Кайнц Тобиас 1
Вольфсбергер Шерцер Йонатан 1
Альтах Инголич Сандро 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Штрунц Оливер получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Г О О О О Л - Лоуренс Джеймс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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