Тур: 1. Стадион: Кэшпойнт Арена. Зрители: 4355
1:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолЛоуренс Джеймс
28' Желтая карточкаШтрунц Оливер
50' Желтая карточкаТафернер Маттойс
70' Желтая карточкаИнголич Сандро
1:1
74' ГолGustavo VI
1:2
82' ГолБлуме Брор
88' Желтая карточкаЗульцбахер Лукас
90' Желтая карточкаАнсельм Тобиас
90' Красная карточкаУстюндаг Джем
90'+6
Ход матча
8'
0:1
28'
50'
70'
74'
1:1
82'
1:2
88'
90'
90'
23
Йегер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Gustavo VI
-
-
-
Главный тренер: Joachim Standfest
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Philipp Semlic
История личных встреч
Альтах
Сваровски Тироль
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
24 матча
50%
29.2%
20.8%
12 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.8%
41.7%
12.5%
11 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.38
1.55
Среднее время на гол
65
58
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
0.92
Среднее время на гол
70
97
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.33
1.21
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
67
74
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|1
|1
|Гугганиг Лукас
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блуме Брор
|1
|1
|Лоуренс Джеймс
|1
|1
|Quincy Butler
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инголич Сандро
|1
|0
|Штрунц Оливер
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Устюндаг Джем
|0
|1
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Зульцбахер Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Альтах
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сваровски Тироль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1
Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Аустрия Вена - Альтах 2:2 Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5
Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Вадуц 2:4 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Блау-Вайсс Линц - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 0:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:2 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Ян - Сваровски Тироль 1:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1
Результаты матчей
Альтах
Сваровски Тироль
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Альтах
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|1 (1)
|Гразер
|Вучич Ромео
|1 (1)
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|1 (1)
|Сваровски Тироль
|Блуме Брор
|1
|ЛАСК
|Цирайс Филипп
|1
|Сваровски Тироль
|Устюндаг Джем
|1
|ЛАСК
|Любичич Марин
|1
|Хартберг
|Кайнц Тобиас
|1
|Вольфсбергер
|Шерцер Йонатан
|1
|Альтах
|Инголич Сандро
|1