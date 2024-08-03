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Тур: 2. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
1:0
Первый тайм: 44'
Скалица

Ход матча

13'
Веселовски Доминик
1:0
Лучшие коэффициенты
Дукла Банска-Бистрица
Ничья
Скалица
2.13
4.80
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9.50
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Все Коэффициенты
1
Ivan
Rehak
26
Oliver
Klimpl
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
20
Веселовски
Доминик
44
Загуменски
Тимотей
29
Малец
Томаш
11
Рымаренко
Мартин
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
4
Градецки
Матей
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
33
Копас
Адам
9
Моронг
Адам
8
Davi
Alves
16
Матеёв
Роберт
11
Marek
Fabry
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Скалица

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:2
С
1:2
С
0:3
С
2:1
С
1:2
С
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
2:1
ВЛ
2:3
ВЛПВК
2:0
ВЛ
3:1
ВЛ
3:1
ВЛ
2:1
ВЛЗ
2:1
ВЛЗ
1:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.25

Среднее время на гол

55
72

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.44
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

62
80

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рымаренко Мартин 1 0.5
Веселовски Доминик 1 0.5
Бренкус Адам 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Branislav Luptak 1 0
Oliver Klimpl 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Masik 1 0
Martin Cernek 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Скалица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Скалица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1
Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1
Скалица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2
Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Скалица

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Кошице
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Скалица
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Тренчин
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Скалица
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Кошице
 0:1 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Тренчин
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Комарно
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Железярне Подбрезова
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Кошице
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Скалица
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 2
Комарно Сильвестр Якуб 1
Слован Братислава Мак Роберт 1
ДАК Алмаши Ладислав 1
ДАК Герц Кристиан 1
Весь список

Топ нарушителей
ДАК Хиско Муньос 1
Ружомберок Ondrej Smetana 1
Тренчин Бондаренко Тарас 1
Михаловце Пачинда Эрик 1
Спартак Трнава Микович Мартин 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Дукла Банска-Бистрица
Ничья
Скалица
2.13
4.80
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9.50
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Скалица
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