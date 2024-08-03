☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
1:1
Конец матча
Скалица
0'
1:0
13' Гол
Веселовски Доминик
67' Желтая карточка
Рихтарех Давид
70' Желтая карточка
Marek Fabry
76' Желтая карточка
Грошшо Лукаш
79' Желтая карточка
Бренкус Адам
83' Желтая карточка
Adam Krcik
90' Желтая карточка
Глинка Марек
1:1
90' Гол
Michael Ranko
90'+5
1
Ivan
Rehak
26
Oliver
Klimpl
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
6
Рихтарех
Давид
20
Веселовски
Доминик
44
Загуменски
Тимотей
29
Малец
Томаш
11
Рымаренко
Мартин
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
4
Градецки
Матей
3
Martin
Cernek
18
Martin
Nagy
II
33
Копас
Адам
9
Моронг
Адам
8
Davi
Alves
16
Матеёв
Роберт
11
Marek
Fabry
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Скалица

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:2
С
1:2
С
0:3
С
2:1
С
1:2
С
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:0
ВЛ
2:1
ВЛ
2:3
ВЛПВК
2:0
ВЛ
3:1
ВЛ
3:1
ВЛ
2:1
ВЛЗ
2:1
ВЛЗ
1:0

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.25

Среднее время на гол

55
72

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.44
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

62
80

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рымаренко Мартин 1 0.5
Веселовски Доминик 1 0.5
Бренкус Адам 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Ranko 1 0.5
Martin Cernek 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глинка Марек 1 0
Branislav Luptak 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Бренкус Адам 1 0
Oliver Klimpl 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грошшо Лукаш 1 0
Marek Fabry 1 0
Adam Krcik 1 0
Martin Masik 1 0
Martin Cernek 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Скалица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Скалица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Дукла Банска-Бистрица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Скалица
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1
Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1
Скалица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2
Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0 Скалица - Тренчин 0:4 Михаловце - Скалица 1:3 Кошице - Скалица 1:2 Скалица - Злате Моравце 4:1 Скалица - Михаловце 0:0 Тренчин - Скалица 1:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Скалица - Тренчин 0:0 Липани - Скалица 0:0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Скалица

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
Тренчин
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Железярне Подбрезова
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Скалица
 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Кошице
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Железярне Подбрезова
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Слован Братислава
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Скалица
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Железярне Подбрезова
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Тренчин
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Комарно
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Кошице
 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 2
Комарно Сильвестр Якуб 1
Слован Братислава Мак Роберт 1
ДАК Алмаши Ладислав 1
Скалица Michael Ranko 1
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
ДАК Хиско Муньос 1
Тренчин Илья Столица 1
Ружомберок Ondrej Smetana 1
Тренчин Бондаренко Тарас 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Г О О О О Л - Веселовски Доминик бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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