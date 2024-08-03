Тур: 1. Стадион: Лавантталь Арена. Зрители: 5456
4:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаШерцер Йонатан
1:0
10' ПенальтиБалло Тьерно
2:0
21' ГолПисингер Симон
3:0
23' ГолЗукич Деян
68' Желтая карточкаJannik Robatsch
73' Желтая карточкаЯшич Адис
4:0
78' ГолБаумгартнер Доминик
4:1
82' ГолДель Лоренц
86' Желтая карточкаТошевски Давид
90'+5
Ход матча
10'
1:0
21'
2:0
23'
3:0
68'
73'
78'
4:0
82'
4:1
85'
86'
97
Яшич
Адис
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
27
Кюхн
Йонас
77
Бобциен
Бен
95
Видра
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Омич ЭрвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
47 Erik Kojzek
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кюхн ЙонасПолузащитник
-
77 Бобциен БенНападающий
- Нападающий
-
95 Видра ФилиппНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дель ЛоренцНападающий
-
-
30 Simon Spari
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Вольфсбергер
Аустрия Клагенфурт
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
2.22
2.25
Среднее время на гол
40
40
Всего голов
17
30
Голов в среднем за матч
1.55
1.88
Среднее время на гол
58
48
Всего голов
37
39
Голов в среднем за матч
1.85
1.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
48
46
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|1
|1
|Балло Тьерно
|1 (1)
|1
|Писингер Симон
|1
|1
|Баумгартнер Доминик
|1
|1
|Яшич Адис
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Лоренц
|1
|1
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тошевски Давид
|1
|0
|Jannik Robatsch
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3
Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1
Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1
Результаты матчей
Вольфсбергер
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|1 (1)
|Гразер
|Вучич Ромео
|1 (1)
|Вольфсбергер
|Балло Тьерно
|1 (1)
|Сваровски Тироль
|Блуме Брор
|1
|ЛАСК
|Цирайс Филипп
|1
|Сваровски Тироль
|Устюндаг Джем
|1
|ЛАСК
|Любичич Марин
|1
|Хартберг
|Кайнц Тобиас
|1
|Вольфсбергер
|Шерцер Йонатан
|1
|Альтах
|Инголич Сандро
|1