☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 5456
Вольфсбергер
4:1
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
4' Желтая карточка
Шерцер Йонатан
1:0
10' Пенальти
Балло Тьерно
2:0
21' Гол
Писингер Симон
3:0
23' Гол
Зукич Деян
68' Желтая карточка
Jannik Robatsch
73' Желтая карточка
Яшич Адис
4:0
78' Гол
Баумгартнер Доминик
4:1
82' Гол
Дель Лоренц
86' Желтая карточка
Тошевски Давид
90'+5
1
Гютльбауэр
Лукас
2
Boris
Matic
22
Баумгартнер
Доминик
37
Nicolas
Wimmer
3
Шерцер
Йонатан
97
Яшич
Адис
8
Писингер
Симон
7
Angelo
Gattermayer
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
10
Забитцер
Томас
1
Кналлер
Марко
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
19
Niklas
Szerencsi
2
Бонна
Соломон
6
Кох
Тобиас
14
Christopher
Cvetko
27
Кюхн
Йонас
77
Бобциен
Бен
9
Nicolas
Binder
95
Видра
Филипп
Вольфсбергер
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт
3-4-3

История личных встреч

Вольфсбергер
Аустрия Клагенфурт

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

Б
4:0
Б
2:2
ТМК
0:9
Б
0:3
Б
3:4
Б
2:3
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:1
ТМК
1:0
ТМК
1:0
К
4:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
ТМС
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

2.22
2.25

Среднее время на гол

40
40

Всего голов

17
30

Голов в среднем за матч

1.55
1.88

Среднее время на гол

58
48

Всего голов

37
39

Голов в среднем за матч

1.85
1.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

48
46

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 1 1
Балло Тьерно 1 (1) 1
Писингер Симон 1 1
Баумгартнер Доминик 1 1
Яшич Адис 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Лоренц 1 1

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шерцер Йонатан 1 0
Яшич Адис 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тошевски Давид 1 0
Jannik Robatsch 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Вольфсбергер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аустрия Клагенфурт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3
Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:4 Альтах - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 0:2 Аустрия Лустенау - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Альтах 0:0 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Штурм Грац - Вольфсбергер 4:0
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1
Аустрия Клагенфурт - Бачка-Топола 2:2 Аустрия Клагенфурт - ТСК 2:2 Аустрия Клагенфурт - ФК Хермагор 10:1 Аустрия Клагенфурт - Трайбах 10:0 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 0:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1

Результаты матчей

Вольфсбергер
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гразер
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Альтах
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Аустрия Клагенфурт
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЛАСК
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сваровски Тироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ред Булл Зальцбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Хартберг
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Альтах
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гразер
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Сваровски Тироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ред Булл Зальцбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Хартберг
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Альтах
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гразер
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аустрия Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Блау-Вайсс Линц
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рапид Вена
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбергер
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аустрия Клагенфурт
 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Вольфсбергер Зукич Деян 1 (1)
Гразер Вучич Ромео 1 (1)
Вольфсбергер Балло Тьерно 1 (1)
Сваровски Тироль Блуме Брор 1
ЛАСК Цирайс Филипп 1
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Устюндаг Джем 1
ЛАСК Любичич Марин 1
Хартберг Кайнц Тобиас 1
Вольфсбергер Шерцер Йонатан 1
Альтах Инголич Сандро 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Kosmas Gezos уходит с поля. Jannik Robatsch выходит вместо него
    • 23'
      Тьерно Балло сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Зукич Деян бьет в цель!
    • 21'
      Зукич Деян сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Писингер Симон бьет в цель!
    • 10'
      Г О О О О Л - Тьерно Балло из команды Вольфсбергер забивает с точки!
    • 4'
      Шерцер Йонатан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вольфсбергер 4:1 Аустрия Клагенфурт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный