Тур: 9.
3:0
Второй тайм: 65'
0'
12' Желтая карточкаГомес Валентин
1:0
22' ГолThiago Fernandez
45' Желтая карточкаМинго Сантьяго Рамос
2:0
56' ГолАкино Клаудио
57' Желтая карточкаLucas Ferreira
3:0
59' ГолАкино Клаудио
60' Красная карточкаСото Алексис
Ход матча
12'
22'
56'
57'
59'
3:0
60'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Перес СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Matias SosaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Francisco Meneghini
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Дефенса и Хустисия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.8
1.17
Среднее время на гол
112
77
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.8
Среднее время на гол
108
112
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.82
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
110
90
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акино Клаудио
|3 (1)
|0.33
|Ромеро Брайан
|3
|0.33
|Thiago Fernandez
|3
|0.33
|Пиццини Франсиско
|1
|0.11
|Майкл Сантос
|1
|0.11
|Пеллегрини Матиас
|1
|0.11
|Гомес Элиас
|0
|0
|Ордоньес Кристиан
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молинас Аарон
|3
|0.33
|Gabriel Alanis
|1
|0.11
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.11
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.11
|Осорио Абель
|1
|0.11
|Juan Bautista Miritello
|0
|0
|Lucas Ferreira
|0
|0
|Facundo Echevarria
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бузат Агустин
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Маммана Эмануэль
|2
|1
|Ордоньес Кристиан
|1
|1
|Фернандес Дамиан
|2
|0
|Ромеро Брайан
|2
|0
|Roberto Garcia
|2
|0
|Пеллегрини Матиас
|2
|0
|Акино Клаудио
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Leonel Roldan
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|3
|0
|Luciano Herrera
|3
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|3
|0
|Nicolas Palavecino
|1
|1
|Dario Caceres
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Juan Bautista Miritello
|1
|0
|Lucas Ferreira
|1
|0
|Ignacio Galvan
|1
|0
|Осорио Абель
|1
|0
|Francisco Marco
|1
|0
|Benjamin Schamine
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
5
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
3
60%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
3
33%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
3
50%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|3.
|3:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|11.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|14.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|8 - 12
|12
|15.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|17.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|18.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|19.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|20.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|21.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|23.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|24.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|25.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|27.
|0:3
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 6
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|4.
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|5.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|8.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|10.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|11.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|12.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|14.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|15.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|17.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|19.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|20.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|21.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|22.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|0:3
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|3:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|1:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|21.
|0:3
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|27.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|4 (2)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5