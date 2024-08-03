☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 9.
Велес Сарсфилд
3:0
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
12' Желтая карточка
Гомес Валентин
1:0
22' Гол
Thiago Fernandez
45' Желтая карточка
Минго Сантьяго Рамос
2:0
55' Гол
Акино Клаудио
57' Желтая карточка
Lucas Ferreira
3:0
59' Гол
Акино Клаудио
60' Красная карточка
Сото Алексис
72' Желтая карточка
Молинас Аарон
78' Желтая карточка
Касерес Сантьяго
79' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
90'+3
1
Tomas
Marchiori
24
Гуидара
Томаш
31
Гомес
Валентин
23
Перниконе
Патрисио
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
26
Бузат
Агустин
22
Акино
Клаудио
27
Thiago
Fernandez
20
Пиццини
Франсиско
9
Ромеро
Брайан
22
Cristopher
Fiermarin
6
Lucas
Ferreira
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
14
Ezequiel
Cannavo
18
Ignacio
Galvan
5
Facundo
Gutierrez
25
Перес
Сесар
16
Молинас
Аарон
27
Luciano
Herrera
9
Juan
Bautista
Miritello
Велес Сарсфилд
4-4-2
Дефенса и Хустисия
5-3-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Дефенса и Хустисия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
0:0
КПЛ
1:1
С
0:1
С
3:2
С
0:1
ТМК
0:1
П
2:1
П
2:1
П
0:2

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.8
1.17

Среднее время на гол

112
77

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.8

Среднее время на гол

108
112

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.82
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

110
90

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акино Клаудио 5 (1) 0.56
Thiago Fernandez 3 0.33
Ромеро Брайан 3 0.33
Пиццини Франсиско 1 0.11
Майкл Сантос 1 0.11
Пеллегрини Матиас 1 0.11
Гомес Элиас 0 0
Ордоньес Кристиан 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молинас Аарон 3 0.33
Gabriel Alanis 1 0.11
Nicolas Fernandez I 1 0.11
Минго Сантьяго Рамос 1 0.11
Осорио Абель 1 0.11
Juan Bautista Miritello 0 0
Lucas Ferreira 0 0
Facundo Echevarria 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бузат Агустин 4 0
Гомес Валентин 4 0
Маммана Эмануэль 2 1
Ордоньес Кристиан 1 1
Фернандес Дамиан 2 0
Ромеро Брайан 2 0
Roberto Garcia 2 0
Пеллегрини Матиас 2 0
Акино Клаудио 1 0
Гомес Элиас 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Leonel Roldan 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 3 1
Luciano Herrera 3 0
Минго Сантьяго Рамос 3 0
Молинас Аарон 3 0
Nicolas Palavecino 1 1
Dario Caceres 2 0
Lucas Ferreira 2 0
Лопес Кевин 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Juan Bautista Miritello 1 0
Ignacio Galvan 1 0
Осорио Абель 1 0
Francisco Marco 1 0
Benjamin Schamine 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
5
Велес Сарсфилд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Дефенса и Хустисия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
1
11%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
3
60%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
2
22%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
5
38%
46-60
3
50%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сентраль Кордоба СдЕ - Велес Сарсфилд 0:2 Платенсе - Велес Сарсфилд 0:2 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Эстудиантес Ла-Плата - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Тигре 2:2
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Платенсе 1:3 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 1:1
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия - Сесар Вальехо 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Олвейс Реди - Дефенса и Хустисия 3:0 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2 Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Дефенса и Хустисия

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
1
8
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Унион Санта-Фе
 8 5 2 1 9 - 4 17
3.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
4.
Расинг Авельянеда
 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Тальерес Кордоба
 9 4 4 1 14 - 10 16
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
7.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
8.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
9.
Бельграно
 8 4 2 2 13 - 13 14
10.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
11.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
12.
Бока Хуниорс
 8 3 3 2 10 - 6 12
13.
Ланус
 8 3 3 2 11 - 11 12
14.
Архентинос Хуниорс
 9 4 0 5 8 - 12 12
15.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
17.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
18.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
19.
Депортиво Риестра
 8 3 0 5 7 - 9 9
20.
Росарио Сентраль
 8 2 3 3 11 - 10 9
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Тигре
 8 2 3 3 8 - 12 9
23.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 9 1 5 3 5 - 9 8
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 8 1 4 3 6 - 8 7
25.
Банфилд
 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Барракас Сентраль
 8 1 2 5 3 - 10 5
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
3.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
4.
Унион Санта-Фе
 4 4 0 0 6 - 1 12
5.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
7.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
9.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
10.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
12.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
13.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
14.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
15.
Бока Хуниорс
 3 2 1 0 4 - 0 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
19.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
13.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
21.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
27.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
28.
Банфилд
 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
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Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
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