Тур: 9.
1:0
Второй тайм: 63'
0'
17' Желтая карточкаNicolas Fernandez3
34' Желтая карточкаГальван Джонатан
39' Желтая карточкаLucas Arce
1:0
45' ПенальтиSalomon Rodriguez
Ход матча
34'
39'
45'
22
Лескано
Алан
21
Ороз
Николас
29
E.
Viveros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
-
29 E. ViverosПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Верон ГастонНападающий
-
27 Tomas MolinaНападающий
-
-
-
Главный тренер: Геде Пабло
История личных встреч
Годой Крус
Архентинос Хуниорс
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы
20 матчей
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.1
0.9
Тотал матчей
2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
81
100
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Poggi
|3
|0.38
|Silvio Ulariaga
|2 (1)
|0.25
|Salomon Rodriguez
|1 (1)
|0.13
|Конечни Томас
|0
|0
|Daniel Barrea
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|2 (1)
|0.22
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.11
|Гальван Джонатан
|1
|0.11
|Ороз Николас
|1
|0.11
|Альварес Франсиско
|1
|0.11
|Родригес Алан
|1
|0.11
|Гондоу Лусиано
|1
|0.11
|E. Viveros
|0
|0
|Ariel Gamarra
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Lucas Arce
|3
|0
|Pier Barrios
|2
|0
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Перейра Элиас
|1
|0
|Абрего Гонсало
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Эрик
|2
|1
|Вега Роман
|3
|0
|Альварес Франсиско
|1
|1
|Гальван Джонатан
|2
|0
|Хередиа Леонардо
|2
|0
|Сантамария Тьяго
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Lucas Gomez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Ороз Николас
|1
|0
|Ariel Gamarra
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Архентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Годой Крус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
9
Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Архентинос Хуниорс
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
4
9
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
75%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
25%
2
20%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1
Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1
Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2
Результаты матчей
Годой Крус
Архентинос Хуниорс
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
12
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
44
16
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|3.
|3:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|11.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|14.
|0:1
|9
|4
|0
|5
|8 - 12
|12
|15.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|17.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|18.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|19.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|20.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|21.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|23.
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|24.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|25.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|27.
|0:3
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 6
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|4.
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|5.
|0:1
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|8.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|10.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|11.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|12.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|14.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|15.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|17.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|19.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|20.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|21.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|22.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|25.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|0:3
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|3:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|1:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|21.
|0:3
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|27.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Бельграно
|Хара Франко
|5
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|4 (2)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5