☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 9.
Годой Крус
1:0
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
17' Желтая карточка
Nicolas Fernandez3
35' Желтая карточка
Гальван Джонатан
40' Желтая карточка
Lucas Arce
1:0
45' Пенальти
Salomon Rodriguez
71' Вторая желтая карточка
Гальван Джонатан
88' Желтая карточка
Gaston Moreyra
90'+7
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
20
Facundo
Martin
Butti
37
Лусиано
Мартин
5
Bruno
Sosa
41
Facundo
Altamira
25
Vicente
Poggi
13
Nicolas
Fernandez3
36
Daniel
Barrea
19
Salomon
Rodriguez
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
16
Альварес
Франсиско
19
Гальван
Джонатан
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
5
Juan
Cardozo
26
Хосе
Херрейра
21
Ороз
Николас
29
E.
Viveros
9
Ромеро
Максимильяно
Годой Крус
4-1-4-1
Архентинос Хуниорс
4-2-3-1

История личных встреч

Годой Крус
Архентинос Хуниорс

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 3 победы

20 матчей

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
65%
15%
4 победы 13 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
КПЛ
2:0
С
0:1
С
0:0
С
1:2
П
0:0
П
2:1
П
3:1
П
0:0
П
2:1
П
1:1
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
0:0
ПА
1:2
ПА
2:4
ПА
2:4
ПА
1:1

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.1
0.9

Тотал матчей

2.5
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

81
100

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Poggi 3 0.38
Silvio Ulariaga 2 (1) 0.25
Salomon Rodriguez 1 (1) 0.13
Конечни Томас 0 0
Daniel Barrea 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 2 (1) 0.22
Ромеро Максимильяно 1 0.11
Гальван Джонатан 1 0.11
Ороз Николас 1 0.11
Альварес Франсиско 1 0.11
Родригес Алан 1 0.11
Гондоу Лусиано 1 0.11
E. Viveros 0 0
Ariel Gamarra 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Fernandez3 3 0
Lucas Arce 3 0
Pier Barrios 2 0
Federico Rasmussen 2 0
Лусиано Мартин 2 0
Перейра Элиас 1 0
Абрего Гонсало 1 0
Bruno Sosa 1 0
Gaston Moreyra 1 0
Daniel Barrea 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальван Джонатан 2 1
Годой Эрик 2 1
Вега Роман 3 0
Альварес Франсиско 1 1
Хередиа Леонардо 2 0
Сантамария Тьяго 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Lucas Gomez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Ороз Николас 1 0
Ariel Gamarra 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Архентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Годой Крус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
9
Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Архентинос Хуниорс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

5
9
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
60%
1
11%
16-30
2
40%
3
33%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
25%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1
Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0 Платенсе - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Депортиво Риестра - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Тигре 0:2 Архентинос Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1
Архентинос Хуниорс - Атлетико Рафаэла 1:0 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Архентинос Хуниорс - Насьональ Асунсьон 2:1 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 1:0 Расинг Авельянеда - Архентинос Хуниорс 3:0 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 4:0 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Расинг Монтевидео - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 0:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 1:0 Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль 3:3 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Велес Сарсфилд - Архентинос Хуниорс 0:0 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2

Результаты матчей

Годой Крус
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
5
1
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 8 5 3 0 10 - 3 18
2.
Унион Санта-Фе
 8 5 2 1 9 - 4 17
3.
Велес Сарсфилд
 9 5 2 2 14 - 6 17
4.
Расинг Авельянеда
 8 5 1 2 17 - 8 16
5.
Тальерес Кордоба
 9 4 4 1 14 - 10 16
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 4 3 2 13 - 7 15
7.
Институто Кордоба
 9 4 3 2 11 - 7 15
8.
Индепендьенте Ривадавия
 8 4 2 2 5 - 2 14
9.
Бельграно
 8 4 2 2 13 - 13 14
10.
Ривер Плейт
 8 4 1 3 13 - 8 13
11.
Атлетико Тукуман
 8 3 4 1 8 - 6 13
12.
Бока Хуниорс
 8 3 3 2 10 - 6 12
13.
Ланус
 8 3 3 2 11 - 11 12
14.
Архентинос Хуниорс
 9 4 0 5 8 - 12 12
15.
Платенсе
 8 3 2 3 8 - 8 11
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 3 2 4 6 - 10 11
17.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 11 - 11 10
18.
Сармьенто
 8 3 1 4 8 - 9 10
19.
Депортиво Риестра
 8 3 0 5 7 - 9 9
20.
Росарио Сентраль
 8 2 3 3 11 - 10 9
21.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
22.
Тигре
 8 2 3 3 8 - 12 9
23.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 9 1 5 3 5 - 9 8
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 8 1 4 3 6 - 8 7
25.
Банфилд
 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Барракас Сентраль
 8 1 2 5 3 - 10 5
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 5 4 7 - 15 5
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 1 0 12 - 3 13
2.
Бельграно
 5 4 1 0 10 - 6 13
3.
Расинг Авельянеда
 4 4 0 0 9 - 1 12
4.
Унион Санта-Фе
 4 4 0 0 6 - 1 12
5.
Архентинос Хуниорс
 5 4 0 1 8 - 5 12
6.
Велес Сарсфилд
 4 3 1 0 8 - 1 10
7.
Уракан
 4 3 1 0 5 - 1 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 3 0 1 8 - 3 9
9.
Депортиво Риестра
 4 3 0 1 5 - 2 9
10.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 5 9
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 4 2 2 0 7 - 2 8
12.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
13.
Тальерес Кордоба
 4 2 2 0 6 - 3 8
14.
Атлетико Тукуман
 4 2 2 0 4 - 2 8
15.
Бока Хуниорс
 3 2 1 0 4 - 0 7
16.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 2 - 1 7
17.
Годой Крус
 4 2 1 1 5 - 4 7
18.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 6 7
19.
Сармьенто
 4 2 0 2 4 - 3 6
20.
Банфилд
 4 1 3 0 5 - 3 6
21.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 6 - 5 5
23.
Тигре
 5 1 2 2 4 - 8 5
24.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 2 4
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
26.
Дефенса и Хустисия
 4 0 3 1 4 - 6 3
27.
Барракас Сентраль
 4 0 1 3 1 - 6 1
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 0 4 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уракан
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 1 1 3 - 1 7
4.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Институто Кордоба
 5 2 1 2 5 - 4 7
7.
Платенсе
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Унион Санта-Фе
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 6 - 6 5
11.
Тигре
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Расинг Авельянеда
 4 1 1 2 8 - 7 4
13.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Сармьенто
 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Барракас Сентраль
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 2 - 4 4
18.
Ланус
 4 0 3 1 4 - 6 3
19.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
20.
Годой Крус
 4 0 2 2 1 - 5 2
21.
Дефенса и Хустисия
 5 0 2 3 3 - 9 2
22.
Бельграно
 3 0 1 2 3 - 7 1
23.
Химнасия Ла-Плата
 4 0 1 3 3 - 8 1
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 3 - 8 1
25.
Ривер Плейт
 3 0 0 3 1 - 5 0
26.
Депортиво Риестра
 4 0 0 4 2 - 7 0
27.
Архентинос Хуниорс
 4 0 0 4 0 - 7 0
28.
Банфилд
 4 0 0 4 1 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 5 (2)
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 5 (1)
Тальерес Кордоба Бартиччотто Бруно 5 (1)
Уракан Пуссетто Игнасио 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 6
Химнасия Ла-Плата Кабрал Джонатан 1 4
Банфилд Alejandro Maciel 1 4
Депортиво Риестра Pablo Monje 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Саломон Родригес из команды Годой Крус забивает с точки!
    • 40'
      Лукас Арсе получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Гальван Джонатан получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Николас Фернандес получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Годой Крус 1:0 Архентинос Хуниорс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный