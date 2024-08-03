☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Слован Братислава
1:0
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
57' Желтая карточка
Толич Марко
65' Желтая карточка
Данко Адам
65' Желтая карточка
Мак Роберт
76' Желтая карточка
Kayode Saliman
1:0
77' Пенальти
Барсегян Тигран
90'+4
31
Трновски
Мартин
17
Медведев
Юрий
II
4
Кашия
Гурам
2
Вут
Симен
27
Войтко
Матуш
20
Мустафич
Ален
88
Саввидис
Кириакос
10
Толич
Марко
11
Барсегян
Тигран
21
Мак
Роберт
18
Марчелли
Нино
28
Данко
Адам
24
Коштрна
Кристиан
4
Оравец
Матей
5
Мрва
Марио
14
Matej
Gresak
19
Martin
Talakov
13
Vincent
Chyla
27
Sanusi
Ridwan
7
Галчик
Роланд
22
Депетрис
Давид
17
Peter
Juritka
Слован Братислава
4-3-3
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

20 матчей

65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:1
С
2:1
К
1:3
С
0:6
С
3:2
С
0:1
С
1:2
С
3:1
С
2:1
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
4:1
С
2:3
С
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

2.27
1.89

Среднее время на гол

39
47

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.11
1.18

Среднее время на гол

81
76

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 2 (2) 1
Мак Роберт 1 0.5
Стрелец Давид 1 0.5
Марчелли Нино 1 0.5
Толич Марко 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мак Роберт 1 0
Толич Марко 1 0
Войтко Матуш 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коштрна Кристиан 1 0
Мрва Марио 1 0
Данко Адам 1 0
Kayode Saliman 1 0
Vincent Chyla 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2
Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2 Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3
Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Железярне Подбрезова - Петржалка 0:3 Динамо Дивяки - Железярне Подбрезова 0:5 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 Ружомберок - Железярне Подбрезова 3:2 Железярне Подбрезова - Жилина 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1

Результаты матчей

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Тренчин
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Скалица
 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Железярне Подбрезова
 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Кошице
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Слован Братислава
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кошице
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Железярне Подбрезова
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ружомберок
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Спартак Трнава
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Скалица
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Михаловце
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Жилина
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Комарно
 1 0 0 1 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
ДАК
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Михаловце
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Жилина
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Скалица
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Тренчин
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Комарно
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ружомберок
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Железярне Подбрезова
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Кошице
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Кошице Медвед Жан 2
Слован Братислава Барсегян Тигран 2
Комарно Сильвестр Якуб 1
Слован Братислава Мак Роберт 1
ДАК Алмаши Ладислав 1
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 1 1
Тренчин Lazar Stojsavljevic 2
ДАК Хиско Муньос 1
Тренчин Илья Столица 1
Ружомберок Ondrej Smetana 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Депетрис Давид уходит с поля. Даниэль Смекал выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Слован Братислава 1:0 Железярне Подбрезова онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный