Тур: 9.
1:1
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаПортильо Маркос
47' Желтая карточкаFernando Alarcon
1:0
61' ГолБартиччотто Бруно
1:1
64' ГолJuan Franco
81' Желтая карточкаТаррагона Кристиан
83' Желтая карточкаStefano Moreyra
90' Красная карточкаПаласиос Себастьян
90'+5
Ход матча
44'
47'
61'
64'
1:1
83'
22
Эррера
Гидо
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
-
13 Виго АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рибонетто Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Институто Кордоба
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.78
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
115
62
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бартиччотто Бруно
|5
|0.56
|Портильо Маркос
|2
|0.22
|Соса Рамон
|2
|0.22
|Мартинес Алекс
|2
|0.22
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.11
|Альбаррасин Густаво
|1
|0.11
|Джиротти Федерико
|1
|0.11
|Ботта Рубен
|0
|0
|Боу Густаво
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Rodriguez III
|5
|0.56
|Russo Cordero
|3
|0.33
|Gaston Lodico
|1
|0.11
|Juan Franco
|1
|0.11
|Gregorio Rodríguez
|1
|0.11
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Giuliano Cerato
|0
|0
|Damian Puebla
|0
|0
|Nicolas Dubersarsky
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Портильо Маркос
|4
|0
|Галарса Матиас
|2
|1
|Портильо Хуан Карлос
|3
|0
|Lucas Suarez II
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Наварро Мигель
|2
|0
|Ботта Рубен
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Таррагона Кристиан
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Джиротти Федерико
|1
|0
|Депьетри Валентин
|1
|0
|Альбаррасин Густаво
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jonas Acevedo
|2
|1
|Nicolas Dubersarsky
|3
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Russo Cordero
|0
|1
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Fernando Alarcon
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Роффо Мануэль
|1
|0
|Brahian Cuello
|1
|0
|Gaston Lodico
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Gonzalo Requena
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Институто Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Институто Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
9
6
Тальерес Кордоба
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Институто Кордоба
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
3
60%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
3
33%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
67%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
29%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
3
21%
3
27%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
9%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Банфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 3:0 Црвена Звезда - Тальерес Кордоба 0:1
Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Колон 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тальерес Кордоба 2:4 Сан-Паулу - Тальерес Кордоба 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Институто Кордоба 0:2
Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Уракан - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Ривер Плейт 1:3 Барракас Сентраль - Институто Кордоба 3:2 Институто Кордоба - Тальерес Ремедиос 1:2 Институто Кордоба - Архентинос Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Институто Кордоба 1:0 Росарио Сентраль - Институто Кордоба 1:0 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Институто Кордоба
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
23
22
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
44
44
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|14 - 6
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|5.
|9
|4
|4
|1
|14 - 10
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|5 - 2
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|11.
|8
|3
|4
|1
|8 - 6
|13
|12.
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|13.
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|14.
|9
|4
|0
|5
|8 - 12
|12
|15.
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|16.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|17.
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|18.
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|19.
|8
|3
|0
|5
|7 - 9
|9
|20.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|21.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|22.
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|23.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|24.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|25.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|26.
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|27.
|9
|0
|5
|4
|7 - 15
|5
|28.
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 6
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|4.
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 5
|12
|6.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|8.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|9.
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|10.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|11.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|12.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|13.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|14.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|15.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|17.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|18.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|19.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|20.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|21.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|22.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|24.
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|25.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|26.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|27.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|28.
|4
|0
|0
|4
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|19.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|21.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|22.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|23.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|24.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|25.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|26.
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|27.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
|28.
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|5 (2)
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|5 (1)
|Тальерес Кордоба
|Бартиччотто Бруно
|5 (1)
|Уракан
|Пуссетто Игнасио
|5 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Кабрал Джонатан
|1 4
|Банфилд
|Alejandro Maciel
|1 4
|Депортиво Риестра
|Pablo Monje
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5