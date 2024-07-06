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  3. Кубок Америки 2024
Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Колумбия
FIFA #13
3:0
Первый тайм: 41'
Панама
FIFA #43
0'
1:0
8' Гол
Кордоба Джон
2:0
15' Пенальти
Родригес Хамес
3:0
41' Гол
Диас Луис

Ход матча

8'
Кордоба Джон
(Родригес Хамес)
1:0
15'
Родригес Хамес
2:0
41'
Диас Луис
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 137
Колумбия 91.2% (125)
X 5.1% (7)
Панама 3.6% (5)
Все прогнозы
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Колумбия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Варгас
Камило
21
Муньос
Даниэль
23
Санчес
Давинсон
2
Куэста
Карлос
17
Мохика
Хоан
6
Риос
Ричард
15
Урибе
Матеус
11
Ариас
Джон
10
Родригес
Хамес
24
Кордоба
Джон
7
Диас
Луис
22
Москера
Орландо
24
Фаринья
Эдгардо
3
Кордоба
Хосе
25
Миллер
Родерик
23
Мурильо
Микаэль
14
Вельч
Ховани
6
Мартинес
Кристиан
VIII
15
Дэвис
Эрик
2
Блэкмэн
Сезар
17
Фахардо
Хосе
10
Барсенас
Эдгар
Колумбия
4-3-3
Панама
3-4-3

История личных встреч

Колумбия
Панама

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 2 0.5
Муньос Даниэль 2 0.5
Родригес Хамес 1 (1) 0.25
Лерма Хефферсон 1 0.25
Санчес Давинсон 1 0.25
Диас Луис 1 (1) 0.25
Ариас Джон 0 0
Панама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фахардо Хосе 2 0.5
Мурильо Микаэль 1 0.25
Блэкмэн Сезар 1 0.25
Герреро Эдуардо 1 0.25
Янис Сесар 1 0.25
Мартинес Кристиан VIII 0 0
Дэвис Эрик 0 0
Аярза Абдиель 0 0
Гондола Фредди 0 0

Карточки

Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерма Хефферсон 2 0
Кордоба Джон 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Риос Ричард 1 0
Панама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскилья Адальберто 0 1
Мурильо Микаэль 1 0
Герреро Эдуардо 1 0
Вельч Ховани 1 0
Гондола Фредди 1 0
Фаринья Эдгардо 1 0

Результаты матчей

Колумбия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Панама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Колумбия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Панама
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Колумбия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Панама
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Бразилия - Колумбия 1:1 Колумбия - Коста-Рика 3:0 Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0
США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0
Панама
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Боливия - Панама 1:3 Панама - США 2:1 Уругвай - Панама 3:1 Панама - Парагвай 0:1
Монтсеррат - Панама 1:3 Панама - Гайана 2:0 Ямайка - Панама 1:0 Панама - Мексика 0:3 Панама - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Панама 0:3 Панама - Гватемала 3:0 Кюрасао - Панама 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Панама - Мартиника 3:0 Боливия - Панама 1:2 Мексика - Панама 1:0 США - Панама 1:1 Панама - Катар 4:0 Панама - Сальвадор 2:2 Мартиника - Панама 1:2

Результаты матчей

Колумбия
Панама

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Колумбия
Панама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1/4 финала
5 Аргентина
3 Эквадор
4 Венесуэла
5 Канада
Колумбия
Панама
Уругвай
Бразилия
1/2 финала
Аргентина
Канада
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 4
Венесуэла Рондон Саломон 3 (1)
Колумбия Кордоба Джон 2 (1)
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Венесуэла Бельо Эдуард 2
Весь список

Топ нарушителей
Чили Суасо Габриэль 1 2
Эквадор Валенсия Эннер 1 1
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Перу Самбрано Очандарте 2
Ямайка Гектор Майкл 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ГООООООООЛ! 3:0!!! Диас!!! 
  • 44'
    Ариас со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге Диас никак не мог за него зацепиться. 
  • Фол, нарушение
    43'
    Вельч на правом фланге грубо сыграл против Хамеса. Маурицио Мариани решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 42'
    Барсенас со стандарта пробил под правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков сборной Колумбии, которую грамотно выстроил Варгас. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Куэста у радиуса штрафной площади огрел но ногам Хосе Кордобу. Панама заработала уже довольно опасный стандарт. 
  • 40'
    Барсенас со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Колумбии сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Диас на правой половине поля нарушил правила против Вельча. Панама заработала относительно неплохой стандарт. 
  • 38'
    Вельч пробил по воротам с приличной дистанции, мяч полетел точно по центру, Варгас грамотно сыграл по позиции и спокойно поймал мяч. 
  • 37'
    Хамес получил заброс на ход по левому флангу, далее Родригес сделал заброс в центр штрафной площади, Диас не особо удачно обработал мяч и в итоге не смог пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Блэкмэн перестарался в борьбе аз мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Ариаса. 
  • 35'
    Мурильо с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут. 
  • Угловой
    34'
    Хамес с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Вельч грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч на правую половину поля.
  • Опасный момент
    33'
    Ариас по левой половине поля вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот из-под Кордобы, мяч задел ногу защитника сборной Панамы, пролетел над перекладиной и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Фаринья в центре поля нарушил правила против Риоса. Игроки сборной Колумбии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 31'
    Хамес из центра половины поля сборной Панамы выполнил заброс в центр штрафной площади, Джон Кордоба под давлением Хосе Кордобы не смог зацепиться за мяч. 
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    • Угловой
      30'
      Игроки сборной Панамы очень быстро разыграли корнер без подачи в штрафную площадь, но затем на левом фланге номинальные гости ничего интересного придумать не смогли. 
    • 29'
      С правого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади сборной Колумбии, Муньос отработал в обороне и головой выбил мяч на угловой. 
    • 28'
      "Волну" запускают болельщики сборной Колумбии на трибунах, они конечно же находятся в хорошем настроении. 
    • 27'
      Мурильо из аута вбросил мяч на ближний угол штрафной площади сборной Колумбии, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Угловой
      26'
      Барсенас с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Колумбии вновь сыграли без ошибок и выбили мяч в аут. 
    • 25'
      Мурильо с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Фахардо, Хосе сделал прострел во вратарскую, Урибе сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Муньос перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Дэвиса. Панама быстро разыграла стандарт. 
    • Штанга
      23'
      Дэвис со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Миллер хорошо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч попал в штангу, а затем уже мяч с линии ворот смахнул Варгас, далее подбор был за игроками сборной Колумбии. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Риос на левом фланге нарушил правила против Мартинеса. Вновь Панама тщательно готовится к стандарту. 
    • 21'
      Дэвис со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Колумбии выбили мяч на левый угол штрафной, где уже успешно был блокирован удар в исполнении Мартинеса. 
    • Фол, нарушение
      20'
      Ариас на правой половине поля нарушил правила против Мурильо. Игроки сборной Панамы заработали неплохой стандарт. 
    • 19'
      Быстро Колумбия сделала полноценную заявку на победу в этом матче, теперь уже вопрос, хватит ли сил Панаме вернуться в этот матч? 
    • Пенальти
      18'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Хамес Родригес!!! Хамес с "точки" вколотил мяч под правую девятку, Москера гадал и прыгнул в левый угол ворот. 
    • Видеоповтор
      17'
      Маурицио Мариани послушал судей из комнаты VAR и убедился, что Москера нарушал правила против Ариаса. 
    • Пенальти!
      16'
      Пенальти назначается в ворота сборной Панамы! Ариас получил передачу на ход от Диаса по левой половине поля, далее Джон пробросил мяч мимо Москеры, голкипер сборной Панамы ошибся и сбил соперника при игре на выходе, Маурицио Мариани сразу же дал свисток и указал на "точку". 
    • 15'
      Москера из своей штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля соперника, Фахардо зацепился за мяч, далее Хосе прорвался к радиусу штрафной площади и под давлением соперников пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 14'
      Риос совершил рывок по правому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел в центр вратарской, Москера в прыжке перехватил мяч. 
    • Судья
      13'
      Миллер на правом фланге помешал Кордобе вбросить мяч из аута, Джон нарисовал, что его якобы били, но итальянская бригада арбитров на это не купилась. 
    • 12'
      Удалось Колумбии своё стартовое игровое преимущество реализовать в забитый мяч, но конечно же расслабляться команде Нестора Лоренсо нельзя. 
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Кордоба!!! Хамес с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Джон Кордоба оторвался от Хосе Кордобы и головой в падении отправил мяч под левую штангу. 
    • 10'
      Хамес со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, оттуда Урибе сделал передачу на ближний угол вратарской, Кордоба не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Фаринья в борьбе за мяч на левом фланге локтем попал по лицу Диасу, Маурицио Мариани решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 8'
      Дэвис совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч свалился с ноги у капитана сборной Панамы и улетел за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Ариас в центре поля нарушил правила против Вельча. Игроки сборной Панамы не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 6'
      Барсенас совершил рывок по левому флангу, но под давлением соперника упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 5'
      Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади сборной Колумбии, Санчес грамотно сыграл в обороне и в подкате выбил мяч в аут.  
    • 4'
      Сборная Панамы сегодня по большей части конечно же будет играть вторым номером, играть в открытый футбол против Колумбии очень опасно. 
    • Судья
      3'
      Ариас в центре половины поля сборной Панамы получил по ногам от Фариньи, но Маурицио Мариани показал, что нужно играть дальше. 
    • 2'
      С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади сборной Панамы, Кордоба под давлением соперников не смог зацепиться за мяч и пробить по воротам. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сборная Колумбии в этом противостоянии конечно же является фаворитом, но Панама уже на групповом этапе показывала, что она никого не боится, а поэтому недооценивать столь серьёзную команду нельзя. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на State Farm Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 76% завершится победой Колумбия.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Колумбия 3:0 Панама

    Исход игры
    Колумбия
    91.6% (131)
    Ничья
    4.9% (7)
    Панама
    3.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (50)
    Меньше
    56.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    43.86% (50)
    Нет
    56.14% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Колумбия
    31.5% (45)
    2:1 Колумбия
    24.5% (35)
    1:0 Колумбия
    11.2% (16)
    3:1 Колумбия
    7% (10)
    3:0 Колумбия
    1.4% (2)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    3:2 Колумбия
    1.4% (2)
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