Барсенас со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Колумбии сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

Куэста у радиуса штрафной площади огрел но ногам Хосе Кордобу. Панама заработала уже довольно опасный стандарт.

Барсенас со стандарта пробил под правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков сборной Колумбии, которую грамотно выстроил Варгас.

Вельч на правом фланге грубо сыграл против Хамеса. Маурицио Мариани решил обойтись без жёлтой карточки.

Ариас со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге Диас никак не мог за него зацепиться.

Хамес из центра половины поля сборной Панамы выполнил заброс в центр штрафной площади, Джон Кордоба под давлением Хосе Кордобы не смог зацепиться за мяч.

Фаринья в центре поля нарушил правила против Риоса. Игроки сборной Колумбии не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Ариас по левой половине поля вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот из-под Кордобы, мяч задел ногу защитника сборной Панамы, пролетел над перекладиной и ушёл на угловой.

Хамес с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Вельч грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч на правую половину поля.

Мурильо с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут.

Блэкмэн перестарался в борьбе аз мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Ариаса.

Хамес получил заброс на ход по левому флангу, далее Родригес сделал заброс в центр штрафной площади, Диас не особо удачно обработал мяч и в итоге не смог пробить по воротам.

Вельч пробил по воротам с приличной дистанции, мяч полетел точно по центру, Варгас грамотно сыграл по позиции и спокойно поймал мяч.

Дэвис со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Колумбии выбили мяч на левый угол штрафной, где уже успешно был блокирован удар в исполнении Мартинеса.

Риос на левом фланге нарушил правила против Мартинеса. Вновь Панама тщательно готовится к стандарту.

Дэвис со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Миллер хорошо выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, мяч попал в штангу, а затем уже мяч с линии ворот смахнул Варгас, далее подбор был за игроками сборной Колумбии.

Муньос перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Дэвиса. Панама быстро разыграла стандарт.

Мурильо с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Фахардо, Хосе сделал прострел во вратарскую, Урибе сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Барсенас с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Колумбии вновь сыграли без ошибок и выбили мяч в аут.

Мурильо из аута вбросил мяч на ближний угол штрафной площади сборной Колумбии, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

"Волну" запускают болельщики сборной Колумбии на трибунах, они конечно же находятся в хорошем настроении.

С правого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади сборной Колумбии, Муньос отработал в обороне и головой выбил мяч на угловой.

Игроки сборной Панамы очень быстро разыграли корнер без подачи в штрафную площадь, но затем на левом фланге номинальные гости ничего интересного придумать не смогли.

20' Ариас на правой половине поля нарушил правила против Мурильо. Игроки сборной Панамы заработали неплохой стандарт.

19' Быстро Колумбия сделала полноценную заявку на победу в этом матче, теперь уже вопрос, хватит ли сил Панаме вернуться в этот матч?

18' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Хамес Родригес!!! Хамес с "точки" вколотил мяч под правую девятку, Москера гадал и прыгнул в левый угол ворот.

17' Маурицио Мариани послушал судей из комнаты VAR и убедился, что Москера нарушал правила против Ариаса.

16' Пенальти назначается в ворота сборной Панамы! Ариас получил передачу на ход от Диаса по левой половине поля, далее Джон пробросил мяч мимо Москеры, голкипер сборной Панамы ошибся и сбил соперника при игре на выходе, Маурицио Мариани сразу же дал свисток и указал на "точку".

15' Москера из своей штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля соперника, Фахардо зацепился за мяч, далее Хосе прорвался к радиусу штрафной площади и под давлением соперников пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

14' Риос совершил рывок по правому флангу и от лицевой линии поля выполнил прострел в центр вратарской, Москера в прыжке перехватил мяч.

13' Миллер на правом фланге помешал Кордобе вбросить мяч из аута, Джон нарисовал, что его якобы били, но итальянская бригада арбитров на это не купилась.

12' Удалось Колумбии своё стартовое игровое преимущество реализовать в забитый мяч, но конечно же расслабляться команде Нестора Лоренсо нельзя.

11' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Кордоба!!! Хамес с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Джон Кордоба оторвался от Хосе Кордобы и головой в падении отправил мяч под левую штангу.

10' Хамес со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, оттуда Урибе сделал передачу на ближний угол вратарской, Кордоба не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

9' Фаринья в борьбе за мяч на левом фланге локтем попал по лицу Диасу, Маурицио Мариани решил обойтись без жёлтой карточки.

8' Дэвис совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч свалился с ноги у капитана сборной Панамы и улетел за лицевую линию поля.

7' Ариас в центре поля нарушил правила против Вельча. Игроки сборной Панамы не стали торопиться при розыгрыше мяча.

6' Барсенас совершил рывок по левому флангу, но под давлением соперника упустил мяч за лицевую линию поля.

5' Из центра поля последовал заброс к левому углу штрафной площади сборной Колумбии, Санчес грамотно сыграл в обороне и в подкате выбил мяч в аут.

4' Сборная Панамы сегодня по большей части конечно же будет играть вторым номером, играть в открытый футбол против Колумбии очень опасно.

3' Ариас в центре половины поля сборной Панамы получил по ногам от Фариньи, но Маурицио Мариани показал, что нужно играть дальше.

2' С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади сборной Панамы, Кордоба под давлением соперников не смог зацепиться за мяч и пробить по воротам.