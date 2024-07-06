Стадион: Стадион Стейт Фарм. Главный судья: Мариани Маурицио
Ход матча
8'
1:0
15'
2:0
41'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Мохика
Хоан
15
Урибе
Матеус
11
Ариас
Джон
24
Кордоба
Джон
14
Вельч
Ховани
15
Дэвис
Эрик
17
Фахардо
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Урибе МатеусПолузащитник
-
11 Ариас ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
24 Кордоба ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
14 Дуран ДжонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоренсо Нестор
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Вельч ХованиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Дэвис ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
17 Фахардо ХосеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Харви КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ленис КайсерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Диас ИсмаэльНападающий
-
21 Янис СесарНападающий
-
Главный тренер: Кристиансен Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Колумбия
Панама
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Колумбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|2
|0.5
|Муньос Даниэль
|2
|0.5
|Родригес Хамес
|1 (1)
|0.25
|Лерма Хефферсон
|1
|0.25
|Санчес Давинсон
|1
|0.25
|Диас Луис
|1 (1)
|0.25
|Ариас Джон
|0
|0
Панама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фахардо Хосе
|2
|0.5
|Мурильо Микаэль
|1
|0.25
|Блэкмэн Сезар
|1
|0.25
|Герреро Эдуардо
|1
|0.25
|Янис Сесар
|1
|0.25
|Мартинес Кристиан VIII
|0
|0
|Дэвис Эрик
|0
|0
|Аярза Абдиель
|0
|0
|Гондола Фредди
|0
|0
Карточки
Колумбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерма Хефферсон
|2
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
Панама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскилья Адальберто
|0
|1
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|Вельч Ховани
|1
|0
|Гондола Фредди
|1
|0
|Фаринья Эдгардо
|1
|0
Результаты матчей
Колумбия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Панама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Колумбия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Панама
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Колумбия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Панама
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Колумбия
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Бразилия - Колумбия 1:1 Колумбия - Коста-Рика 3:0 Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0
США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0
Панама
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Боливия - Панама 1:3 Панама - США 2:1 Уругвай - Панама 3:1 Панама - Парагвай 0:1
Монтсеррат - Панама 1:3 Панама - Гайана 2:0 Ямайка - Панама 1:0 Панама - Мексика 0:3 Панама - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Панама 0:3 Панама - Гватемала 3:0 Кюрасао - Панама 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Панама - Мартиника 3:0 Боливия - Панама 1:2 Мексика - Панама 1:0 США - Панама 1:1 Панама - Катар 4:0 Панама - Сальвадор 2:2 Мартиника - Панама 1:2
Результаты матчей
Колумбия
Панама
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Колумбия
Панама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|4
|Венесуэла
|Рондон Саломон
|3 (1)
|Колумбия
|Кордоба Джон
|2 (1)
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Венесуэла
|Бельо Эдуард
|2
|Чили
|Суасо Габриэль
|1 2
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1 1
|Парагвай
|Кубас Андрес
|1 1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|2
|Ямайка
|Гектор Майкл
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Колумбия 3:0 Панама
Исход игры
Колумбия
91.6% (131)
Ничья
4.9% (7)
Панама
3.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (50)
Меньше
56.14% (64)
Обе команды забьют
Да
43.86% (50)
Нет
56.14% (64)
Популярный счёт
2:0 Колумбия
31.5% (45)
2:1 Колумбия
24.5% (35)
1:0 Колумбия
11.2% (16)
3:1 Колумбия
7% (10)
3:0 Колумбия
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
3:2 Колумбия
1.4% (2)
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