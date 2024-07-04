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Стадион: .
Колумбия
FIFA #13
 
Позже
Панама
FIFA #43
Прогнозы 50
Колумбия 94% (47)
X 6% (3)
Панама 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Колумбия
Ничья
Панама
1.35
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5.40
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11.02
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Колумбия
Панама

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муньос Даниэль 2 0.67
Кордоба Джон 1 0.33
Лерма Хефферсон 1 0.33
Санчес Давинсон 1 0.33
Диас Луис 1 (1) 0.33
Родригес Хамес 0 0
Ариас Джон 0 0
Панама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фахардо Хосе 2 0.67
Мурильо Микаэль 1 0.33
Блэкмэн Сезар 1 0.33
Герреро Эдуардо 1 0.33
Янис Сесар 1 0.33
Мартинес Кристиан VIII 0 0
Дэвис Эрик 0 0
Аярза Абдиель 0 0
Гондола Фредди 0 0

Карточки

Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерма Хефферсон 2 0
Кордоба Джон 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Риос Ричард 1 0
Панама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскилья Адальберто 0 1
Мурильо Микаэль 1 0
Герреро Эдуардо 1 0
Вельч Ховани 1 0
Гондола Фредди 1 0
Фаринья Эдгардо 1 0

Результаты матчей

Колумбия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Панама
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Колумбия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Панама
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Колумбия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Панама
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Колумбия
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Бразилия - Колумбия 1:1 Колумбия - Коста-Рика 3:0 Колумбия - Парагвай 2:1 Колумбия - Боливия 3:0
США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2 США - Колумбия 0:0
Панама
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Боливия - Панама 1:3 Панама - США 2:1 Уругвай - Панама 3:1 Панама - Парагвай 0:1
Монтсеррат - Панама 1:3 Панама - Гайана 2:0 Ямайка - Панама 1:0 Панама - Мексика 0:3 Панама - Коста-Рика 3:1 Коста-Рика - Панама 0:3 Панама - Гватемала 3:0 Кюрасао - Панама 1:2 Гватемала - Панама 1:1 Панама - Мартиника 3:0 Боливия - Панама 1:2 Мексика - Панама 1:0 США - Панама 1:1 Панама - Катар 4:0 Панама - Сальвадор 2:2 Мартиника - Панама 1:2

Результаты матчей

Колумбия
Панама

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Колумбия
Панама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1/4 финала
Аргентина
Эквадор
Венесуэла
Канада
Колумбия
Панама
Уругвай
Бразилия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 4
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Венесуэла Рондон Саломон 2 (1)
Венесуэла Бельо Эдуард 2
Бразилия Винисиус Жуниор 2
Весь список

Топ нарушителей
Чили Суасо Габриэль 1 2
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Перу Самбрано Очандарте 2
Ямайка Гектор Майкл 2
Венесуэла Мачис Дарвин 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Колумбия - Панама от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2024, осталось 2 дня 16 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Колумбия 94% (47)
    X 6% (3)
    Панама 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Колумбия
    Ничья
    Панама
    1.35
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    5.40
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    11.02
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Колумбия - Панама

    Исход игры
    Колумбия
    94% (47)
    Ничья
    6% (3)
    Панама
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    44.68% (21)
    Нет
    55.32% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Колумбия
    32% (16)
    2:0 Колумбия
    30% (15)
    1:0 Колумбия
    16% (8)
    3:1 Колумбия
    6% (3)
    3:0 Колумбия
    4% (2)
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    Колумбия
    Панама
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