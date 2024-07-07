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  3. Кубок Америки 2024
Стадион: . Главный судья: Эррера Дарио
Уругвай
FIFA #14
0:0
Первый тайм: 45+'
Бразилия
FIFA #4
0'
39' Желтая карточка
Пакета Лукас

Ход матча

33'
Хименес Хосе
Араухо Рональд
 
39'
 
Пакета Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 151
Уругвай 21.2% (32)
X 25.8% (39)
Бразилия 53% (80)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Уругвай
Ничья
Бразилия
3.38
3.10
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1
Рочет
Серхио
8
Нандес
Найтан
4
Араухо
Рональд
16
Оливера
Матиас
17
Винья
Матиас
15
Вальверде
Федерико
5
Угарте
Мануэль
11
Пельистри
Факундо
7
Де
ла
Крус
Николас
20
Араухо
Максимилиано
19
Нуньес
Дарвин
1
Алиссон
Бекер
2
Данило
Луис
3
Милитао
Эдер
4
Маркиньос
Маркос
16
Арана
Гильерме
5
Гимараэс
Бруно
15
Гомес
Жоао
11
Рафинья
Диас
8
Пакета
Лукас
10
Родриго
9
Эндрик
II
Уругвай
4-2-3-1
Бразилия
4-2-3-1

История личных встреч

Уругвай
Бразилия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Ч2КЮА
2:0
Ч2КЮА
4:1
Ч2КЮА
0:2
ТМС
0:1
Ч2КЮА
1:4
Ч2КЮА
2:2
КК
2:1
ЧМОМ
0:4
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1.25

Среднее время на гол

150
72

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2.5
2.2

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
50

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араухо Максимилиано 2 0.5
Нуньес Дарвин 2 0.5
Винья Матиас 1 0.25
Пельистри Факундо 1 0.25
Бентанкур Родриго 1 0.25
Оливера Матиас 1 0.25
Вальверде Федерико 1 0.25
Де ла Крус Николас 0 0
Де Арраскаэта Джорджиан 0 0
Араухо Рональд 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 2 0.5
Пакета Лукас 1 (1) 0.25
Савио III 1 0.25
Рафинья Диас 1 0.25

Карточки

Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пакета Лукас 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Венделл Боргес 1 0
Гомес Жоао 1 0
Милитао Эдер 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Уругвай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Уругвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Уругвай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уругвай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
США - Уругвай 0:1 Уругвай - Боливия 5:0 Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4
Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0
Бразилия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бразилия - Колумбия 1:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1
Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0

Результаты матчей

Уругвай
Бразилия

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Уругвай
Бразилия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1/4 финала
5 Аргентина
3 Эквадор
4 Венесуэла
5 Канада
5 Колумбия
0 Панама
Уругвай
Бразилия
1/2 финала
Аргентина
Канада
Колумбия
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 4
Венесуэла Рондон Саломон 3 (1)
Колумбия Кордоба Джон 2 (1)
Колумбия Муньос Даниэль 2 (1)
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чили Суасо Габриэль 1 2
Эквадор Валенсия Эннер 1 1
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Перу Самбрано Очандарте 2
Ямайка Гектор Майкл 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    45'
    Пельистри не смог разогнать атаку по правому флангу в окружении соперников, а затем Факундо нарушил правила против Гомеса. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Дарио Эррера к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    44'
    Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Де ла Круса. 
  • 43'
    Родриго со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков сборной Уругвая, которую грамотно выстроил Рочет. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Нандес на правой половине поля у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Эндрика. Бразилия заработала очень опасный стандарт. 
  • Угловой
    41'
    Рафинья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Уругвая сыграли без ошибок и выбили мяч на правую половину поля. 
  • Опасный момент
    40'
    Рафинья по центру убежал к линии штрафной площади и под давлением соперника пробил под правы угол ворот, Рочет отлично сократил дистанцию и спас свою команду в непростой ситуации. 
  • Опасный момент
    39'
    Нандес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Нуньес остался без опеки и гловой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Гомес при попытке перехватить мяч в центре поля подыграл себе рукой, Дрио Эррера всё видел и дал справедливый свисток в пользу Уругвая. 
  • Замена
    37'
    В составе сборной Уругвая произошла замена. Вместо Рональда Араухо на поле вышел Хосе Хименес. 
  • Травма, повреждение
    36'
    Рональд Араухо после рывка в оборону упал на газон и держится за заднюю поверхность бедра, большие проблемы для обороны сборной Уругвая. 
  • Травма, повреждение
    35'
    Нандес получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Дарио Эррера дал паузу фланговому защитнику сборной Уругвая, чтобы он поднялся без помощи врачей. 
  • 34'
    Пельистри совершил рывок по правому флангу, а затем Факундо выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у флангового форварда сборной Уругвая и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 33'
    Эндрик по правой половине поля убежал в штрафную площадь и затем сделал передачу в центр штрафной, Рафинья не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • 32'
    Вновь из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Нандесу по правому флангу, мяч уже не в первый раз ушёл за лицевую линию поля в такой ситуации. 
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    • Офсайд
      31'
      Де ла Крус со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, сразу несколько игроков сборной Уругвая забежали в офсайд. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Гомес на правом фланге теперь уже сам огрел по голеностопу Пельистри. Игроки сборной Уругвая тщательно готовятся к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Вальверде теперь уже перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади сборной Бразилии, правила были нарушены против Гомеса. 
    • 28'
      Вальверде с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Судья
      27'
      Де ла Крус в борьбе за мяч в центре поля в борьбе с Рафиньей оказался на газоне, Дарио Эррера показал, что нужно играть дальше. 
    • 26'
      Рафинья со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Уругвая сыграли максимально внимательно и в итоге выбили мяч к центру поля. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Рональд Араухо на левом фланге нарушил правила против Энридка. Сборная Бразилии тщательно готовится к стандарту. 
    • Угловой
      24'
      Де ла Крус с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Бразилии на этот раз сыграл очень внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 23'
      Винья с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Данило и ушёл на очередной угловой. 
    • Угловой
      22'
      Де ла Крус с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Оливера головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
    • Угловой
      21'
      Де ла Крус с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в результате борьбы мяч был выбит к радиусу штрафной площади, Угарте доставил мяч к центру штрафной, Нуньес головой пробил по воротам, мяч попал в голову Милитао и ушёл на повторный корнер. 
    • Судья
      20'
      Рональд Араухо прибегая в штрафную площадь на угловой толкнул в спину Эндрика, возникла на поле небольшая потасовка, но Дарио Эррера в итоге быстро всех успокоил. 
    • 19'
      Пельистри совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, игроки сборной Бразилии не стали рисковать, мяч был выбит на угловой. 
    • Судья
      18'
      Эндрик попытался разогнать атаку по центру, но в борьбе с Вальверде Эндрик оказался на газоне, Дарио Эррера показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Нандес в центре поля нарушил правила против Родриго. Бразилия достаточно быстро разыграла стандарт. 
    • Угловой
      16'
      Рафинья с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Рочет сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левую половину поля. 
    • 15'
      Рафинья со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч задел "стенку" из игроков сборной Уругвая и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Де ла Крус на правой половине поля нарушил правила против Гимараэса. Игроки сборной Бразилии тщательно готовятся к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Де ла Крус в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади сборной Бразилии огрел по ногам Милитао. 
    • 12'
      Нандес с правого фланга выполнил заброс на ход Нуньесу к ближнему углу штрафной площади, в очередной раз мяч полетел слишком сильно, вновь будет удар от ворот. 
    • 11'
      Нуньес при развитии атаки по правому флангу под давлением соперника выполнил слишком сильную передачу на ход Нандесу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Угарте нарушил правила в центре поля против Гимараэса. Сборная Бразилии вновь не смогла быстро разыграть стандарт. 
    • 9'
      Оливера из центра поля выполнил заброс на правый фланг, Арана грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 8'
      Серхио Рочет на правом углу штрафной площади попал под прессинг, но голкипер сборной Уругвая сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч на своего партнёра по команде на ближний фланг. 
    • 7'
      Рональд Араухо ошибся с забросом мяча на левый фланг из центра поля, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Против Виньи были нарушены правила в центре поля. Игроки сборной Уругвая не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 5'
      Уругвай старается больше времени работать с мячом на старте матча, но всё же Бразилия в обороне играет достаточно неплохо и постепенно отводит игру от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Оливера в центре поля нарушил правила против Эндрика. Игроки сборной Бразилии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Судья
      3'
      Пельистри попытался убежать в штрафную площадь с правого фланга, Факундо далеко пробросил мяч в сторону от себя и влетел в Маркиньоса, Дарио Эррера в итоге показал, что будет удар от ворот. 
    • 2'
      Нуньес совершил рывок по правому флангу, но под давлением соперника Гаэтан упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная и непредсказуемая битва. Будем надеяться, что Уругвай и Бразилия покажут яркий футбол, который будет сопровождаться немалым количеством забитых голов. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allegiant Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Уругвай 0:0 Бразилия

    Исход игры
    Уругвай
    21.2% (32)
    Ничья
    25.8% (39)
    Бразилия
    53% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.6% (73)
    Меньше
    35.4% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    87.61% (99)
    Нет
    12.39% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    31.8% (48)
    1:1 Ничья
    17.2% (26)
    2:1 Уругвай
    11.3% (17)
    0:1 Бразилия
    5.3% (8)
    2:2 Ничья
    3.3% (5)
    1:3 Бразилия
    2% (3)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
    1:0 Уругвай
    1.3% (2)
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    Уругвай
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