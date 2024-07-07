Рафинья по центру убежал к линии штрафной площади и под давлением соперника пробил под правы угол ворот, Рочет отлично сократил дистанцию и спас свою команду в непростой ситуации.

Рафинья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Уругвая сыграли без ошибок и выбили мяч на правую половину поля.

Нандес на правой половине поля у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Эндрика. Бразилия заработала очень опасный стандарт.

Родриго со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков сборной Уругвая, которую грамотно выстроил Рочет.

Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Де ла Круса.

Две минуты добавил Дарио Эррера к основному времени первого тайма.

Пельистри не смог разогнать атаку по правому флангу в окружении соперников, а затем Факундо нарушил правила против Гомеса.

Вновь из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Нандесу по правому флангу, мяч уже не в первый раз ушёл за лицевую линию поля в такой ситуации.

Эндрик по правой половине поля убежал в штрафную площадь и затем сделал передачу в центр штрафной, Рафинья не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Пельистри совершил рывок по правому флангу, а затем Факундо выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у флангового форварда сборной Уругвая и ушёл за лицевую линию поля.

Нандес получил повреждение в борьбе за мяч в центре поля, Дарио Эррера дал паузу фланговому защитнику сборной Уругвая, чтобы он поднялся без помощи врачей.

Рональд Араухо после рывка в оборону упал на газон и держится за заднюю поверхность бедра, большие проблемы для обороны сборной Уругвая.

Гомес при попытке перехватить мяч в центре поля подыграл себе рукой, Дрио Эррера всё видел и дал справедливый свисток в пользу Уругвая.

Нандес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Нуньес остался без опеки и гловой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Де ла Крус с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Оливера головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

Винья с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Данило и ушёл на очередной угловой.

Де ла Крус с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Бразилии на этот раз сыграл очень внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

Рональд Араухо на левом фланге нарушил правила против Энридка. Сборная Бразилии тщательно готовится к стандарту.

Рафинья со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки сборной Уругвая сыграли максимально внимательно и в итоге выбили мяч к центру поля.

Де ла Крус в борьбе за мяч в центре поля в борьбе с Рафиньей оказался на газоне, Дарио Эррера показал, что нужно играть дальше.

Вальверде с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Вальверде теперь уже перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади сборной Бразилии, правила были нарушены против Гомеса.

Гомес на правом фланге теперь уже сам огрел по голеностопу Пельистри. Игроки сборной Уругвая тщательно готовятся к стандарту.

Де ла Крус со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, сразу несколько игроков сборной Уругвая забежали в офсайд.

21' Де ла Крус с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в результате борьбы мяч был выбит к радиусу штрафной площади, Угарте доставил мяч к центру штрафной, Нуньес головой пробил по воротам, мяч попал в голову Милитао и ушёл на повторный корнер.

20' Рональд Араухо прибегая в штрафную площадь на угловой толкнул в спину Эндрика, возникла на поле небольшая потасовка, но Дарио Эррера в итоге быстро всех успокоил.

19' Пельистри совершил рывок по правому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, игроки сборной Бразилии не стали рисковать, мяч был выбит на угловой.

18' Эндрик попытался разогнать атаку по центру, но в борьбе с Вальверде Эндрик оказался на газоне, Дарио Эррера показал, что нужно играть дальше.

17' Нандес в центре поля нарушил правила против Родриго. Бразилия достаточно быстро разыграла стандарт.

16' Рафинья с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Рочет сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левую половину поля.

15' Рафинья со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч задел "стенку" из игроков сборной Уругвая и ушёл на угловой.

14' Де ла Крус на правой половине поля нарушил правила против Гимараэса. Игроки сборной Бразилии тщательно готовятся к стандарту.

13' Де ла Крус в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади сборной Бразилии огрел по ногам Милитао.

12' Нандес с правого фланга выполнил заброс на ход Нуньесу к ближнему углу штрафной площади, в очередной раз мяч полетел слишком сильно, вновь будет удар от ворот.

11' Нуньес при развитии атаки по правому флангу под давлением соперника выполнил слишком сильную передачу на ход Нандесу, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

10' Угарте нарушил правила в центре поля против Гимараэса. Сборная Бразилии вновь не смогла быстро разыграть стандарт.

9' Оливера из центра поля выполнил заброс на правый фланг, Арана грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

8' Серхио Рочет на правом углу штрафной площади попал под прессинг, но голкипер сборной Уругвая сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч на своего партнёра по команде на ближний фланг.

7' Рональд Араухо ошибся с забросом мяча на левый фланг из центра поля, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут.

6' Против Виньи были нарушены правила в центре поля. Игроки сборной Уругвая не стали торопиться при розыгрыше мяча.

5' Уругвай старается больше времени работать с мячом на старте матча, но всё же Бразилия в обороне играет достаточно неплохо и постепенно отводит игру от своих ворот.

4' Оливера в центре поля нарушил правила против Эндрика. Игроки сборной Бразилии не стали торопиться при розыгрыше мяча.

3' Пельистри попытался убежать в штрафную площадь с правого фланга, Факундо далеко пробросил мяч в сторону от себя и влетел в Маркиньоса, Дарио Эррера в итоге показал, что будет удар от ворот.

2' Нуньес совершил рывок по правому флангу, но под давлением соперника Гаэтан упустил мяч за лицевую линию поля.