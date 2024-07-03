Стадион: Эллиджент стэдиум.
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Главный тренер: Бьелса Марсело
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Главный тренер: Доривал Жуниор
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Уругвай
Бразилия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1.25
Среднее время на гол
150
72
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
2.5
2.2
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
50
Бомбардиры внутри турнира
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араухо Максимилиано
|2
|0.67
|Нуньес Дарвин
|2
|0.67
|Винья Матиас
|1
|0.33
|Пельистри Факундо
|1
|0.33
|Бентанкур Родриго
|1
|0.33
|Оливера Матиас
|1
|0.33
|Вальверде Федерико
|1
|0.33
|Де ла Крус Николас
|0
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|2
|0.67
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.33
|Савио III
|1
|0.33
|Рафинья Диас
|1
|0.33
Карточки
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|1
|0
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Венделл Боргес
|1
|0
|Гомес Жоао
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Уругвай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Уругвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Уругвай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уругвай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
США - Уругвай 0:1 Уругвай - Боливия 5:0 Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4
Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0
Бразилия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бразилия - Колумбия 1:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1
Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0
Результаты матчей
Уругвай
Бразилия
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Уругвай
Бразилия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
12
12
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|4
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Венесуэла
|Рондон Саломон
|2 (1)
|Венесуэла
|Бельо Эдуард
|2
|Бразилия
|Винисиус Жуниор
|2
|Чили
|Суасо Габриэль
|1 2
|Парагвай
|Кубас Андрес
|1 1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|2
|Ямайка
|Гектор Майкл
|2
|Венесуэла
|Мачис Дарвин
|2
Прогнозы на матч Уругвай - Бразилия
Исход игры
Уругвай
18.4% (9)
Ничья
24.5% (12)
Бразилия
57.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (34)
Меньше
27.66% (13)
Обе команды забьют
Да
89.36% (42)
Нет
10.64% (5)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
40.8% (20)
2:1 Уругвай
18.4% (9)
1:1 Ничья
16.3% (8)
1:3 Бразилия
6.1% (3)
2:2 Ничья
4.1% (2)
0:2 Бразилия
4.1% (2)
0:1 Бразилия
4.1% (2)
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