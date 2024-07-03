  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кубок Америки 2024
Стадион: .
Уругвай
FIFA #14
 
Позже
Бразилия
FIFA #4
Прогнозы 49
Уругвай 18.4% (9)
X 24.5% (12)
Бразилия 57.1% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уругвай
Ничья
Бразилия
3.00
Реклама, betcity.ru
3.35
Реклама, ligastavok.ru
2.80
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Уругвай
Бразилия

История личных встреч

Уругвай
Бразилия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Ч2КЮА
2:0
Ч2КЮА
4:1
Ч2КЮА
0:2
ТМС
0:1
Ч2КЮА
1:4
Ч2КЮА
2:2
КК
2:1
ЧМОМ
0:4
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1.25

Среднее время на гол

150
72

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2.5
2.2

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
50

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араухо Максимилиано 2 0.67
Нуньес Дарвин 2 0.67
Винья Матиас 1 0.33
Пельистри Факундо 1 0.33
Бентанкур Родриго 1 0.33
Оливера Матиас 1 0.33
Вальверде Федерико 1 0.33
Де ла Крус Николас 0 0
Де Арраскаэта Джорджиан 0 0
Араухо Рональд 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 2 0.67
Пакета Лукас 1 (1) 0.33
Савио III 1 0.33
Рафинья Диас 1 0.33

Карточки

Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 2 0
Венделл Боргес 1 0
Гомес Жоао 1 0
Пакета Лукас 1 0
Милитао Эдер 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Уругвай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Уругвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Уругвай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
11%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уругвай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
США - Уругвай 0:1 Уругвай - Боливия 5:0 Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4
Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0
Бразилия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бразилия - Колумбия 1:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0 США - Бразилия 1:1
Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0 Бразилия - Швейцария 1:0

Результаты матчей

Уругвай
Бразилия

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Уругвай
Бразилия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1/4 финала
Аргентина
Эквадор
Венесуэла
Канада
Колумбия
Панама
Уругвай
Бразилия
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 4
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Венесуэла Рондон Саломон 2 (1)
Венесуэла Бельо Эдуард 2
Бразилия Винисиус Жуниор 2
Весь список

Топ нарушителей
Чили Суасо Габриэль 1 2
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Перу Самбрано Очандарте 2
Ямайка Гектор Майкл 2
Венесуэла Мачис Дарвин 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июля 2024, осталось 2 дня 19 часов 33 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Бразилия.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.72. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.72 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 49
    Уругвай 18.4% (9)
    X 24.5% (12)
    Бразилия 57.1% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уругвай
    Ничья
    Бразилия
    3.00
    Реклама, betcity.ru
    3.35
    Реклама, ligastavok.ru
    2.80
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Уругвай - Бразилия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Уругвай - Бразилия

    Исход игры
    Уругвай
    18.4% (9)
    Ничья
    24.5% (12)
    Бразилия
    57.1% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.34% (34)
    Меньше
    27.66% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    89.36% (42)
    Нет
    10.64% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    40.8% (20)
    2:1 Уругвай
    18.4% (9)
    1:1 Ничья
    16.3% (8)
    1:3 Бразилия
    6.1% (3)
    2:2 Ничья
    4.1% (2)
    0:2 Бразилия
    4.1% (2)
    0:1 Бразилия
    4.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Уругвай
    Бразилия
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (27) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный