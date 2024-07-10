До матча

— В Шарлотте сегодня очень комфортная погода для футбола, а поэтому Уругвай и Колумбия вполне могут попытаться показать атакующий футбол с самого начала противостояния.

— Напомним, что Уругвай сегодня вынужден будет обойтись без Найтана Нандеса, который был удалён в четвертьфинальном противостоянии против Бразилии.

— Рассудит этот матч мексиканская бригада арбитров во главе с Сесаром Артуро Рамосом. Помогать ему на бровках будут Альберто Морин Мендес и Марко Бисгерра. Резервным арбитром на этот матч назначен Марио Эскобар из Гватемалы.