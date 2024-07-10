Стадион: Банк оф Америка стадиум. Главный судья: Рамос Сесар Артуро
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
17
Мохика
Хоан
11
Ариас
Джон
24
Кордоба
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
-
24 Олаcа ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ариас ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
24 Кордоба ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Урибе МатеусПолузащитник
-
20 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
14 Дуран ДжонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоренсо Нестор
История личных встреч
Уругвай
Колумбия
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.92
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
Среднее время на гол
54
98
Бомбардиры внутри турнира
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араухо Максимилиано
|2
|0.5
|Нуньес Дарвин
|2
|0.5
|Винья Матиас
|1
|0.25
|Пельистри Факундо
|1
|0.25
|Бентанкур Родриго
|1
|0.25
|Оливера Матиас
|1
|0.25
|Вальверде Федерико
|1
|0.25
|Де ла Крус Николас
|0
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|0
|0
|Араухо Рональд
|0
|0
Колумбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|2
|0.5
|Муньос Даниэль
|2
|0.5
|Диас Луис
|2 (1)
|0.5
|Родригес Хамес
|1 (1)
|0.25
|Лерма Хефферсон
|1
|0.25
|Санчес Давинсон
|1
|0.25
|Риос Ричард
|1
|0.25
|Борха Мигель
|1 (1)
|0.25
|Ариас Джон
|0
|0
Карточки
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|0
|1
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
Колумбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лерма Хефферсон
|2
|0
|Кордоба Джон
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
Результаты матчей
Уругвай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Колумбия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Уругвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Колумбия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
10
Уругвай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Колумбия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
5
56%
1
9%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уругвай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Уругвай - Бразилия 0:0 США - Уругвай 0:1 Уругвай - Боливия 5:0 Уругвай - Панама 3:1
Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0
Колумбия
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Колумбия - Панама 5:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Колумбия - Коста-Рика 3:0 Колумбия - Парагвай 2:1
Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2
Результаты матчей
Уругвай
Колумбия
Точный счет
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Уругвай
Колумбия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
22
22
13
13
13
13
|Аргентина
|Мартинес Лаутаро
|4
|Венесуэла
|Рондон Саломон
|3 (1)
|Колумбия
|Кордоба Джон
|2 (1)
|Колумбия
|Муньос Даниэль
|2 (1)
|Уругвай
|Араухо Максимилиано
|2 (1)
|Чили
|Суасо Габриэль
|1 2
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|1 1
|Парагвай
|Кубас Андрес
|1 1
|Перу
|Самбрано Очандарте
|2
|Ямайка
|Гектор Майкл
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Уругвай - Колумбия
Исход игры
Уругвай
60.4% (116)
Ничья
25% (48)
Колумбия
14.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
50.86% (59)
Меньше
49.14% (57)
Обе команды забьют
Да
75.86% (88)
Нет
24.14% (28)
Популярный счёт
2:1 Уругвай
22.9% (44)
1:1 Ничья
15.1% (29)
1:0 Уругвай
6.8% (13)
1:2 Колумбия
4.7% (9)
0:0 Ничья
3.6% (7)
0:1 Колумбия
2.6% (5)
2:0 Уругвай
1.6% (3)
2:3 Колумбия
1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!