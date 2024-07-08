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Стадион: .
Уругвай
FIFA #14
 
Позже
Колумбия
FIFA #13
Прогнозы 44
Уругвай 63.6% (28)
X 20.5% (9)
Колумбия 15.9% (7)
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Лучшие коэффициенты
Уругвай
Ничья
Колумбия
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Уругвай
Колумбия

История личных встреч

Уругвай
Колумбия

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Ч2КЮА
2:2
Ч2КЮА
0:0
КА
0:0
Ч2КЮА
0:3
Ч2КЮА
2:2
Ч2КЮА
3:0
ЧМ
2:0
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
4:0
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
0:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.92

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7

Среднее время на гол

54
98

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Араухо Максимилиано 2 0.5
Нуньес Дарвин 2 0.5
Винья Матиас 1 0.25
Пельистри Факундо 1 0.25
Бентанкур Родриго 1 0.25
Оливера Матиас 1 0.25
Вальверде Федерико 1 0.25
Де ла Крус Николас 0 0
Де Арраскаэта Джорджиан 0 0
Араухо Рональд 0 0
Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 2 0.5
Муньос Даниэль 2 0.5
Диас Луис 2 (1) 0.5
Родригес Хамес 1 (1) 0.25
Лерма Хефферсон 1 0.25
Санчес Давинсон 1 0.25
Риос Ричард 1 0.25
Борха Мигель 1 (1) 0.25
Ариас Джон 0 0

Карточки

Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 0 1
Де ла Крус Николас 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лерма Хефферсон 2 0
Кордоба Джон 1 0
Урибе Матеус 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Риос Ричард 1 0

Результаты матчей

Уругвай
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Колумбия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Уругвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Колумбия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
10
Уругвай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Колумбия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
100%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
5
56%
1
9%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уругвай
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Уругвай - Бразилия 0:0 США - Уругвай 0:1 Уругвай - Боливия 5:0 Уругвай - Панама 3:1
Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1 Южная Корея - Уругвай 1:2 Япония - Уругвай 1:1 Гана - Уругвай 0:2 Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0
Колумбия
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Колумбия - Панама 5:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Колумбия - Коста-Рика 3:0 Колумбия - Парагвай 2:1
Колумбия - Боливия 3:0 США - Колумбия 1:5 Румыния - Колумбия 2:3 Испания - Колумбия 0:1 Мексика - Колумбия 2:3 Колумбия - Венесуэла 1:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Эквадор - Колумбия 0:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Чили - Колумбия 0:0 Колумбия - Венесуэла 1:0 Германия - Колумбия 0:2 Колумбия - Ирак 1:0 Япония - Колумбия 1:2 Южная Корея - Колумбия 2:2

Результаты матчей

Уругвай
Колумбия

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Уругвай
Колумбия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
2
2
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
1/4 финала
5 Аргентина
3 Эквадор
4 Венесуэла
5 Канада
5 Колумбия
0 Панама
4 Уругвай
2 Бразилия
1/2 финала
Аргентина
Канада
Уругвай
Колумбия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аргентина Мартинес Лаутаро 4
Венесуэла Рондон Саломон 3 (1)
Колумбия Кордоба Джон 2 (1)
Колумбия Муньос Даниэль 2 (1)
Уругвай Араухо Максимилиано 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чили Суасо Габриэль 1 2
Эквадор Валенсия Эннер 1 1
Парагвай Кубас Андрес 1 1
Перу Самбрано Очандарте 2
Ямайка Гектор Майкл 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Колумбия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 июля 2024, осталось 2 дня 17 часов 58 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 44
    Уругвай 63.6% (28)
    X 20.5% (9)
    Колумбия 15.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уругвай
    Ничья
    Колумбия
    3.10
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    3.05
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    Прогнозы на матч Уругвай - Колумбия

    Исход игры
    Уругвай
    63.8% (30)
    Ничья
    19.1% (9)
    Колумбия
    17% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    76.74% (33)
    Нет
    23.26% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Уругвай
    38.3% (18)
    1:1 Ничья
    14.9% (7)
    1:2 Колумбия
    12.8% (6)
    1:0 Уругвай
    10.6% (5)
    2:0 Уругвай
    6.4% (3)
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    Уругвай
    Колумбия
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