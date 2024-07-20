Локомотив Москва

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Главным арбитром на этот матч назначен Владимир Москалёв из Москвы. Помогать ему на бровках будут Кирилл Большаков из Санкт-Петербурга и Михаил Иванов из Костромы. Резервным арбитром на этот матч назначен Михаил Черемных из Перми. На VAR будут работать Павел Шадыханов из Москвы и Артём Любимов из Санкт-Петербурга.