Тур: 1. Стадион: РЖД Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
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64 Другов ВадимВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
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21 Митай МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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27 Раков ВадимНападающий
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Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
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23 Димоски БоянЗащитник
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26 Эшковал ЖоауЗащитник
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- Запасные игроки
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19 Бокоев МаратЗащитник
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Главный тренер: Тедеев Заур
История личных встреч
Локомотив Москва
Акрон
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1
Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1
Акрон
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0
Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2
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- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Акрон
Исход игры
Локомотив Москва
78.8% (134)
Ничья
12.9% (22)
Акрон
8.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
45.22% (52)
Меньше
54.78% (63)
Обе команды забьют
Да
51.3% (59)
Нет
48.7% (56)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
23.5% (40)
2:1 Локомотив Москва
22.4% (38)
1:0 Локомотив Москва
8.8% (15)
1:1 Ничья
4.7% (8)
3:1 Локомотив Москва
3.5% (6)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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