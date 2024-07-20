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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Акрон
Прогнозы 166
Локомотив Москва 78.3% (130)
X 13.3% (22)
Акрон 8.4% (14)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Акрон
4.20
4.40
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5.80
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Локомотив Москва
Акрон

История личных встреч

Локомотив Москва
Акрон

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:2
К
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1
Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1 Локомотив Москва - Ростов 3:1
Акрон
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0
Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0 Енисей - Акрон 2:3 Акрон - Родина Москва 0:2
Команда И В Н П Г О
1.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Владимир Москалёв из Москвы. Помогать ему на бровках будут Кирилл Большаков из Санкт-Петербурга и Михаил Иванов из Костромы. Резервным арбитром на этот матч назначен Михаил Черемных из Перми. На VAR будут работать Павел Шадыханов из Москвы и Артём Любимов из Санкт-Петербурга. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на стартовом матче нового сезона чемпионата России! Сегодня на "РЖД Арене" московский "Локомотив" примет новичка Премьер-лиги "Акрон" из Тольятти. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2024, осталось 7 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 23.5% пользователей.
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Прогнозы 166
Локомотив Москва 78.3% (130)
X 13.3% (22)
Акрон 8.4% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Акрон
4.20
4.40
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5.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Локомотив Москва - Акрон

Исход игры
Локомотив Москва
78.8% (134)
Ничья
12.9% (22)
Акрон
8.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
45.22% (52)
Меньше
54.78% (63)
Обе команды забьют
Да
51.3% (59)
Нет
48.7% (56)
Популярный счёт
2:0 Локомотив Москва
23.5% (40)
2:1 Локомотив Москва
22.4% (38)
1:0 Локомотив Москва
8.8% (15)
1:1 Ничья
4.7% (8)
3:1 Локомотив Москва
3.5% (6)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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