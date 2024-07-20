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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Крылья Советов
0:2
Первый тайм: 45+'
Зенит
0'
0:1
6' Гол
Глушенков Максим
0:2
18' Гол
Кассьерра Матео
33' Желтая карточка
Артур Виктор Гимараес

Ход матча

6'
0:1
Глушенков Максим
18'
0:2
Кассьерра Матео
(Артур Виктор Гимараес)
33'
 
Артур Виктор Гимараес
Прогнозы 163
Крылья Советов 5.5% (9)
X 9.8% (16)
Зенит 84.7% (138)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Зенит
5.60
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9.76
1.81
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ломаев
Иван
15
Рассказов
Николай
4
Солдатенков
Александр
95
Гапонов
Илья
23
Бейл
Гленн
22
Костанца
Фернандо
8
Витюгов
Максим
6
Бабкин
Сергей
10
Гарре
Бенхамин
73
Шитов
Владислав
32
Орозко
Франко
1
Латышонок
Евгений
15
Караваев
Вячеслав
25
Эракович
Страхинья
27
Нино
III
3
Дуглас
Сантос
8
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вильмар
9
Артур
Виктор
Гимараес
67
Глушенков
Максим
17
Мостовой
Андрей
30
Кассьерра
Матео
Крылья Советов
4-3-3
Зенит
4-2-3-1

История личных встреч

Крылья Советов
Зенит

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед

30 матчей

6.7%
16.7%
76.6%
2 победы 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

13.3%
36.7%
50%
4 победы 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
3 победы 12 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
3:1
К
0:1
ПЛ
1:5
К
2:1
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.73
0.8

Среднее время на гол

122
112

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

2
2.13

Среднее время на гол

45
42

Всего голов

41
44

Голов в среднем за матч

1.37
1.47

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

65
61

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 1 1
Кассьерра Матео 1 1
Артур Виктор Гимараес 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артур Виктор Гимараес 1 0

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2
Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4
Зенит
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2
Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Акрон
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Крылья Советов
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Зенит
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Крылья Советов
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Акрон
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 1 (1)
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 1 (1)
Зенит Глушенков Максим 1
Зенит Кассьерра Матео 1
Весь список

Топ нарушителей
Акрон Палиенко Максим 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1
Зенит Артур Виктор Гимараес 1
Акрон Данилин Кирилл 1
Акрон Димоски Боян 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:3! ГЛУШЕНКОВ!
    Дубль делает игрок "Зенита" в матче!
  • 45'
    Глушенков получил мяч на линии штрафной, после чего пробил в левый угол ворот Ломаева, но кипер угадал направление полета мяч. До него он смог дотянуться. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил рефери. 
  • 44'
    Без продвижения сейчас перекатывает мяч "Зенит", хотя питерцам сейчас не особо нужны движение и скорость впереди. Игра складывается в пользу гостей.
  • 43'
    Думаю, что на свой гол наиграли сегодня хозяева, но пока забить в ворота соперника они не смогли, хотя делали все, чтобы отличиться. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Завершается основное время матча у нас. Питерцы здорово прессингуют сейчас оппонента на его половине поля. Глушенков в атаке нарушает правила против соперника. 
  • Опасный момент
    40'
    БАБКИН! Классно он сместился с левого края в центр и нанес удар по воротам соперника. Латышонок снова нерасторопно сыграл в рамке и отбил мяч в сторону, но на добивании никто из соперников сыграть не сумел. Будет угловой, тем не менее. 
  • 39'
    В итоге Глушенков подавал мяч в штрафную, и Мостовой даже сумел пробить по воротам соперника, но сфера прямо по позиции вратаря прилетел. 
  • Угловой
    38'
    Не разобрались в обороне сейчас хозяева. В итоге Витюгов выбил мяч на угловой. Питерский коллектив готовится подать стандарт с левого края. 
  • 36'
    Костанца с левого края выполнил подачу на дальнюю штангу, но навес в его исполнении оставлял желать лучшего. Мяч улетел за пределы футбольного поля. 
  • 35'
    Пока что Бабкин - главная действующая ударная мощь команды. Он играет эффектно, остро и ярко. Не хватает только забитого гола этому юркому и быстроногому парню, обладающему шикарной техникой. 
  • Опасный момент
    34'
    МОМЕНТ! Бабкин сейчас на дриблинге вошел в штрафную соперника, убрал двух защитников и с 12-ти метров пробил под перекладину. Мяч полетел чуть выше цели!
  • Желтая карточка
    33'
    А сейчас явно сорвал атаку соперника Артур после потери в центре поля. Гарре за футболку он одернул, после чего получил в свой пассив карточку желтого цвета. 
  • 32'
    Нужен хозяевам гол, конечно, чтобы навязать борьбу оппонентам. Иначе побороться за очки с действующим чемпионом страны будет непросто. 
  • 31'
    Артур с левого края выполнял передачу в штрафную соперника, но на Кассьерру пошла слишком сильная и неточная передача. Адресат со сферой не встретился в итоге. 
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    • 29'
      Осинькин разводит руками сейчас. Не нравится наставнику самарцев, как играет его команда. По крайней мере, пока. Но все еще может измениться. 
    • 28'
      Глушенков пробил по воротам Ломаева, но прямо в руки голкиперу самарцев мяч прилетел Слишком бесхитростный удар от Максима пошел.
    • Фол, нарушение
      27'
      Глушенков на газоне оказался. Заработал футболист в итоге сейчас штрафной удар. Посмотрим, что придумает "Зенит" со стандарта.
    • 25'
      Вендел отдал на Кассьерру, тот нашел на правом краю Глушенкова. Подача в центр штрафной от последнего адресата не достигла. Мяч был выбит в центр поля. 
    • Опасный момент
      24'
      ОПАСНО! Почему при 0:0 так не играли? Бабкин накрутил на линии штрафной двух защитников "Зенита", после чего пробил слишком бесхитростно и прямо по позиции Латышонка, который сумел среагировать и свою команду спас!
    • 23'
      Орозко сейчас оказался на газоне. Стадион свистит, тренерский штаб самарцев на ногах. Но судья фиксировать фол даже и не думает. "ВАР" тоже пока не вмешивается. 
    • Опасный момент
      22'
      ОПАСНО! Тут уже Латышонок в воротах у "Зенита" спасает! Это было очень опасно! Орозко с левого края подавал в центр штрафной. Бабкин голов в правую "девятку" пробивал, и Латышонок, как мне кажется, вытащил из угла сложнейший мяч!
    • 20'
      Пока совсем на себя не похожи самарские "Крылья". Такое ощущение, что команда попросту была не готова к такому старту, который предложил в игре оппонент. 
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАССЬЕРРА! 0:2!
      И снова гол после позиционной ошибки Солдатенкова! Не смог он на правом фланге помешать Артуру выполнить подачу во вратарскую. Там оставили без присмотра оппонента защитники "Крыльев", и Кассьерра спокойно головой поражает правую "девятку".
    • 18'
      Орозко не успел сделать пас на партнера. По него подкатился Барриос, который откатил снаряд на Латышонка. Последний спокойно выбил мяч в центр поля. 
    • 17'
      По сути, Вендел отдал голевую передачу на Глушенкова, который правильно выбрал позицию, выйдя на ворота и забив гол в рамку соперника. Соперник пока таких моментов впереди не имел. 
    • 16'
      Глушенков после подачи от углового флага сумел дотянуться головой до мяча. Даже нанес удар по рамке противника экс-игрок "Крыльев", но мяч был направлен значительно выше цели. 
    • Угловой
      15'
      Простреливал Караваев мяч в центр штрафной. Кассьерра попытался замкнуть пас на правой стойке, но подставил ногу под снаряд защитник, который переправил мяч на угловой. 
    • Опасный момент
      14'
      Шитов сместился в центр и с 25-ти метров нанес удар по воротам соперника. Мяч полетел рядом с левый углом, но в сетке ворот "Зенита" не оказался. Хотя Латышонок со своим прыжком ситуацию на поле контролировал. 
    • 13'
      Такое ощущение, что "Зенит" сейчас отдал мяч сопернику, но самарцы как будто к этому не готовы. Впереди у хозяев практически ничего не получается. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Барриос грубовато в центре поля встретил своего соперника. Прозвучал тут же свисток арбитра. Нарушение правил в этой ситуации рефери зафиксировал. 
    • 11'
      Заполняется постепенно "Солидарность Арена" в Самаре. Говорили перед началом встречи, что будет около 30 000 фанатов, но пока визуально до такой цифры далековато. 
    • Фол, нарушение
      10'
      В руку Гарре мяч в штрафной "Зенита" сейчас попал. Рефери стоял рядом и все видел. Свисток судьи прозвучал незамедлительно. Фол в атаке. 
    • Угловой
      8'
      Кстати говоря, первый угловой только что подали "Крылья Советов". С правого края последовал навес в центр штрафной - мяч выбил подальше от рамки кто-то из защитников питерского коллектива. 
    • 7'
      Интересно, что освистали все равно Глушенкова болельщики. И это даже несмотря на тот факт, что забил он гол, после которого извинился. Как бы там ни было, но счет в матче уже открыт. 
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГЛУШЕНКОВ! 0:1!
      Забивает он гол в ворота своей бывшей команды! Но не празднует взятие ворот футболист "Зенита". Потеряли на чужой половине поля мяч хозяева. Последовала передача гна Глушенкова, который убрал перед штрафной на паузе Солдатенкова, после чего пробил прямиком по центру, отправив мяч в ворота. Вратарь хозяев спасти не сумел. 
    • 5'
      Артур отдал передачу в центр на Кассьерру, который скинул мяч в центр, но передача на партнера была безадресной. В итоге оппоненты смогли выбить мяч в центр поля. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Орозко в центре поля получил сейчас по ноге. Артур там против соперника активно играл в отборе. В руках рефери не появилась желтая карточка. По крайней мере, пока. 
    • 3'
      Дважды Латышонок вступал в игру по итогам одного игрового эпизода. В итоге вынес футболист мяч в район центрального круга, заставив фанатов своего клуба немного понервничать. 
    • 2'
      Футболисты "Крыльев Советов" предстали в этой встрече на поле в голубых футболках и черных трусах, а игроки "Зенита" предстали на газоне в белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Все готово к началу нашей встречи. С центра поля мяч разыграли футболисты самарской команды. Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 33'
      Артур Виктор Гимараес получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Артур Виктор Гимараес сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Кассьерра Матео бьет в цель!
    • 6'
      Г О О О О Л - Глушенков Максим бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов 0:2 Зенит

    Исход игры
    Крылья Советов
    5.3% (9)
    Ничья
    9.4% (16)
    Зенит
    85.3% (145)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.25% (85)
    Меньше
    29.75% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    76.03% (92)
    Нет
    23.97% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    30.6% (52)
    1:3 Зенит
    13.5% (23)
    0:2 Зенит
    12.9% (22)
    1:1 Ничья
    4.1% (7)
    0:1 Зенит
    4.1% (7)
    2:2 Ничья
    1.8% (3)
    2:1 Крылья Советов
    1.8% (3)
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    Крылья Советов
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