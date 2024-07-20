БАБКИН! Классно он сместился с левого края в центр и нанес удар по воротам соперника. Латышонок снова нерасторопно сыграл в рамке и отбил мяч в сторону, но на добивании никто из соперников сыграть не сумел. Будет угловой, тем не менее.

Завершается основное время матча у нас. Питерцы здорово прессингуют сейчас оппонента на его половине поля. Глушенков в атаке нарушает правила против соперника.

Думаю, что на свой гол наиграли сегодня хозяева, но пока забить в ворота соперника они не смогли, хотя делали все, чтобы отличиться.

Без продвижения сейчас перекатывает мяч "Зенит", хотя питерцам сейчас не особо нужны движение и скорость впереди. Игра складывается в пользу гостей.

Глушенков получил мяч на линии штрафной, после чего пробил в левый угол ворот Ломаева, но кипер угадал направление полета мяч. До него он смог дотянуться.

Артур с левого края выполнял передачу в штрафную соперника, но на Кассьерру пошла слишком сильная и неточная передача. Адресат со сферой не встретился в итоге.

Нужен хозяевам гол, конечно, чтобы навязать борьбу оппонентам. Иначе побороться за очки с действующим чемпионом страны будет непросто.

А сейчас явно сорвал атаку соперника Артур после потери в центре поля. Гарре за футболку он одернул, после чего получил в свой пассив карточку желтого цвета.

МОМЕНТ! Бабкин сейчас на дриблинге вошел в штрафную соперника, убрал двух защитников и с 12-ти метров пробил под перекладину. Мяч полетел чуть выше цели!

Пока что Бабкин - главная действующая ударная мощь команды. Он играет эффектно, остро и ярко. Не хватает только забитого гола этому юркому и быстроногому парню, обладающему шикарной техникой.

Костанца с левого края выполнил подачу на дальнюю штангу, но навес в его исполнении оставлял желать лучшего. Мяч улетел за пределы футбольного поля.

Не разобрались в обороне сейчас хозяева. В итоге Витюгов выбил мяч на угловой. Питерский коллектив готовится подать стандарт с левого края.

В итоге Глушенков подавал мяч в штрафную, и Мостовой даже сумел пробить по воротам соперника, но сфера прямо по позиции вратаря прилетел.

29' Осинькин разводит руками сейчас. Не нравится наставнику самарцев, как играет его команда. По крайней мере, пока. Но все еще может измениться.

28' Глушенков пробил по воротам Ломаева, но прямо в руки голкиперу самарцев мяч прилетел Слишком бесхитростный удар от Максима пошел.

27' Глушенков на газоне оказался. Заработал футболист в итоге сейчас штрафной удар. Посмотрим, что придумает "Зенит" со стандарта.

25' Вендел отдал на Кассьерру, тот нашел на правом краю Глушенкова. Подача в центр штрафной от последнего адресата не достигла. Мяч был выбит в центр поля.

24' ОПАСНО! Почему при 0:0 так не играли? Бабкин накрутил на линии штрафной двух защитников "Зенита", после чего пробил слишком бесхитростно и прямо по позиции Латышонка, который сумел среагировать и свою команду спас!

23' Орозко сейчас оказался на газоне. Стадион свистит, тренерский штаб самарцев на ногах. Но судья фиксировать фол даже и не думает. "ВАР" тоже пока не вмешивается.

22' ОПАСНО! Тут уже Латышонок в воротах у "Зенита" спасает! Это было очень опасно! Орозко с левого края подавал в центр штрафной. Бабкин голов в правую "девятку" пробивал, и Латышонок, как мне кажется, вытащил из угла сложнейший мяч!

20' Пока совсем на себя не похожи самарские "Крылья". Такое ощущение, что команда попросту была не готова к такому старту, который предложил в игре оппонент.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАССЬЕРРА! 0:2!

И снова гол после позиционной ошибки Солдатенкова! Не смог он на правом фланге помешать Артуру выполнить подачу во вратарскую. Там оставили без присмотра оппонента защитники "Крыльев", и Кассьерра спокойно головой поражает правую "девятку".