  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Крылья Советов
 
Позже
Зенит
Прогнозы 76
Крылья Советов 5.3% (4)
X 7.9% (6)
Зенит 86.8% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Зенит
6.30
Реклама, betcity.ru
5.90
Реклама, zenit.win
1.60
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Крылья Советов
Зенит

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед

30 матчей

6.7%
16.7%
76.6%
2 победы 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

13.3%
36.7%
50%
4 победы 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

10%
40%
50%
3 победы 12 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
3:1
К
0:1
ПЛ
1:5
К
2:1
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.73
0.8

Среднее время на гол

122
112

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

2
2.13

Среднее время на гол

45
42

Всего голов

41
44

Голов в среднем за матч

1.37
1.47

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

65
61

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2
Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4
Зенит
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2
Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0
Команда И В Н П Г О
1.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 45 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 47 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 76
    Крылья Советов 5.3% (4)
    X 7.9% (6)
    Зенит 86.8% (66)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Зенит
    6.30
    Реклама, betcity.ru
    5.90
    Реклама, zenit.win
    1.60
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Крылья Советов - Зенит онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Зенит

    Исход игры
    Крылья Советов
    5.2% (4)
    Ничья
    7.8% (6)
    Зенит
    87% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.03% (47)
    Меньше
    18.97% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    84.48% (49)
    Нет
    15.52% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    36.4% (28)
    1:3 Зенит
    16.9% (13)
    0:2 Зенит
    7.8% (6)
    0:1 Зенит
    3.9% (3)
    1:1 Ничья
    2.6% (2)
    2:2 Ничья
    2.6% (2)
    2:1 Крылья Советов
    2.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Крылья Советов
    Зенит
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный