Тур: 1. Стадион: Солидарность Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Крылья Советов
Зенит
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
120%
3 победы 6 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 15 побед
30 матчей
6.7%
16.7%
76.6%
2 победы 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
13.3%
36.7%
50%
4 победы 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
10%
40%
50%
3 победы 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.73
0.8
Среднее время на гол
122
112
Всего голов
30
32
Голов в среднем за матч
2
2.13
Среднее время на гол
45
42
Всего голов
41
44
Голов в среднем за матч
1.37
1.47
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
65
61
Результаты последних матчей
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2
Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Волгарь - Крылья Советов 1:4
Зенит
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2
Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0
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- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Крылья Советов - Зенит
Исход игры
Крылья Советов
5.2% (4)
Ничья
7.8% (6)
Зенит
87% (67)
Тотал 2.5
Больше
81.03% (47)
Меньше
18.97% (11)
Обе команды забьют
Да
84.48% (49)
Нет
15.52% (9)
Популярный счёт
1:2 Зенит
36.4% (28)
1:3 Зенит
16.9% (13)
0:2 Зенит
7.8% (6)
0:1 Зенит
3.9% (3)
1:1 Ничья
2.6% (2)
2:2 Ничья
2.6% (2)
2:1 Крылья Советов
2.6% (2)
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