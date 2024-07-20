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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Динамо Москва
3:0
Первый тайм: 31'
Факел
0'
1:0
3' Гол
Лепский Иван
16' Желтая карточка
Квеквескири Ираклий
20' Желтая карточка
Майсторович Милан
2:0
21' Гол
Нгамалё Николя
3:0
29' Гол
Гладышев Ярослав

Ход матча

3'
Лепский Иван
(Бителло)
1:0
16'
 
Квеквескири Ираклий
20'
Майсторович Милан
 
21'
Нгамалё Николя
2:0
29'
Гладышев Ярослав
3:0
Прогнозы 172
Динамо Москва 82.6% (142)
X 8.7% (15)
Факел 8.7% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Москва
Ничья
Факел
3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лунёв
Андрей
2
Даса
Элазар
5
Майсторович
Милан
59
Лепский
Иван
93
Лаксальт
Диего
80
Бессмертный
Станислав
74
Фомин
Даниил
91
Гладышев
Ярослав
10
Бителло
13
Нгамалё
Николя
70
Тюкавин
Константин
31
Беленов
Александр
72
Сенхаджи
Раян
92
Брызгалов
Сергей
2
Черов
Василий
11
Моцпан
Никита
5
Селе
Табо
33
Квеквескири
Ираклий
7
Брахими
Мохамед
10
Альшин
Ильнур
15
Ильин
Владимир
20
Марков
Евгений
Динамо Москва
4-2-3-1
Факел
3-5-2

История личных встреч

Динамо Москва
Факел

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгамалё Николя 1 1
Лепский Иван 1 1
Бителло 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майсторович Милан 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 1 0

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3
Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1
Факел
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0
Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Динамо Москва
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
ЦСКА Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ростов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Акрон
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Факел
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Ростов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Факел
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЦСКА Москва
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ЦСКА Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ростов
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Москва
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Акрон
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Факел
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 2
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 1 (1)
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 1 (1)
Динамо Москва Нгамалё Николя 1
Весь список

Топ нарушителей
Факел Квеквескири Ираклий 1
Акрон Палиенко Максим 1
Ростов Комличенко Николай 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 1
Зенит Артур Виктор Гимараес 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    34'
    ГОООООООЛ! 3:0!!! Гладышев!!! 
  • Фол, нарушение
    33'
    Брахими в центре поля в подкате сбил Дасу. Кирилл Левников решил обойтись без жёлтой карточки на этот раз. 
  • 32'
    Тюкавин пробил в ближний угол ворот с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Беленов справился с ним без особого труда. 
  • 31'
    Брахими совершил рывок по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Лунёв прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Майсторович в центре поля нарушил правила против Маркова. Игроки "Факела" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 29'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Факела" на ход Гладышеву, Ярослав под давлением Сенхаджи не смог на этот раз создать качественный момент. 
  • 28'
    Марков попытался разогнать контратаку "Факела" по центру, но без поддержки партнёров по команде Евгений быстро потерял мяч. 
  • 27'
    Бителло со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Факела" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Сенхаджи на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Гладышева. "Динамо" заработало неплохой стандарт. 
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Нгамалё!!! Гладышев с правой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Тюкавин подработал мяч, а затем сильно пробил в ближний угол ворот, Беленов в прыжке перевёл мяч в штангу, далее мяч отскочил на левый угол штрафной площади, а уже оттуда Нгамалё сильно и без помех сильно пробил в ближний для себя угол ворот, Беленов уже не успел переместиться, чтобы спасти свою команду. 
  • 24'
    Бессмертный попытался с правого фланга выполнить подачу в штрафную площадь, Селе хорошо накрыл соперника. 
  • Желтая карточка
    23'
    Защитник "Динамо" Милан Майсторович получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Майсторович в центре поля нарушил правила против Маркова, а затем защитник "Динамо" не позволил сопернику быстро разыграть стандарт. 
  • 21'
    Альшин убежал по левой половине поля в штрафную площадь, а затем Ильнур под давлением Лепского пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 20'
    Лаксальт с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, совсем немного не хватило Нгамалё, чтобы успеть к мячу и завершить момент ударом по воротам. 
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    • Желтая карточка
      19'
      Капитан "Факела" Ираклий Квеквескири получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Бителло. 
    • 18'
      Болельщики "Факела" конечно же очень большим числом приехали в Москву, чтобы поддержать свою команду в этом непростом противостоянии. 
    • Угловой
      17'
      Угловой у ворот "Факела". Бителло выполнил подачу в центр штрафной площади, Тюкавин головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 16'
      Гладышев разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Бителло под давлением Сенхаджи не смог обострить ситуацию у ворот "Факела". 
    • 15'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Маркову по левой половине поля, Майсторович выиграл борьбу за мяч и затем спокойно отыгрался с Лунёвым. 
    • 14'
      "Факел" теперь уже провёл атаку по правому флангу, в завершении эпизода последовала подача в центр штрафной площади, Моцпан под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч в створ не пошёл. 
    • 13'
      Сенхаджи совершил рывок по левому флангу, но пройти Майсторовича у защитника "Факела" не получилось. 
    • 12'
      С правого фланга последовала подача в центр к линии вратарской "Динамо", Лунёв уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      11'
      Квеквескири с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Динамо" спокойно выбили мяч на правый фланг. 
    • 10'
      Брахими при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Ильину, Лепский накрыл соперника и выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Бителло перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Факела", правила были нарушены против Сенхаджи. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Брахими теперь уже нарушил правила в центре поля. Игроки "Динамо" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 7'
      Брахими при входе в штрафную площадь по правой половине поля выполнил передачу к центру штрафной на Маркова, Майсторович прочитал момент и в подкате перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Против Квеквескири были нарушены правила на половине поля "Факела". Игроки воронежского клуба не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 5'
      Бессмертный попытался разогнать атаку по правой половине поля, но Станислав слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге потерял его. 
    • 4'
      Очень быстро игроки "Динамо" открыли счёт при своих болельщиков, добавим, что фанатов на стадионе при этом всё же не особо много. 
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Лепский!!! Бителло со стандарта с левого фланга выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Лепский в свою очередь отлично выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, Беленов ошибся при игре на выходе и уже никак не мог спасти свою команду. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Ильин перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Динамо", правила были нарушены против Бителло. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Динамо" и "Факелу" нужно постараться поддержать тенденцию первого тура и показать богатый на забитые голы матч. Также "Динамо" на своём поле конечно же должно стараться набирать три очка в противостоянии с куда менее статусным соперником, но просто справиться с командой Игоря Черевченко не получится. 
    • Первый тайм
    • 29'
      Г О О О О Л - Гладышев Ярослав бьет в цель!
    • 21'
      Г О О О О Л - Нгамалё Николя бьет в цель!
    • 20'
      Майсторович Милан получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Квеквескири Ираклий получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Бителло сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Иван Лепский бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 29.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 3:0 Факел

    Исход игры
    Динамо Москва
    82.6% (142)
    Ничья
    8.7% (15)
    Факел
    8.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.75% (43)
    Меньше
    63.25% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    36.75% (43)
    Нет
    63.25% (74)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    29.7% (51)
    2:1 Динамо Москва
    19.8% (34)
    1:0 Динамо Москва
    11.6% (20)
    3:1 Динамо Москва
    2.9% (5)
    3:0 Динамо Москва
    1.7% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (3)
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    Динамо Москва
    Факел
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