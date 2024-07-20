Марков попытался разогнать контратаку "Факела" по центру, но без поддержки партнёров по команде Евгений быстро потерял мяч.

Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Факела" на ход Гладышеву, Ярослав под давлением Сенхаджи не смог на этот раз создать качественный момент.

Брахими совершил рывок по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Лунёв прочитал момент и спокойно перехватил мяч при игре на выходе.

Тюкавин пробил в ближний угол ворот с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Беленов справился с ним без особого труда.

Брахими в центре поля в подкате сбил Дасу. Кирилл Левников решил обойтись без жёлтой карточки на этот раз.

Лаксальт с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, совсем немного не хватило Нгамалё, чтобы успеть к мячу и завершить момент ударом по воротам.

Альшин убежал по левой половине поля в штрафную площадь, а затем Ильнур под давлением Лепского пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Майсторович в центре поля нарушил правила против Маркова, а затем защитник "Динамо" не позволил сопернику быстро разыграть стандарт.

Бессмертный попытался с правого фланга выполнить подачу в штрафную площадь, Селе хорошо накрыл соперника.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Нгамалё!!! Гладышев с правой половины поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Тюкавин подработал мяч, а затем сильно пробил в ближний угол ворот, Беленов в прыжке перевёл мяч в штангу, далее мяч отскочил на левый угол штрафной площади, а уже оттуда Нгамалё сильно и без помех сильно пробил в ближний для себя угол ворот, Беленов уже не успел переместиться, чтобы спасти свою команду.

Сенхаджи на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Гладышева. "Динамо" заработало неплохой стандарт.

Бителло со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Факела" сыграли внимательно и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.

Брахими при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Ильину, Лепский накрыл соперника и выбил мяч на угловой.

Квеквескири с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Динамо" спокойно выбили мяч на правый фланг.

С правого фланга последовала подача в центр к линии вратарской "Динамо", Лунёв уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Сенхаджи совершил рывок по левому флангу, но пройти Майсторовича у защитника "Факела" не получилось.

"Факел" теперь уже провёл атаку по правому флангу, в завершении эпизода последовала подача в центр штрафной площади, Моцпан под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч в створ не пошёл.

Из глубины поля последовал заброс на ход Маркову по левой половине поля, Майсторович выиграл борьбу за мяч и затем спокойно отыгрался с Лунёвым.

Гладышев разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Бителло под давлением Сенхаджи не смог обострить ситуацию у ворот "Факела".

Угловой у ворот "Факела". Бителло выполнил подачу в центр штрафной площади, Тюкавин головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Болельщики "Факела" конечно же очень большим числом приехали в Москву, чтобы поддержать свою команду в этом непростом противостоянии.

Капитан "Факела" Ираклий Квеквескири получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Бителло.

9' Бителло перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Факела", правила были нарушены против Сенхаджи.

8' Брахими теперь уже нарушил правила в центре поля. Игроки "Динамо" достаточно быстро разыграли стандарт.

7' Брахими при входе в штрафную площадь по правой половине поля выполнил передачу к центру штрафной на Маркова, Майсторович прочитал момент и в подкате перехватил мяч.

6' Против Квеквескири были нарушены правила на половине поля "Факела". Игроки воронежского клуба не стали торопиться при розыгрыше мяча.

5' Бессмертный попытался разогнать атаку по правой половине поля, но Станислав слишком далеко отпустил от себя мяч и в итоге потерял его.

4' Очень быстро игроки "Динамо" открыли счёт при своих болельщиков, добавим, что фанатов на стадионе при этом всё же не особо много.

3' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Лепский!!! Бителло со стандарта с левого фланга выполнил отличную подачу в центр к линии вратарской, Лепский в свою очередь отлично выпрыгнул и головой пробил в правый угол ворот, Беленов ошибся при игре на выходе и уже никак не мог спасти свою команду.

2' Ильин перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Динамо", правила были нарушены против Бителло.