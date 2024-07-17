Тур: 1. Стадион: ВТБ Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Москва
Факел
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.67
Среднее время на гол
0
54
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
67
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3
Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1
Факел
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0
Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0
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- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Факел
Исход игры
Динамо Москва
82.9% (58)
Ничья
7.1% (5)
Факел
10% (7)
Тотал 2.5
Больше
31.37% (16)
Меньше
68.63% (35)
Обе команды забьют
Да
31.37% (16)
Нет
68.63% (35)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
40% (28)
2:1 Динамо Москва
17.1% (12)
1:0 Динамо Москва
7.1% (5)
3:1 Динамо Москва
2.9% (2)
1:1 Ничья
2.9% (2)
3:0 Динамо Москва
2.9% (2)
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