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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Динамо Москва
 
Позже
Факел
Прогнозы 70
Динамо Москва 82.9% (58)
X 7.1% (5)
Факел 10% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Москва
Ничья
Факел
3.90
4.10
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История личных встреч

Динамо Москва
Факел

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
300%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
67

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3
Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1
Факел
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0
Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 Факел - Ордабасы 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0
Команда И В Н П Г О
1.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2024, осталось 2 дня 11 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 70
    Динамо Москва 82.9% (58)
    X 7.1% (5)
    Факел 10% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Факел
    3.90
    4.10
    Реклама, ligastavok.ru
    6.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Факел

    Исход игры
    Динамо Москва
    82.9% (58)
    Ничья
    7.1% (5)
    Факел
    10% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.37% (16)
    Меньше
    68.63% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    31.37% (16)
    Нет
    68.63% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    40% (28)
    2:1 Динамо Москва
    17.1% (12)
    1:0 Динамо Москва
    7.1% (5)
    3:1 Динамо Москва
    2.9% (2)
    1:1 Ничья
    2.9% (2)
    3:0 Динамо Москва
    2.9% (2)
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