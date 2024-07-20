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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Ростов
0:0
Перерыв
ЦСКА Москва
0'
21' Желтая карточка
Комличенко Николай

Ход матча

21'
Комличенко Николай
 
Прогнозы 197
Ростов 22.3% (44)
X 40.6% (80)
ЦСКА Москва 37.1% (73)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
ЦСКА Москва
3.35
3.55
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3.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ятимов
Рустам
87
Лангович
Андрей
3
Сако
Умар
55
Осипенко
Максим
40
Вахания
Илья
47
Уткин
Даниил
15
Глебов
Данил
10
Щетинин
Кирилл
7
Роналдо
27
Комличенко
Николай
73
Азнауров
Имран
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Роберто
22
Гайич
Милан
III
10
Обляков
Иван
25
Бистрович
Кристиян
3
Круговой
Данил
20
Койта
Секу
9
Чалов
Фёдор
11
Мусаев
Тамерлан
Ростов
4-3-3
ЦСКА Москва
3-4-3

История личных встреч

Ростов
ЦСКА Москва

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

36 матчей

27.8%
22.2%
50%
10 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

К
2:0
ПЛ
2:0
К
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
КPП
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.24
0.68

Среднее время на гол

72
131

Всего голов

38
18

Голов в среднем за матч

2
1.06

Среднее время на гол

45
85

Всего голов

59
31

Голов в среднем за матч

1.64
0.86

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

54
104

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Комличенко Николай 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1
Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Динамо Москва
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
ЦСКА Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ростов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Акрон
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Факел
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Ростов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Факел
 0:3 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЦСКА Москва
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ЦСКА Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ростов
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Москва
 3:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Акрон
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Факел
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 2
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 1 (1)
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 1 (1)
Динамо Москва Нгамалё Николя 1
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фомин Даниил 1
Факел Квеквескири Ираклий 1
Факел Брызгалов Сергей 1
Акрон Палиенко Максим 1
Ростов Комличенко Николай 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток рефери. 45 минут встречи позади. Забитых голов в нашем матче пока нет. Ждем их после перерыва.
  • 45'
    Подустали обе команды. Уверен я, что концовка первого тайма получится безголевой. Если и будут забитые мячи, то уже после перерыва. 
  • 45'
    Койта сейчас в борьбе после скидки от Чалова попытался нанести удар по воротам соперника, но уперся в защитника. До удара дело так и не дошло. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавлено.
  • 44'
    Комличенко в борьбе с Виллианом не устоял и упал на ноги сопернику. Фола не было, игровой эпизод, так что 11-метрового удара назначено не было. 
  • 43'
    Мусаев попытался после навеса Кругового до мяча добраться, но выше его головы сфера полетела. По воротам игрок ЦСКА так и не смог пробить. 
  • Угловой
    42'
    Чалов теперь с близкого расстояния по воротам соперника бил. Попал он в ногу сопернику, после чего мяч за лицевую линию улетел. Еще один угловой. 
  • 41'
    Сегодня в Ростове-на-Дону хорошая посещаемость. Мне кажется, что голы тоже будут, но только уже во второй половине встречи. В первые 45 минут мы их не увидим. 
  • 39'
    В параллельном матче московское "Динамо" на своем поле громит "Факел" со счетом 3:0. Результативным пока что получается тур в РПЛ, и только наша игра как-то выбивается из колеи. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Виллиан принимает на себя удар Глебова... В нокдаун Роша тут же улетает. Судя по всему, мяч в грудь игроку ЦСКА прилетел. Нужно продышаться. 
  • Угловой
    37'
    Вахания после розыгрыша углового нанес удар по воротам соперника, но попал в спину оппоненту. Был рикошет, так что это новый корнер. 
  • Угловой
    36'
    Валерий Карпин ни на секунду не садится на скамейку. У нас же Роналдо у "Ростова" с правого края простреливал мяч на ближнюю штангу, однако от ноги Мойзеса мяч за пределы поля выкатился. Угловой. 
  • 35'
    Мусаев попытался заработать угловой на левом краю, перед штрафной соперника, однако выпустил мяч за пределы поля. Это должен быть удар от ворот. Да, так и есть. 
  • 33'
    Койта попытался по центру протиснуться к воротам соперника, но втроем его там соперники встретили. Мяч они вынесли за пределы поля. 
  • 32'
    Гайич выполнял перевод с правого края в центр, но пас оставлял желать лучшего. Один из защитников спокойно сыграл на вынос.
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    • 31'
      Сергей Карасёв сейчас подошел к Валерию Карпину и о чем-то с ним поговорил. Видимо, рефери сделал устное предупреждение наставнику южан за высказывания в адрес судейского корпуса. 
    • 29'
      Подавали ростовчане угловой с правого края. В итоге в своей штрафной уверенно сыграл по позиции Дивеев, который вынес мяч подальше от собственной рамки. 
    • Угловой
      28'
      Роналдо сейчас убегал к воротам соперника и был готов сближаться с Акинфеевым, но Дивеев нанес сильный удар, выбив мяч на угловой. 
    • 27'
      Форма нового дизайна у ЦСКА, весьма симпатичная, с приятным узором. У "Ростова" она стандартная, но тоже весьма интересная. 
    • 26'
      Перерыв на водопой у нас в Ростове-на-Дону. Жарко и душно на юге России. Даже сейчас, в вечернее время. Столбик термометра днем превышает отметку +36.
    • 25'
      Азнауров слева прошел Дивеева и Виллиана, после чего прострелил мяч вдоль вратарской, но получилось прямо в руки Акинфееву, сыгравшему внимательно в воротах. 
    • 23'
      Если вдруг Акинфеев не сможет встречу продолжить, то ему на смену смогут выйти сразу два кандидата. Тут и Тороп, и Боков, в случае чего, на поле могут выйти. 
    • Травма, повреждение
      22'
      Теперь уже игрок "Ростова" на газоне. У Андрея Ланговича определенные проблемы со здоровьем. Но и он с поля поднимается. Игра будет продолжена. 
    • Желтая карточка
      21'
      Получает все же Комличенко сейчас карточку желтого цвета. Заслуженный "горчичник", ведь безрассудно играл нападающий в отборе против Акинфеева, который пока никак не может подняться с газона.
    • Травма, повреждение
      20'
      Комличенко до последнего на Акинфеева пошел сейчас. В итоге досталось Игорю при выходе из рамки. Судья зафиксировал фол в атаке. Где же карточка?
    • 19'
      С преимуществом "Ростова" пока проходит у нас игра, как я уже и говорил. Уткин в отборе у "Ростова" сыграл на правом фланге, но подача в его исполнении была слишком мягкой и доступной для вратаря. 
    • 18'
      Чалов теперь слева пытался с мячом убежать к воротам соперника, но его подача в центр штрафной оставляла желать лучшего. Потеря у ЦСКА. 
    • 16'
      Да, пока чаще мячом все же "Ростов" владеет. Чаще в атаку также южане бегают, но все в одночасье может измениться. В этом нет сомнений. 
    • 15'
      Параллельным курсом играют "Динамо" и "Факел". В той встрече пока на табло 1:0, впереди московская команда, которая в этом сезоне также будет бороться за чемпионский титул. 
    • 14'
      Много и часто мяч получает Азнауров на левом фланге. Вот и сейчас в его адрес пошла передача, но навес в исполнении игрока оставлял желать лучшего. 
    • Офсайд
      13'
      ОПАСНО! Чалов справа в штрафной соперника оказался. Переправлял он мяч в ворота соперника после паса на ближнюю стойку, но мяч направил рядом со штангой. Там еще и офсайд был!
    • Угловой
      11'
      Первый угловой теперь ЦСКА подал. Передача на Мусаева, который срезал сферу в сторону левой стойки, но никто мяч в рамку переправить не сумел. 
    • 10'
      ЦСКА сегодня намерен три очка набрать, ведь ранее конкуренты в лице "Локомотива" и "Зенита" по три очка в свой актив записывали. 
    • Угловой
      9'
      После розыгрыша углового в штрафной ЦСКА мяч заметался в районе вратарской. Сако дважды пытался переправить мяч в ворота - не получилось. 
    • 8'
      А сейчас "армейцы" пасовали мяч на Игоря Акинфеева, который пытался спасти свою команду от углового, но нейтрализовать назначение стандарта не удалось. Угловой подадут игроки "Ростова". 
    • 7'
      "Армейцы" атаковали по левому флангу. Последовал заброс в штрафную ростовчан, и Ятимов успел сыграть на выходе. В свои перчатки футболист сумел поймать снаряд намертво. 
    • 5'
      Да, заметно активно пока игроки "Ростова" действуют на поле. Мне кажется, что "армейцы" оказались не готовы к такому давлению со стороны соперника. 
    • 4'
      Азнауров слева встретился с мячом. Сумел футболист выполнить прострельный пас в центр штрафной - мяч после рикошета прилетел в руки голкиперу, который в высоченном прыжке забрал сферу в свои перчатки. 
    • 3'
      До Игоря Акинфеева впервые мяч в матче дошел после того, как кто-то из соперников выполнил слишком неточный заброс в штрафную ЦСКА. 
    • 2'
      Футболисты "Ростова" вышли на футбольное поле в желто-синих цветах. В красно-синем обмундировании предстали футболисты ЦСКА. Ворота южан в первом тайме справа по ТВ-картинке, а рамках "армейцев" - слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал первый тайм в нашем матче! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Комличенко Николай получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 0:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Ростов
    22.3% (44)
    Ничья
    40.6% (80)
    ЦСКА Москва
    37.1% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.87% (47)
    Меньше
    59.13% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    93.04% (107)
    Нет
    6.96% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.5% (60)
    1:2 ЦСКА Москва
    12.2% (24)
    2:1 Ростов
    5.1% (10)
    2:2 Ничья
    3.6% (7)
    1:0 Ростов
    2.5% (5)
    1:3 ЦСКА Москва
    2% (4)
    0:1 ЦСКА Москва
    1% (2)
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    Ростов
    ЦСКА Москва
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