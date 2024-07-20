Тур: 1. Стадион: Ростов Арена.
0:0
Перерыв
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
40
Вахания
Илья
47
Уткин
Даниил
15
Глебов
Данил
7
Роналдо
78
Дивеев
Игорь
10
Обляков
Иван
20
Койта
Секу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
7 РоналдоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Зубенко ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
57 Жбанов ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Защитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Гайч АдольфоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
История личных встреч
Ростов
ЦСКА Москва
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
36 матчей
27.8%
22.2%
50%
10 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.24
0.68
Среднее время на гол
72
131
Всего голов
38
18
Голов в среднем за матч
2
1.06
Среднее время на гол
45
85
Всего голов
59
31
Голов в среднем за матч
1.64
0.86
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
54
104
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Комличенко Николай
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1
Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|3:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|2
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1 (1)
|Акрон
|Бакаев Солтмурад
|1 (1)
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|1 (1)
|Динамо Москва
|Нгамалё Николя
|1
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|1
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|1
|Факел
|Брызгалов Сергей
|1
|Акрон
|Палиенко Максим
|1
|Ростов
|Комличенко Николай
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов 0:0 ЦСКА Москва
Исход игры
Ростов
22.3% (44)
Ничья
40.6% (80)
ЦСКА Москва
37.1% (73)
Тотал 2.5
Больше
40.87% (47)
Меньше
59.13% (68)
Обе команды забьют
Да
93.04% (107)
Нет
6.96% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (60)
1:2 ЦСКА Москва
12.2% (24)
2:1 Ростов
5.1% (10)
2:2 Ничья
3.6% (7)
1:0 Ростов
2.5% (5)
1:3 ЦСКА Москва
2% (4)
0:1 ЦСКА Москва
1% (2)
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