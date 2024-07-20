Чалов теперь с близкого расстояния по воротам соперника бил. Попал он в ногу сопернику, после чего мяч за лицевую линию улетел. Еще один угловой.

Мусаев попытался после навеса Кругового до мяча добраться, но выше его головы сфера полетела. По воротам игрок ЦСКА так и не смог пробить.

Комличенко в борьбе с Виллианом не устоял и упал на ноги сопернику. Фола не было, игровой эпизод, так что 11-метрового удара назначено не было.

Койта сейчас в борьбе после скидки от Чалова попытался нанести удар по воротам соперника, но уперся в защитника. До удара дело так и не дошло.

Подустали обе команды. Уверен я, что концовка первого тайма получится безголевой. Если и будут забитые мячи, то уже после перерыва.

Прозвучал свисток рефери. 45 минут встречи позади. Забитых голов в нашем матче пока нет. Ждем их после перерыва.

Гайич выполнял перевод с правого края в центр, но пас оставлял желать лучшего. Один из защитников спокойно сыграл на вынос.

Койта попытался по центру протиснуться к воротам соперника, но втроем его там соперники встретили. Мяч они вынесли за пределы поля.

Мусаев попытался заработать угловой на левом краю, перед штрафной соперника, однако выпустил мяч за пределы поля. Это должен быть удар от ворот. Да, так и есть.

Валерий Карпин ни на секунду не садится на скамейку. У нас же Роналдо у "Ростова" с правого края простреливал мяч на ближнюю штангу, однако от ноги Мойзеса мяч за пределы поля выкатился. Угловой.

Вахания после розыгрыша углового нанес удар по воротам соперника, но попал в спину оппоненту. Был рикошет, так что это новый корнер.

Виллиан принимает на себя удар Глебова... В нокдаун Роша тут же улетает. Судя по всему, мяч в грудь игроку ЦСКА прилетел. Нужно продышаться.

В параллельном матче московское "Динамо" на своем поле громит "Факел" со счетом 3:0. Результативным пока что получается тур в РПЛ, и только наша игра как-то выбивается из колеи.

Сегодня в Ростове-на-Дону хорошая посещаемость. Мне кажется, что голы тоже будут, но только уже во второй половине встречи. В первые 45 минут мы их не увидим.

31' Сергей Карасёв сейчас подошел к Валерию Карпину и о чем-то с ним поговорил. Видимо, рефери сделал устное предупреждение наставнику южан за высказывания в адрес судейского корпуса.

29' Подавали ростовчане угловой с правого края. В итоге в своей штрафной уверенно сыграл по позиции Дивеев, который вынес мяч подальше от собственной рамки.

28' Роналдо сейчас убегал к воротам соперника и был готов сближаться с Акинфеевым, но Дивеев нанес сильный удар, выбив мяч на угловой.

27' Форма нового дизайна у ЦСКА, весьма симпатичная, с приятным узором. У "Ростова" она стандартная, но тоже весьма интересная.

26' Перерыв на водопой у нас в Ростове-на-Дону. Жарко и душно на юге России. Даже сейчас, в вечернее время. Столбик термометра днем превышает отметку +36.

25' Азнауров слева прошел Дивеева и Виллиана, после чего прострелил мяч вдоль вратарской, но получилось прямо в руки Акинфееву, сыгравшему внимательно в воротах.

23' Если вдруг Акинфеев не сможет встречу продолжить, то ему на смену смогут выйти сразу два кандидата. Тут и Тороп, и Боков, в случае чего, на поле могут выйти.

22' Теперь уже игрок "Ростова" на газоне. У Андрея Ланговича определенные проблемы со здоровьем. Но и он с поля поднимается. Игра будет продолжена.

21' Получает все же Комличенко сейчас карточку желтого цвета. Заслуженный "горчичник", ведь безрассудно играл нападающий в отборе против Акинфеева, который пока никак не может подняться с газона.