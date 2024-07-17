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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Ростов
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 70
Ростов 18.6% (13)
X 40% (28)
ЦСКА Москва 41.4% (29)
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Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
ЦСКА Москва
3.40
3.60
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2.55
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История личных встреч

Ростов
ЦСКА Москва

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
52.9%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

36 матчей

27.8%
22.2%
50%
10 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед

История матчей

К
2:0
ПЛ
2:0
К
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
КPП
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
С
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.24
0.68

Среднее время на гол

72
131

Всего голов

38
18

Голов в среднем за матч

2
1.06

Среднее время на гол

45
85

Всего голов

59
31

Голов в среднем за матч

1.64
0.86

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

54
104

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1
Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1
ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Команда И В Н П Г О
1.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2024, осталось 2 дня 11 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 70
    Ростов 18.6% (13)
    X 40% (28)
    ЦСКА Москва 41.4% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.40
    3.60
    Реклама, ligastavok.ru
    2.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Ростов
    18.3% (13)
    Ничья
    39.4% (28)
    ЦСКА Москва
    42.3% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    54% (27)
    Меньше
    46% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    98% (49)
    Нет
    2% (1)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (22)
    1:2 ЦСКА Москва
    16.9% (12)
    2:1 Ростов
    8.5% (6)
    2:2 Ничья
    5.6% (4)
    1:3 ЦСКА Москва
    5.6% (4)
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