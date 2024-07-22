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Тур: 1. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Рубин
Прогнозы 161
Пари НН 26.7% (43)
X 44.1% (71)
Рубин 29.2% (47)
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Пари НН
Ничья
Рубин
3.05
3.20
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2.83
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Пари НН
Рубин

История личных встреч

Пари НН
Рубин

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:3
ТМК
2:1
ТМК
3:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.25

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
72

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4
Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1 Пари НН - Ростов 1:0
Рубин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1
Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0 Рубин - Канвон 2 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Химки
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Химки
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Факел
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Краснодар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ростов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Локомотив Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 2
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 1 (1)
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 1 (1)
Оренбург Гюрлюк Эмирджан 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Москва Фомин Даниил 1
Краснодар Коста Диего 1
Краснодар Кайо Панталеао 1
Факел Квеквескири Ираклий 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в заключительном матче 1-го тура Российской премьер-лиги "Пари НН" принимает "Рубин". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2024, осталось считанные секунды.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 33.7% пользователей.
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Прогнозы 161
Пари НН 26.7% (43)
X 44.1% (71)
Рубин 29.2% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Рубин
3.05
3.20
Реклама, betcity.ru
2.83
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пари НН - Рубин

Исход игры
Пари НН
26.4% (43)
Ничья
43.6% (71)
Рубин
30.1% (49)
Тотал 2.5
Больше
30.7% (35)
Меньше
69.3% (79)
Обе команды забьют
Да
78.07% (89)
Нет
21.93% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.7% (55)
1:2 Рубин
12.3% (20)
0:1 Рубин
8% (13)
2:1 Пари НН
6.7% (11)
1:0 Пари НН
4.9% (8)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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