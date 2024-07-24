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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 63
Пари НН 11.1% (7)
X 11.1% (7)
ЦСКА Москва 77.8% (49)
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Пари НН
Ничья
ЦСКА Москва
5.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Пари НН
ЦСКА Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:6
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
КPП
0:2
ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
3.33

Среднее время на гол

70
27

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.3
1.7

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
52

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зе Турбо Жозе 1 1
Царукян Валерий 1 1
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боселли Хуан 1 0
Каккоев Никита 1 0
Стаматов Матео 1 0
Александров Виктор 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круговой Данил 1 0

Результаты матчей

Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0
Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1 Пари НН - Факел 1:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0
ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1

Результаты матчей

Пари НН
ЦСКА Москва

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пари НН
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Химки
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Химки
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Факел
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Краснодар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ростов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Локомотив Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 2
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1)
Рубин Вада Валентин 1 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 1 (1)
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Москва Фомин Даниил 1
Краснодар Коста Диего 1
Краснодар Кайо Панталеао 1
Факел Квеквескири Ираклий 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2024, осталось 2 дня 6 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 63
    Пари НН 11.1% (7)
    X 11.1% (7)
    ЦСКА Москва 77.8% (49)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Пари НН
    Ничья
    ЦСКА Москва
    5.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Пари НН
    11.1% (7)
    Ничья
    11.1% (7)
    ЦСКА Москва
    77.8% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.64% (28)
    Меньше
    36.36% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    70.45% (31)
    Нет
    29.55% (13)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    36.5% (23)
    0:2 ЦСКА Москва
    11.1% (7)
    0:1 ЦСКА Москва
    7.9% (5)
    1:1 Ничья
    6.3% (4)
    1:3 ЦСКА Москва
    4.8% (3)
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    Пари НН
    ЦСКА Москва
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