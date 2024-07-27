Тур: 2. Стадион: Ак Барс Арена.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Рожков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Даку МирлиндНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
86 Корец НикитаВратарь
- Защитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тахери КасраНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Чумич НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Рубин
Зенит
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед
33 матча
30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
25
Голов в среднем за матч
1.13
1.47
Среднее время на гол
80
61
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
2
1.56
Среднее время на гол
45
57
Всего голов
52
50
Голов в среднем за матч
1.58
1.52
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
57
59
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вада Валентин
|1
|0.5
|Зотов Александр
|1
|0.5
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.5
|Даку Мирлинд
|1
|0.5
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанаджай Дардан
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|2
|1
|Кассьерра Матео
|1
|0.5
|Педро дос Сантос
|1
|0.5
|Вендел Маркус
|0
|0
|Сергеев Иван
|0
|0
|Артур Виктор Гимараес
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зотов Александр
|1
|0
|Тесленко Егор
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2
Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0
Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1
Результаты матчей
Рубин
Зенит
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
2:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Рубин
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|2
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1 (1)
|Рубин
|Вада Валентин
|1 (1)
|Акрон
|Бакаев Солтмурад
|1 (1)
|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|1 (1)
|Факел
|Брызгалов Сергей
|1 1
|Крылья Советов
|Евгеньев Роман
|1 1
|Динамо Москва
|Фомин Даниил
|1
|Краснодар
|Коста Диего
|1
|Ростов
|Роналдо
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин 0:0 Зенит
Исход игры
Рубин
10.1% (19)
Ничья
12.8% (24)
Зенит
77.1% (145)
Тотал 2.5
Больше
69.42% (84)
Меньше
30.58% (37)
Обе команды забьют
Да
76.03% (92)
Нет
23.97% (29)
Популярный счёт
1:2 Зенит
28.7% (54)
1:1 Ничья
7.4% (14)
1:3 Зенит
7.4% (14)
0:2 Зенит
6.4% (12)
0:1 Зенит
4.3% (8)
0:3 Зенит
2.7% (5)
2:3 Зенит
1.6% (3)
1:0 Рубин
1.6% (3)
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