Первый тайм

16' Пока без моментов "Зенит" сегодня обходится. В предыдущих трёх матчах нового сезона и "Зенит", и "Рубин" неизменно забивали по четыре мяча.

15' Валентин Вада сфолил впереди на правом фланге против Дугласа Сантоса и уже на газоне подержался рукой за лицо зенитовского капитана. Как-никак психологическое давление, маленькая футбольная хитрость аргентинца против бразильца.

15' Евгений Латышонок не лучшим образом сыграл, выйдя из своей штрафной площади, но хотя бы за боковую линию мяч выбил, не подарил его сопернику.

13' "Рубин" делает ставку на надёжность сзади и на быстрые подключения впереди. Нет ничего удивительного в том, что Рашид Рахимов выбрал такой вариант ведения игры.

12' Упустили мяч "рубиновые" слева за боковую линию. Страхинья Эракович вбросил мяч из-за боковой и дал старт новой атаке "Зенита" со своей половины поля.

11' Александр Зотов пулял вперёд забросную передачу, однако перехватили мяч зенитовцы, которые теперь проводят очередную позиционную атаку. Всё, нет уже гостевой атаки. Удар от ворот будет.