☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Рубин
0:0
Первый тайм: 17'
Зенит
0'
Прогнозы 184
Рубин 9.2% (17)
X 13% (24)
Зенит 77.7% (143)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рубин
Ничья
Зенит
5.90
Реклама, fon.bet
5.40
1.77
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Рубин
3-4-3
Зенит
4-5-1

История личных встреч

Рубин
Зенит

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

33 матча

30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
6:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
С
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

18
25

Голов в среднем за матч

1.13
1.47

Среднее время на гол

80
61

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

52
50

Голов в среднем за матч

1.58
1.52

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

57
59

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вада Валентин 1 0.5
Зотов Александр 1 0.5
Кабутов Дмитрий 1 0.5
Даку Мирлинд 1 0.5
Безруков Руслан 0 0
Шабанаджай Дардан 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 2 1
Кассьерра Матео 1 0.5
Педро дос Сантос 1 0.5
Вендел Маркус 0 0
Сергеев Иван 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зотов Александр 1 0
Тесленко Егор 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артур Виктор Гимараес 1 0

Результаты матчей

Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2
Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0
Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1

Результаты матчей

Рубин
Зенит

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рубин
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Зенит
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Рубин
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Химки
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Химки
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рубин
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Факел
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Краснодар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Зенит
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Рубин
 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Москва
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 2
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1)
Рубин Вада Валентин 1 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 1 (1)
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Динамо Москва Фомин Даниил 1
Краснодар Коста Диего 1
Ростов Роналдо 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Пока без моментов "Зенит" сегодня обходится. В предыдущих трёх матчах нового сезона и "Зенит", и "Рубин" неизменно забивали по четыре мяча.
  • Фол, нарушение
    15'
    Валентин Вада сфолил впереди на правом фланге против Дугласа Сантоса и уже на газоне подержался рукой за лицо зенитовского капитана. Как-никак психологическое давление, маленькая футбольная хитрость аргентинца против бразильца.
  • 15'
    Евгений Латышонок не лучшим образом сыграл, выйдя из своей штрафной площади, но хотя бы за боковую линию мяч выбил, не подарил его сопернику.
  • 13'
    "Рубин" делает ставку на надёжность сзади и на быстрые подключения впереди. Нет ничего удивительного в том, что Рашид Рахимов выбрал такой вариант ведения игры.
  • 12'
    Упустили мяч "рубиновые" слева за боковую линию. Страхинья Эракович вбросил мяч из-за боковой и дал старт новой атаке "Зенита" со своей половины поля.
  • 11'
    Александр Зотов пулял вперёд забросную передачу, однако перехватили мяч зенитовцы, которые теперь проводят очередную позиционную атаку. Всё, нет уже гостевой атаки. Удар от ворот будет.
  • Фол, нарушение
    10'
    Матео Кассьерра не сумел удержать мяч в районе левого угла чужой штрафной площадки и отомстил за это Игору Вуячичу, повалив защитника казанцев на газон.
  • 9'
    Мирлинд Даку с правого фланга рискнул в одиночку обхитрить нескольких зенитовцев, но всё-таки гости вышли победителями из той ситуации, без фола оставив соперника без мяча.
  • 8'
    "Зенит" больше держит мяч на первых минутах. Если вспомнить предыдущие матчи питерцев в сезоне, то они создавали себе весомое преимущество ещё в первых таймах.
  • Опасный момент
    7'
    Контратака средней опасности получилась у "Рубина". С левого фланга пытался угрожать чужим воротам Сергей Безруков, который нанёс удар в руки Евгения Латышонка.
  • Угловой
    6'
    Клаудиньо со штрафного оставил мяч для Максима Глушенкова, который выполнил слева подачу к дальней штанге, и достался угловой "Зениту". С нового стандарта справа навесил Глушенков - без момента.
  • Фол, нарушение
    5'
    Максим Глушенков заработал для "Зенита" штрафной удар на левом фланге чужой половины поля. Нарушение правил записал на свой счёт Егор Тесленко.
  • 4'
    Валентин Вада подал угловой справа, и состоялся неопасный удар головой по воротам от Алексея Грицаенко. Мимо створа.
  • Угловой
    3'
    С подступов к штрафной площади приложился по чужим воротам Мирлинд Даку. Рикошет увёл мяч на угловой, а Даку стал заводить трибуны.
  • 2'
    "Рубин" играет в бордовой форме, а у "Зенита" белая экипировка.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      2'
      От Алексея Грицаенко мяч ушёл на угловой. Максим Глушенков слева со стандарта сделал низовую передачу, и Дуглас Сантос нанёс заблокированный удар.
    • 1'
      "Зенит" пока с мячом на своей половине поля и не спешит стремиться вперёд. Первая минута только идёт.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Судья
      ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:

      Судья: Чистяков Артём Владимирович (Азов).
      Помощник судьи: Ширяев Алексей Геннадьевич (Ставрополь).
      Помощник судьи: Петросян Варанцо Петрович (Ростов-на-Дону).
      Резервный судья: Фролов Антон Вячеславович (Москва).
      Делегат: Ахмадуллин Радик Мухаметбакиевич (Казань).
      Инспектор: Гвардис Александр Петрович (Калининград).
      ВАР: Мешков Виталий Петрович (Дмитров).
      АВАР: Цыганок Сергей Александрович (Калининград).
    • Приветствуем всех любителей футбола! Во втором туре чемпионата России "Рубин" и "Зенит" сыграют между собой в Казани. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 84 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 184
    Рубин 9.2% (17)
    X 13% (24)
    Зенит 77.7% (143)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Зенит
    5.90
    Реклама, fon.bet
    5.40
    1.77
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Рубин 0:0 Зенит онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 0:0 Зенит

    Исход игры
    Рубин
    10.1% (19)
    Ничья
    12.8% (24)
    Зенит
    77.1% (145)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.42% (84)
    Меньше
    30.58% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    76.03% (92)
    Нет
    23.97% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    28.7% (54)
    1:1 Ничья
    7.4% (14)
    1:3 Зенит
    7.4% (14)
    0:2 Зенит
    6.4% (12)
    0:1 Зенит
    4.3% (8)
    0:3 Зенит
    2.7% (5)
    2:3 Зенит
    1.6% (3)
    1:0 Рубин
    1.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Рубин
    Зенит
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный