☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Зенит
Прогнозы 75
Рубин 13.3% (10)
X 8% (6)
Зенит 78.7% (59)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Рубин
Ничья
Зенит
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рубин
Зенит

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

33 матча

30.3%
24.2%
45.5%
10 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.3%
30.3%
42.4%
9 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
6:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
С
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

18
25

Голов в среднем за матч

1.13
1.47

Среднее время на гол

80
61

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

2
1.56

Среднее время на гол

45
57

Всего голов

52
50

Голов в среднем за матч

1.58
1.52

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

57
59

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вада Валентин 1 1
Зотов Александр 1 1
Кабутов Дмитрий 1 1
Даку Мирлинд 1 1
Безруков Руслан 0 0
Шабанаджай Дардан 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 2 2
Кассьерра Матео 1 1
Педро дос Сантос 1 1
Вендел Маркус 0 0
Сергеев Иван 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зотов Александр 1 0
Тесленко Егор 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артур Виктор Гимараес 1 0

Результаты матчей

Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2
Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4 Рубин - Канвон 2:0
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0
Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1

Результаты матчей

Рубин
Зенит

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рубин
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Химки
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Химки
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Факел
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Краснодар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рубин
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пари НН
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ростов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Локомотив Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 2
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1)
Рубин Вада Валентин 1 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 1 (1)
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Динамо Москва Фомин Даниил 1
Краснодар Коста Диего 1
Краснодар Кайо Панталеао 1
Факел Квеквескири Ираклий 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июля 2024, осталось 2 дня 8 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 75
    Рубин 13.3% (10)
    X 8% (6)
    Зенит 78.7% (59)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Зенит
    5.40
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    5.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Зенит

    Исход игры
    Рубин
    13.2% (10)
    Ничья
    7.9% (6)
    Зенит
    78.9% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    67.35% (33)
    Нет
    32.65% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    23.7% (18)
    0:2 Зенит
    10.5% (8)
    1:3 Зенит
    7.9% (6)
    1:1 Ничья
    6.6% (5)
    0:3 Зенит
    5.3% (4)
    1:0 Рубин
    2.6% (2)
    0:1 Зенит
    2.6% (2)
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