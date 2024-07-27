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Тур: 2. Стадион: .
Динамо Москва
1:0
Первый тайм: 13'
Локомотив Москва
0'
Прогнозы 145
Динамо Москва 68.3% (99)
X 22.8% (33)
Локомотив Москва 9% (13)
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Динамо Москва
4-5-1
Локомотив Москва
4-5-1

История личных встреч

Динамо Москва
Локомотив Москва

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

34 матча

32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

32.4%
52.9%
14.7%
11 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМК
3:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.56
1.75

Среднее время на гол

57
51

Всего голов

58
55

Голов в среднем за матч

1.71
1.62

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28

Среднее время на гол

52
55

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгамалё Николя 1 0.5
Гладышев Ярослав 1 0.5
Лепский Иван 1 0.5
Бителло 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0.5
Пиняев Сергей 1 0.5
Батраков Алексей 1 0.5
Баринов Дмитрий 0 0
Сарвели Владислав 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 0 1
Лунёв Андрей 1 0
Даса Элазар 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Майсторович Милан 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 1 0
Батраков Алексей 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Локомотив Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Локомотив Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2
Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1
Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Локомотив Москва

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Рубин
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Химки
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Оренбург
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Химки
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рубин
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Факел
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Краснодар
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Зенит
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Рубин
 0:0 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Динамо Махачкала
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ахмат
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Москва
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Акрон
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Спартак Москва
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 2
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 (1)
Рубин Вада Валентин 1 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 1 (1)
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Динамо Москва Фомин Даниил 1
Краснодар Коста Диего 1
Ростов Роналдо 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    16'
    Самошников в центре поля нарушил правила против Нгамалё. Игроки "Динамо" быстро разыграли стандарт. 
  • 15'
    Очень удачное начало матча получается для "Динамо", команды вновь показывают, что сегодня может быть голевой футбол. 
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Гагнидзе!!! Бителло со стандарта выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Гагнидзе спокойно подработал мяч, а затем Лука отлично пробил в дальнюю девятку, Лантратов уже даже не стал прыгать за мячом, Баринов не успел накрыть соперника. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Ньямси на правом фланге у углового флажка нарушил правила против Тюкавина. 
  • Угловой
    12'
    Батраков вновь разыграл корнер с партнёрами по команде, далее с левого фланга последовала подача на дальний угол вратарской, игроки "Динамо" вновь сыграли внимательно и уже не позволили футболистам "Локомотива" довести атаку до удара по воротам. 
  • Опасный момент
    11'
    Пиняев получил мяч на левом углу штрафной площади от Воробьёва, Сергей на исполнение пробил по воротам, мяч задел Бессмертного и пошёл под перекладину, Лунёв не стал рисковать и перевёл в прыжке мяч на угловой. 
  • 10'
    Воробьёв выполнил передачу на ход Пиняеву по левому флангу, Бессмертный опередил Сергея и выбил мяч в аут. 
  • 9'
    Попытались игроки "Локомотива" провести атаку по центру, но передача от Сарвели на ход Самошникову не прошла. 
  • Опасный момент
    8'
    Бителло ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и пробил под давлением соперника в дальний угол ворот, Лантратов в прыжке удачно отбил мяч на своего партнёра по команде. 
  • 7'
    Сегодня на трибунах присутствуют и бывшие тренеры команд Юрий Сёмин, а также Станислав Черчесов. 
  • Опасный момент
    6'
    Нгамалё на левом фланге у штрафной площади "Локомотива" удачно обыграл Самошникова, а затем сделал передачу в центр штрафной площади, Гагнидзе в касание пробил по воротам на исполнение, Лантратов отлично сложился и намертво поймал мяч. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Батраков в центре поля нарушил правила против Нгамалё. Игроки "Динамо" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    4'
    Батраков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, не без труда, но игроки "Динамо" смогли отвести угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Угловой
    3'
    Угловой у ворот "Динамо". Батраков разыграл корнер с Сарвели, а затем с правого фланга выполнил подачу на левую половину поля, Пиняев подработал мяч и пробил по воротам от линии штрафной площади, Нгамалё успел подставиться под мяч, он пролетел рядом со штангой и ушёл на повторный корнер. 
  • 2'
    Пиняев совершил рывок по левому флангу, далее Сергей вошёл в штрафную площадь, но в борьбе с Бессмертным он упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная и непредсказуемая игра. "Динамо" конечно же обладает относительно большее крепким составом, но в дерби на старте сезона может быть любой исход. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Сергей Карасёв из Москвы. Помогать ему на бровках будут Максим Гаврилин из Владимира и Игорь Демешко из Химок. Резервным арбитром на этот матч назначен Роман Сафьян из Москвы. На VAR будут работать Евгений Турбин из Дмитрова и Рафаэль Шафеев из Волгограда. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на центральном матче второго тура чемпионата России между московскими "Динамо" и "Локомотивом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 87 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 145
    Динамо Москва 68.3% (99)
    X 22.8% (33)
    Локомотив Москва 9% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 1:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    68.3% (99)
    Ничья
    22.8% (33)
    Локомотив Москва
    9% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (87)
    Меньше
    25% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    89.66% (104)
    Нет
    10.34% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    43.4% (63)
    1:1 Ничья
    11.7% (17)
    2:2 Ничья
    8.3% (12)
    1:0 Динамо Москва
    6.2% (9)
    3:1 Динамо Москва
    3.4% (5)
    1:2 Локомотив Москва
    2.1% (3)
    2:0 Динамо Москва
    1.4% (2)
    3:2 Динамо Москва
    1.4% (2)
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