Воробьёв выполнил передачу на ход Пиняеву по левому флангу, Бессмертный опередил Сергея и выбил мяч в аут.

Пиняев получил мяч на левом углу штрафной площади от Воробьёва, Сергей на исполнение пробил по воротам, мяч задел Бессмертного и пошёл под перекладину, Лунёв не стал рисковать и перевёл в прыжке мяч на угловой.

Батраков вновь разыграл корнер с партнёрами по команде, далее с левого фланга последовала подача на дальний угол вратарской, игроки "Динамо" вновь сыграли внимательно и уже не позволили футболистам "Локомотива" довести атаку до удара по воротам.

Ньямси на правом фланге у углового флажка нарушил правила против Тюкавина.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Гагнидзе!!! Бителло со стандарта выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Гагнидзе спокойно подработал мяч, а затем Лука отлично пробил в дальнюю девятку, Лантратов уже даже не стал прыгать за мячом, Баринов не успел накрыть соперника.

Очень удачное начало матча получается для "Динамо", команды вновь показывают, что сегодня может быть голевой футбол.

9' Попытались игроки "Локомотива" провести атаку по центру, но передача от Сарвели на ход Самошникову не прошла.

8' Бителло ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и пробил под давлением соперника в дальний угол ворот, Лантратов в прыжке удачно отбил мяч на своего партнёра по команде.

7' Сегодня на трибунах присутствуют и бывшие тренеры команд Юрий Сёмин, а также Станислав Черчесов.

6' Нгамалё на левом фланге у штрафной площади "Локомотива" удачно обыграл Самошникова, а затем сделал передачу в центр штрафной площади, Гагнидзе в касание пробил по воротам на исполнение, Лантратов отлично сложился и намертво поймал мяч.

5' Батраков в центре поля нарушил правила против Нгамалё. Игроки "Динамо" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

4' Батраков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, не без труда, но игроки "Динамо" смогли отвести угрозу от своих ворот при этом стандарте.

3' Угловой у ворот "Динамо". Батраков разыграл корнер с Сарвели, а затем с правого фланга выполнил подачу на левую половину поля, Пиняев подработал мяч и пробил по воротам от линии штрафной площади, Нгамалё успел подставиться под мяч, он пролетел рядом со штангой и ушёл на повторный корнер.