Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Акрон", чтобы при своих болельщиках попытаться сыграть в более атакующий футбол и начать чаще тревожить Андрея Лунёва. Тольяттинский клуб наверняка также отлично понимает, что по такой игре пропускать более нельзя, если команда Заура Тедеева рассчитывает на очки.

Димоски на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Гладышева. "Динамо" заработало очень опасный стандарт.

Чавес со стандарта плотно отправил мяч низом под левый угол ворот, где и был Волков, голкипер "Акрона" отбил мяч перед собой, но всё же Скопицеву под давлением Савичева не удалось сыграть на добивании.

Три минуты добавил Павел Шадыханов к основному времени первого тайма.

Угловой у ворот "Динамо". Игроки "Акрона" разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь, далее с правого фланга всё же последовала подача в центр штрафной, мяч полетел высоковато, Эсковаль не смог головой пробить по воротам.

Бакаев вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением Дасы Солтмурад упустил мяч за лицевую линию поля.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча московское "Динамо" на выезде в Самаре переигрывает тольяттинский "Акрон" с минимальным счётом. Команда Марцела Лички по большей части конечно же смотрится лучше новичка Премьер-лиги, но во втором тайме "Динамо" нужно стараться забивать ещё хотя бы один мяч, чтобы уже в полной мере претендовать на три очка.

Игроки "Динамо" разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь. С левого фланга футболисты московского клуба забрались в штрафную площадь, Скопинцев плотно пробил в ближний угол ворот, Волков сложился и отбил мяч на повторный корнер.

Бителло с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Даса под давлением Бакаева не смог как следует головой пробить по воротам.

Данилин с правого фланга выполнил опасную подачу в центр штрафной площади, теперь уже Тимошенко под давлением Лепского немного не хватило, чтобы подправить мяч в левый угол ворот, но и без этого мяч в итоге пролетел рядом со штангой.

Даса попытался вновь придумать что-то интересное на правом фланге, но на этот раз Элазар под давлением Бакаева упустил мяч за лицевую линию поля.

Нгамалё разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Чавес под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Лончар при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, далее Палиенко сделал передачу пяткой на Бакаева, Солтмурад плотно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

Фланговый защитник "Акрона" Константин Савичев получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Динамо" против Нгамалё.

Савичев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бакаев сбросил мяч к линии штрафной на Палиенко, а Максим уже сделал передачу на Тимошенко в центр штрафной, но Ивана плотно опекал Лепский, который не позволил форварду "Акрона" завершить момент ударом по воротам.

Бакаев ворвался в штрафную площадь с левого фланга и в борьбе с Майсторовичем оказался на газоне, Павел Шадыханов показал, что будет удар от ворот.

Бакаев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Майсторович грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч в аут.

Фомин из центра поля выполнил неудачный заброс к правому углу штрафной площади "Акрона", мяч полетел слишком сильно, капитан "Динамо" в итоге извинился перед партнёрами по команде.

Нгамалё и Тюкавин убежали к радиусу штрафной площади по центру в результате контратаки, далее последовала передача на левый угол штрафной площади, Бителло решил на исполнение пробить по воротам, мяч полетел не особо сильно под правый угол ворот, Волков сложился и намертво поймал мяч.

Бакаев с левого фланга выполнил прострел к центу штрафной площади, Тимошенко зацепился за мяч и сделал ответную скидку на левый угол штрафной площади, Бакаев плотно пробил в ближний угол ворот, Лунёв сложился и перевёл мяч на угловой.

Данилин неудачно разыграл корнер с партнёром по команде, ничего интересного на левом фланге игроки "Акрона" придумать не смогли.

Стандарт на левом фланге заработал "Акрон". Палиенко выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лунёв уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Из глубины поля последовал заброс на ход Гладышеву по правой половине поля, Ярослав зацепился за мяч, раскачал Димоски при входе в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Волков хорошо сократил дистанцию и выручил свою команду.

Майсторович из центра поля выполнил перевод на Скопинцева к левому флангу, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл в аут.

Даса и Нгамалё разогнали атаку по правой половине поля, далее Гладышев от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, защитники "Акрона" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

28' Против Гладышева были нарушены правила в центре поля. Игроки "Динамо" очень быстро разыграли стандарт.

27' Палиенко с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лунёв грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

26' Центральный защитник "Акрона" Пауло Витор получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Динамо" против Дасы.

25' Игроки "Акрона" решили разыграть стандарт без прямой подачи в штрафную площадь, далее Димоски пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "Динамо".

24' Скопинцев на правом фланге нарушил правила против Данилина. Игроки "Акрона" тщательно готовятся к стандарту.

23' Гладышев из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, теперь уже Нгамалё немного не хватило, чтобы головой пробить по воротам.

22' Бителло с правой половины поля сместился в центр и пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в ногу Эсковаля, а затем уже Волков спокойно сыграл на выходе и забрал его в руки.

21' Лепский из центра поля выполнил заброс на ход Тюкавину к левому углу штрафной площади, совсем немного не хватило Константину, чтобы зацепиться за мяч под давлением Эсковаля.

20' Даса с правой половины поля выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Лончара и остался на правой половине поля.

19' Данилин в центре поля нарушил правила против Нгамалё. Игроки "Динамо" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

18' Нгамалё с правой половины поля выполнил передачу в радиус штрафной площади, Фомин подработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

17' Тимошенко зацепился за мяч на правом углу штрафной площади "Динамо", далее последовала скидка к боковой линии штрафной, Савичев сделал прострел в центр к линии вратарской, мяч после рикошета улетел в аут на левый фланг.

16' Бителло с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Майсторович теперь уже головой пробил в левый угол ворот, Волков вновь не прыгал, но на этот раз в левом углу ворот оказался Лончар, который и выбил мяч за пределы штрафной площади.

15' Фомин от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Джурасовича и ушёл на угловой.

14' Волков попал под прессинг Тюкавина на левом углу вратарской, голкипер "Акрона" сыграл неуверенно при выносе мяча на левый фланг, в итоге мяч попал в плечо форварду "Динамо", едва Константин не перехватил мяч.

13' ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Тюкавин!!! Чавес с углового выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, игроки "Акрона" умудрились потерять Тюкавина, Константин в итоге спокойно головой пробил в левый угол ворот, Волков даже не прыгнул за мячом, шансов у голкипера "Акрона" не было.

12' Чавес из центра поля выполнил хороший заброс на ход Нгамалё к правому углу штрафной площади, Николя зацепился за мяч и под давлением Витора пробил в ближний угол ворот, мяч задел ногу защитника "Акрона", пролетел рядом со штангой и попал в сетку с внешней стороны, будет угловой.

11' Эсковаль в борьбе за мяч в центре поля отмахнулся от Тюкавина. Павел Шадыханов решил обойтись без жёлтой карточки.

10' Бакаев совершил рывок по левому флангу и затем выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, Лончар неудачно подработал мяч и в итоге не смог пробить по воротам.

9' Чавес разыграл корнер с Бителло и Дасой, далее Бителло с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лепский под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел выше цели.

8' Фомин выполнил передачу на ход Гладышеву по правому флангу, Ярослав выполнил прострел в центр штрафной, мяч задел ногу защитника "Акрона" и ушёл на угловой.

7' Лепский в центре поля нарушил правила против Тимошенко. Игроки "Акрона" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

6' Бителло с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Волков с партнёрами по команде дал ему уйти за лицевую линию поля.

5' Бителло по левой половине поля убежал в штрафную площадь и затем выполнил прострел в цент штрафной, Тюкавин под давлением соперника не смог пробить по воротам, но заработал угловой.

4' Лончар с левой половины поля выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч полетел точно в руки Лунёву.

3' Из глубины поля теперь уже последовал заброс к радиусу штрафной площади "Динамо", Лунёв выбежал за пределы штрафной площади и выбил мяч головой подальше от своих владений.

2' Бителло из центра поля выполнил заброс на ход Тюкавину по левой половине поля, защитники "Акрона" сыграли внимательно и перехватили мяч.