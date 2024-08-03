☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Акрон
0:1
Второй тайм: 49'
Динамо Москва
0'
0:1
9' Гол
Тюкавин Константин
22' Желтая карточка
Пауло Витор III
40' Желтая карточка
Савичев Константин

Ход матча

9'
0:1
Тюкавин Константин
22'
Пауло Витор III
 
40'
Савичев Константин
 
Прогнозы 157
Акрон 8.3% (13)
X 10.2% (16)
Динамо Москва 81.5% (128)
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Акрон
Динамо Москва

История личных встреч

Акрон
Динамо Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Солтмурад 2 0.67
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.33
Тимошенко Иван 1 0.33
Лончар Стефан 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгамалё Николя 2 0.67
Гладышев Ярослав 1 0.33
Тюкавин Константин 1 0.33
Гагнидзе Лука 1 0.33
Лепский Иван 1 0.33
Майсторович Милан 1 0.33
Бителло 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димоски Боян 2 0
Савичев Константин 1 0
Палиенко Максим 1 0
Данилин Кирилл 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 0 1
Лунёв Андрей 1 0
Даса Элазар 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3
Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1
Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4

Результаты матчей

Акрон
Динамо Москва

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Акрон
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Рубин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Акрон
 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
10.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Акрон
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Динамо Москва
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Ростов
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Акрон
 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 3
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 2 (1)
Динамо Москва Нгамалё Николя 2
Зенит Педро дос Сантос 2
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Краснодар Коста Диего 2
Ахмат Гандри Надер 2
Краснодар Виктор Са 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    48'
    Чавес со стандарта плотно отправил мяч низом под левый угол ворот, где и был Волков, голкипер "Акрона" отбил мяч перед собой, но всё же Скопицеву под давлением Савичева не удалось сыграть на добивании. 
  • Фол, нарушение
    47'
    Димоски на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Гладышева. "Динамо" заработало очень опасный стандарт.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Акрон", чтобы при своих болельщиках попытаться сыграть в более атакующий футбол и начать чаще тревожить Андрея Лунёва. Тольяттинский клуб наверняка также отлично понимает, что по такой игре пропускать более нельзя, если команда Заура Тедеева рассчитывает на очки. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча московское "Динамо" на выезде в Самаре переигрывает тольяттинский "Акрон" с минимальным счётом. Команда Марцела Лички по большей части конечно же смотрится лучше новичка Премьер-лиги, но во втором тайме "Динамо" нужно стараться забивать ещё хотя бы один мяч, чтобы уже в полной мере претендовать на три очка. 
  • 45'
    Бакаев вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но под давлением Дасы Солтмурад упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Динамо". Игроки "Акрона" разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь, далее с правого фланга всё же последовала подача в центр штрафной, мяч полетел высоковато, Эсковаль не смог головой пробить по воротам. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Павел Шадыханов к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Савичев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бакаев сбросил мяч к линии штрафной на Палиенко, а Максим уже сделал передачу на Тимошенко в центр штрафной, но Ивана плотно опекал Лепский, который не позволил форварду "Акрона" завершить момент ударом по воротам. 
  • Желтая карточка
    45'
    Фланговый защитник "Акрона" Константин Савичев получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Динамо" против Нгамалё. 
  • Опасный момент
    44'
    Лончар при развитии атаки по левой половине поля выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, далее Палиенко сделал передачу пяткой на Бакаева, Солтмурад плотно пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны. 
  • 43'
    Нгамалё разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Чавес под давлением соперника не смог зацепиться за мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • 42'
    Даса попытался вновь придумать что-то интересное на правом фланге, но на этот раз Элазар под давлением Бакаева упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Опасный момент
    41'
    Данилин с правого фланга выполнил опасную подачу в центр штрафной площади, теперь уже Тимошенко под давлением Лепского немного не хватило, чтобы подправить мяч в левый угол ворот, но и без этого мяч в итоге пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    40'
    Бителло с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Даса под давлением Бакаева не смог как следует головой пробить по воротам. 
  • Угловой
    39'
    Игроки "Динамо" разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь. С левого фланга футболисты московского клуба забрались в штрафную площадь, Скопинцев плотно пробил в ближний угол ворот, Волков сложился и отбил мяч на повторный корнер. 
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    • 38'
      Даса и Нгамалё разогнали атаку по правой половине поля, далее Гладышев от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, защитники "Акрона" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
    • 37'
      Майсторович из центра поля выполнил перевод на Скопинцева к левому флангу, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл в аут. 
    • Опасный момент
      36'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Гладышеву по правой половине поля, Ярослав зацепился за мяч, раскачал Димоски при входе в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Волков хорошо сократил дистанцию и выручил свою команду. 
    • 35'
      Стандарт на левом фланге заработал "Акрон". Палиенко выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лунёв уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      34'
      Данилин неудачно разыграл корнер с партнёром по команде, ничего интересного на левом фланге игроки "Акрона" придумать не смогли. 
    • Опасный момент
      33'
      Бакаев с левого фланга выполнил прострел к центу штрафной площади, Тимошенко зацепился за мяч и сделал ответную скидку на левый угол штрафной площади, Бакаев плотно пробил в ближний угол ворот, Лунёв сложился и перевёл мяч на угловой. 
    • Опасный момент
      32'
      Нгамалё и Тюкавин убежали к радиусу штрафной площади по центру в результате контратаки, далее последовала передача на левый угол штрафной площади, Бителло решил на исполнение пробить по воротам, мяч полетел не особо сильно под правый угол ворот, Волков сложился и намертво поймал мяч. 
    • 31'
      Фомин из центра поля выполнил неудачный заброс к правому углу штрафной площади "Акрона", мяч полетел слишком сильно, капитан "Динамо" в итоге извинился перед партнёрами по команде. 
    • 30'
      Бакаев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Майсторович грамотно сыграл по позиции и головой выбил мяч в аут. 
    • Судья
      29'
      Бакаев ворвался в штрафную площадь с левого фланга и в борьбе с Майсторовичем оказался на газоне, Павел Шадыханов показал, что будет удар от ворот. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Против Гладышева были нарушены правила в центре поля. Игроки "Динамо" очень быстро разыграли стандарт. 
    • 27'
      Палиенко с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лунёв грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Желтая карточка
      26'
      Центральный защитник "Акрона" Пауло Витор получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Динамо" против Дасы. 
    • 25'
      Игроки "Акрона" решили разыграть стандарт без прямой подачи в штрафную площадь, далее Димоски пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "Динамо". 
    • Фол, нарушение
      24'
      Скопинцев на правом фланге нарушил правила против Данилина. Игроки "Акрона" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 23'
      Гладышев из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, теперь уже Нгамалё немного не хватило, чтобы головой пробить по воротам. 
    • 22'
      Бителло с правой половины поля сместился в центр и пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в ногу Эсковаля, а затем уже Волков спокойно сыграл на выходе и забрал его в руки. 
    • 21'
      Лепский из центра поля выполнил заброс на ход Тюкавину к левому углу штрафной площади, совсем немного не хватило Константину, чтобы зацепиться за мяч под давлением Эсковаля. 
    • 20'
      Даса с правой половины поля выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Лончара и остался на правой половине поля. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Данилин в центре поля нарушил правила против Нгамалё. Игроки "Динамо" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Опасный момент
      18'
      Нгамалё с правой половины поля выполнил передачу в радиус штрафной площади, Фомин подработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 17'
      Тимошенко зацепился за мяч на правом углу штрафной площади "Динамо", далее последовала скидка к боковой линии штрафной, Савичев сделал прострел в центр к линии вратарской, мяч после рикошета улетел в аут на левый фланг. 
    • Угловой
      16'
      Бителло с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Майсторович теперь уже головой пробил в левый угол ворот, Волков вновь не прыгал, но на этот раз в левом углу ворот оказался Лончар, который и выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 15'
      Фомин от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в Джурасовича и ушёл на угловой. 
    • Опасный момент
      14'
      Волков попал под прессинг Тюкавина на левом углу вратарской, голкипер "Акрона" сыграл неуверенно при выносе мяча на левый фланг, в итоге мяч попал в плечо форварду "Динамо", едва Константин не перехватил мяч. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Тюкавин!!! Чавес с углового выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, игроки "Акрона" умудрились потерять Тюкавина, Константин в итоге спокойно головой пробил в левый угол ворот, Волков даже не прыгнул за мячом, шансов у голкипера "Акрона" не было. 
    • Опасный момент
      12'
      Чавес из центра поля выполнил хороший заброс на ход Нгамалё к правому углу штрафной площади, Николя зацепился за мяч и под давлением Витора пробил в ближний угол ворот, мяч задел ногу защитника "Акрона", пролетел рядом со штангой и попал в сетку с внешней стороны, будет угловой. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Эсковаль в борьбе за мяч в центре поля отмахнулся от Тюкавина. Павел Шадыханов решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • 10'
      Бакаев совершил рывок по левому флангу и затем выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, Лончар неудачно подработал мяч и в итоге не смог пробить по воротам. 
    • Угловой
      9'
      Чавес разыграл корнер с Бителло и Дасой, далее Бителло с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лепский под давлением соперника головой пробил в левый угол ворот, мяч полетел выше цели. 
    • 8'
      Фомин выполнил передачу на ход Гладышеву по правому флангу, Ярослав выполнил прострел в центр штрафной, мяч задел ногу защитника "Акрона" и ушёл на угловой. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Лепский в центре поля нарушил правила против Тимошенко. Игроки "Акрона" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      6'
      Бителло с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Волков с партнёрами по команде дал ему уйти за лицевую линию поля. 
    • 5'
      Бителло по левой половине поля убежал в штрафную площадь и затем выполнил прострел в цент штрафной, Тюкавин под давлением соперника не смог пробить по воротам, но заработал угловой. 
    • 4'
      Лончар с левой половины поля выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч полетел точно в руки Лунёву. 
    • 3'
      Из глубины поля теперь уже последовал заброс к радиусу штрафной площади "Динамо", Лунёв выбежал за пределы штрафной площади и выбил мяч головой подальше от своих владений. 
    • 2'
      Бителло из центра поля выполнил заброс на ход Тюкавину по левой половине поля, защитники "Акрона" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная и непредсказуемая игра в Самаре. "Динамо" даже на выезде конечно же считается у букмекеров фаворитом, но крепкий "Акрон" наверняка просто так переиграть не получится. 
    • Второй тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Савичев Константин получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Пауло Витор III получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Г О О О О Л - Тюкавин Константин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 46.5% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон 0:1 Динамо Москва

    Исход игры
    Акрон
    8.3% (13)
    Ничья
    10.2% (16)
    Динамо Москва
    81.5% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.49% (93)
    Меньше
    20.51% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (102)
    Нет
    12.82% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    46.5% (73)
    1:3 Динамо Москва
    6.4% (10)
    1:1 Ничья
    5.7% (9)
    0:1 Динамо Москва
    5.1% (8)
    0:2 Динамо Москва
    4.5% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (4)
    2:1 Акрон
    1.3% (2)
    2:3 Динамо Москва
    1.3% (2)
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