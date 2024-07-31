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Тур: 3. Стадион: .
Акрон
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 61
Акрон 11.5% (7)
X 9.8% (6)
Динамо Москва 78.7% (48)
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Ничья
Динамо Москва
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История личных встреч

Акрон
Динамо Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Солтмурад 2 1
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.5
Тимошенко Иван 1 0.5
Лончар Стефан 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгамалё Николя 2 1
Гладышев Ярослав 1 0.5
Гагнидзе Лука 1 0.5
Лепский Иван 1 0.5
Майсторович Милан 1 0.5
Бителло 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Данилин Кирилл 1 0
Грибов Сергей 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 0 1
Лунёв Андрей 1 0
Даса Элазар 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3
Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1
Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4

Результаты матчей

Акрон
Динамо Москва

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Акрон
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Рубин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Ростов
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Динамо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 3
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 2 (1)
Динамо Москва Нгамалё Николя 2
Зенит Педро дос Сантос 2
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Краснодар Коста Диего 2
Ахмат Гандри Надер 2
Краснодар Виктор Са 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2024, осталось 2 дня 6 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 61
    Акрон 11.5% (7)
    X 9.8% (6)
    Динамо Москва 78.7% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Динамо Москва
    4.15
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    4.05
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    1.87
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон - Динамо Москва

    Исход игры
    Акрон
    11.1% (7)
    Ничья
    9.5% (6)
    Динамо Москва
    79.4% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.85% (38)
    Меньше
    19.15% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    87.23% (41)
    Нет
    12.77% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    47.6% (30)
    0:2 Динамо Москва
    6.3% (4)
    1:1 Ничья
    4.8% (3)
    1:3 Динамо Москва
    4.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
    0:1 Динамо Москва
    3.2% (2)
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    Динамо Москва
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