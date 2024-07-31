☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Ростов
Прогнозы 67
Зенит 76.1% (51)
X 10.4% (7)
Ростов 13.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Ростов
5.40
5.60
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9.76
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История личных встреч

Зенит
Ростов

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
13.6%
13.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

32 матча

59.4%
25%
15.6%
19 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
31.3%
18.7%
16 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

62.5%
15.6%
21.9%
20 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:1
ПЛ
1:0
КPП
0:5
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:5
ПЛ
0:2
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

2.6
1.88

Среднее время на гол

34
47

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

0.94
0.8

Среднее время на гол

95
112

Всего голов

55
44

Голов в среднем за матч

1.72
1.38

Тотал матчей

2.5
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
27
Больше 84%
Меньше 16%
5
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

52
65

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 3 1.5
Педро дос Сантос 2 1
Кассьерра Матео 2 (1) 1
Изидор Вильсон 1 0.5
Вендел Маркус 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0
Сергеев Иван 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 1 0.5
Лангович Андрей 1 0.5
Роналдо 0 0
Осипенко Максим 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артур Виктор Гимараес 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналдо 1 0
Комличенко Николай 1 0
Уткин Даниил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
0
Зенит
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
0
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2
Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1
Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4

Результаты матчей

Зенит
Ростов

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
2 раза 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:4
2 раза 100%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Зенит
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Рубин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Ростов
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Динамо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 3
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 2 (1)
Динамо Москва Нгамалё Николя 2
Зенит Педро дос Сантос 2
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Краснодар Коста Диего 2
Ахмат Гандри Надер 2
Краснодар Виктор Са 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 67
    Зенит 76.1% (51)
    X 10.4% (7)
    Ростов 13.4% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Ростов
    5.40
    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Ростов

    Исход игры
    Зенит
    76.1% (51)
    Ничья
    10.4% (7)
    Ростов
    13.4% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.17% (38)
    Меньше
    20.83% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    70.83% (34)
    Нет
    29.17% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    22.4% (15)
    3:1 Зенит
    11.9% (8)
    2:0 Зенит
    10.4% (7)
    3:0 Зенит
    6% (4)
    2:3 Ростов
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    3% (2)
    1:2 Ростов
    3% (2)
    1:0 Зенит
    3% (2)
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    Зенит
    Ростов
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