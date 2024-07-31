Тур: 3. Стадион: Ак Барс Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Рубин
Химки
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.29
Среднее время на гол
54
70
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.5
Среднее время на гол
78
60
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
65
65
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вада Валентин
|1
|0.5
|Зотов Александр
|1
|0.5
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.5
|Даку Мирлинд
|1
|0.5
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанаджай Дардан
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|1
|0.5
|Магомедов Бутта
|1
|0.5
|Терехов Сергей
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тесленко Егор
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Даку Мирлинд
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анджелкович Неманья
|2
|0
|Заболотный Антон
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Химки
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
1
Рубин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4
Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1
Химки
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2
Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0
Результаты матчей
Рубин
Химки
Точный счет
0:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:4
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Рубин
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зенит
|Глушенков Максим
|3
|Локомотив Москва
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2 (1)
|Акрон
|Бакаев Солтмурад
|2 (1)
|Динамо Москва
|Нгамалё Николя
|2
|Зенит
|Педро дос Сантос
|2
|Факел
|Брызгалов Сергей
|1 1
|Крылья Советов
|Евгеньев Роман
|1 1
|Краснодар
|Коста Диего
|2
|Ахмат
|Гандри Надер
|2
|Краснодар
|Виктор Са
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин - Химки
Исход игры
Рубин
79.3% (46)
Ничья
10.3% (6)
Химки
10.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
53.49% (23)
Меньше
46.51% (20)
Обе команды забьют
Да
58.14% (25)
Нет
41.86% (18)
Популярный счёт
2:1 Рубин
31% (18)
2:0 Рубин
17.2% (10)
1:0 Рубин
12.1% (7)
1:1 Ничья
5.2% (3)
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