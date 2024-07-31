☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Рубин
 
Позже
Химки
Прогнозы 57
Рубин 78.9% (45)
X 10.5% (6)
Химки 10.5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Рубин
Ничья
Химки
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рубин
Химки

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ТМК
0:0
ПЛ
1:1
КPП
1:0
ПЛ
1:3
ТМК
2:2
ПЛ
2:0
К
3:0
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.29

Среднее время на гол

54
70

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.5

Среднее время на гол

78
60

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

65
65

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вада Валентин 1 0.5
Зотов Александр 1 0.5
Кабутов Дмитрий 1 0.5
Даку Мирлинд 1 0.5
Безруков Руслан 0 0
Шабанаджай Дардан 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 1 0.5
Магомедов Бутта 1 0.5
Терехов Сергей 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тесленко Егор 2 0
Зотов Александр 1 0
Даку Мирлинд 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анджелкович Неманья 2 0
Заболотный Антон 1 0

Результаты матчей

Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Рубин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Химки
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
1
Рубин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Химки
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4
Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1
Химки
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2
Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0

Результаты матчей

Рубин
Химки

Точный счет

0:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Рубин
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Ростов
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Локомотив Москва
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Рубин
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Краснодар
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ахмат
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Факел
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Оренбург
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Локомотив Москва
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ростов
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Химки
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Зенит
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спартак Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рубин
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
12.
Акрон
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Пари НН
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 2 2 0 0 8 - 0 6
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Ростов
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Спартак Москва
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Рубин
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Акрон
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Краснодар
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ахмат
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Динамо Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оренбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Локомотив Москва
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Химки
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Факел
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пари НН
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Крылья Советов
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зенит Глушенков Максим 3
Локомотив Москва Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 (1)
Акрон Бакаев Солтмурад 2 (1)
Динамо Москва Нгамалё Николя 2
Зенит Педро дос Сантос 2
Весь список

Топ нарушителей
Факел Брызгалов Сергей 1 1
Крылья Советов Евгеньев Роман 1 1
Краснодар Коста Диего 2
Ахмат Гандри Надер 2
Краснодар Виктор Са 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 57
    Рубин 78.9% (45)
    X 10.5% (6)
    Химки 10.5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Химки
    3.40
    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин - Химки

    Исход игры
    Рубин
    79.3% (46)
    Ничья
    10.3% (6)
    Химки
    10.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.49% (23)
    Меньше
    46.51% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    31% (18)
    2:0 Рубин
    17.2% (10)
    1:0 Рубин
    12.1% (7)
    1:1 Ничья
    5.2% (3)
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    Рубин
    Химки
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