Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Матч возобновлен

44' Джеле Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Вынэ Йонуц получил желтую карточку от судьи

42' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Ionut Cojocaru не смог попасть в створ ударом издали

35' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

34' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Вынэ Йонуц пробует нанести удар издали, но Денис Русу держит все под контролем

32' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

23' Шанс! Нарек Григорян из команды Фарул Констанца пробил головой, но мимо

23' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Перяну Овидиу получил желтую карточку от судьи

21' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Г О О О О Л - Пурече Флориан забивает с левой ноги!

19' Камара Секу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Ривалдиньо получил желтую карточку от судьи

17' Матч возобновлен

16' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

13' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Шанс! Нарек Григорян из команды Фарул Констанца пробил головой, но мимо

9' Медина Паоло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола