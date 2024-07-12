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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Фарул Констанца
0:1
Конец матча
Униря Слобозия
0'
17' Желтая карточка
Ривалдиньо
0:1
19' Гол
Пурече Флориан
21' Желтая карточка
Перяну Овидиу
43' Желтая карточка
Вынэ Йонуц
64' Желтая карточка
Камара Секу
90' Желтая карточка
Constantin Adrian Toma
90'+6
1
Бузбуки
Александру
22
Сырбу
Дан
3
Попеску
Михай
4
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
8
Вынэ
Йонуц
5
Кейруш
Диогу
24
Грамени
Константин
30
Григорян
Нарек
7
Ривалдиньо
27
Ionut
Cojocaru
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
60
Поспелов
Дмитрий
6
Marius
Antoche
10
Constantin
Adrian
Toma
5
Ariel
Lopez1
20
Перяну
Овидиу
17
Камара
Секу
30
Пурече
Флориан
98
Christ
Afalna
11
Джеле
Джордан
Фарул Констанца
Униря Слобозия

История личных встреч

Фарул Констанца
Униря Слобозия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛI
0:2
Л2С1
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Униря Слобозия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пурече Флориан 1 1
Камара Секу 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вынэ Йонуц 1 0
Ривалдиньо 1 0
Униря Слобозия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Секу 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Constantin Adrian Toma 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Униря Слобозия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Фарул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Униря Слобозия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3
Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Университатя Клуж - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Сепси - Фарул Констанца 0:1
Униря Слобозия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0
Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 3:1 Прогресул Спартак - Униря Слобозия 0:2 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 КСМ Думбрэвица - Униря Слобозия 0:2 Металоглобас Бухарест - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Чахлэул Пьятра-Нямц 2:1 Конкордия Кьяжна - Униря Слобозия 0:0 Арджеш - Униря Слобозия 0:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
Униря Слобозия

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Униря Слобозия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Униря Слобозия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Униря Слобозия Пурече Флориан 1
Униря Слобозия Камара Секу 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Униря Слобозия Камара Секу 1
Фарул Констанца Вынэ Йонуц 1
Фарул Констанца Ривалдиньо 1
Униря Слобозия Перяну Овидиу 1
Униря Слобозия Constantin Adrian Toma 1
Весь список
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