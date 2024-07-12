Тур: 1. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Szabolcs Kovacs
0:0
Конец матча
Ход матча
25'
90'
Владение мячом
15
Juraj
Badelj
14
Хури
Льес
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
-
-
17 Petru Dragos
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
25 Сьерра ГрегоЗащитник
-
32 Бенга ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мора Карлос
-
31 Stefan Bana
-
-
-
27 David Barbu
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Германнштадт
Университатя Крайова
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
13 матчей
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
0.83
0.2
Среднее время на гол
108
450
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.15
0.69
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
78
130
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балауре Сильвиу
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Парадела Луис
|1
|0
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зира 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1
Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1
Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1
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|Униря Слобозия
|Пурече Флориан
|1
|Униря Слобозия
|Камара Секу
|0 (1)
|Униря Слобозия
|Камара Секу
|1
|Фарул Констанца
|Вынэ Йонуц
|1
|Фарул Констанца
|Ривалдиньо
|1
|Германнштадт
|Балауре Сильвиу
|1
|Университатя Крайова
|Парадела Луис
|1