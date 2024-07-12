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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Германнштадт
0:0
Конец матча
Университатя Крайова
0'
25' Желтая карточка
Парадела Луис
90' Желтая карточка
Балауре Сильвиу
90'+5
25
Кабуз
Каталин
66
Кэпушэ
Тибериу
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
51
Ороиан
Александру
8
Мурджа
Алессандро
29
Ciprian
Biceanu
10
Негуц
Кристиан
77
Дякону
Роналдо
96
Балауре
Сильвиу
7
Стойка
Янис
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
3
Мальдонадо
Дениль
15
Juraj
Badelj
12
Нчамаа
Базилио
4
Крецу
Александру
14
Хури
Льес
7
Парадела
Луис
37
Дансиу
Мариан
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
Германнштадт
Университатя Крайова

История личных встреч

Германнштадт
Университатя Крайова

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

13 матчей

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
К
0:2

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

0.83
0.2

Среднее время на гол

108
450

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.15
0.69

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

78
130

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балауре Сильвиу 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парадела Луис 1 0

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зира 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1
Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1
Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - Волунтари 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Униря Слобозия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Униря Слобозия Пурече Флориан 1
Униря Слобозия Камара Секу 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Униря Слобозия Камара Секу 1
Фарул Констанца Вынэ Йонуц 1
Фарул Констанца Ривалдиньо 1
Германнштадт Балауре Сильвиу 1
Университатя Крайова Парадела Луис 1
Весь список
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