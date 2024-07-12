Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

87' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Хури Льес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

81' Матч возобновится спорным мячом

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Удар от ворот произведет Германнштадт

80' Митрицэ Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Крецу Александру пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

78' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

77' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Матч возобновлен

75' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Митрицэ Александру бьет со штрафного в створ, но Catalin Cabuz держит все под контролем

73' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

73' Митрицэ Александру пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

72' Хури Льес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Хорошую попытку сделал Митрицэ Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Ороиан Александру получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Ороиан Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Германнштадт

66' Митрицэ Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Кицу Аурелиан

62' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Cristian Negut оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Хорошую попытку сделал Дансиу Мариан . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Хури Льес пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

56' Хури Льес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Кольич Элвир пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

51' Иван Андрей пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

50' Кэпэцынэ Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

49' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Juraj Badelj выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.