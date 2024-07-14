Тур: 1. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Rares George Vidican
3:2
Конец матча
0'
0:1
14' ГолКаржан Каталин
0:2
34' ГолАбдалла Хаким
41' Желтая карточкаDennis Politic
1:2
42' ПенальтиДяк Чиприан
2:2
52' ГолБирлигея Даниэль
58' Желтая карточкаБирлигея Даниэль
66' Желтая карточкаМохаммед Камара
84' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
87' Желтая карточкаБоатенг Кеннеди
3:2
90' ГолТахцидис Панайотис
90'+9
Ход матча
14'
0:1
34'
0:2
41'
42'
1:2
52'
58'
66'
87'
90'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
45
Камора
Мауру
26
Артян
Андрей
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
96 Beni NkololoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
82 Фика АлинНападающий
- Нападающий
-
-
70 Tudor Lucaci
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
30 Raul Rotund
-
Главный тренер: Копич Желько
История личных встреч
ЧФР Клуж
Динамо Бухарест
27 матчей
88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
48.1%
7.5%
12 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
39 матчей
61.5%
17.9%
20.6%
24 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
12 побед 21 ничья 6 побед
Второй тайм
48.7%
35.9%
15.4%
19 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
28
Голов в среднем за матч
1.58
1.4
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
0.65
0.89
Среднее время на гол
138
100
Всего голов
43
45
Голов в среднем за матч
1.1
1.15
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
81
78
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирлигея Даниэль
|1
|1
|Тахцидис Панайотис
|1
|1
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|1
|Кейта Абдул-Кадер
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдалла Хаким
|1
|1
|Каржан Каталин
|1
|1
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Мохаммед Камара
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кеннеди
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1
ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1
Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Динамо Бухарест
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|1 (1)
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|1 (1)
|ЧФР Клуж
|Тахцидис Панайотис
|1
|Сепси
|Матей Космин
|1
|Рапид Бухарест
|Браун Кристофер
|1
|ЧФР Клуж
|Тахцидис Панайотис
|1
|Униря Слобозия
|Камара Секу
|1
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|1
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|1
|Динамо Бухарест
|Боатенг Кеннеди
|1