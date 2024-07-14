Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

87' Боатенг Кеннеди получил желтую карточку от судьи

85' Могос Василе пробует нанести удар издали, но Аднан Голубович держит все под контролем

85' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Тахцидис Панайотис получил желтую карточку от судьи

83' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Тактическая замена. Cristian Costin уходит с поля и его заменяет Патрике Разван

82' Тактическая замена. Абдалла Хаким уходит с поля и его заменяет Adrian Caragea

81' Матч возобновлен

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

79' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ЧФР Клуж

78' Матч остановлен

77' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

75' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Хорошую попытку сделал Меритон Кореница. Удар в створ, но вратарь начеку

73' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

72' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

70' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Матч возобновлен

70' Тактическая замена. Мохаммед Камара уходит с поля и его заменяет Меритон Кореница

69' Каржан Каталин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Хорошую попытку сделал Артян Андрей . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

66' Рефери не любит споров - именно за это Мохаммед Камара сейчас получил желтую

66' Матч возобновится спорным мячом

66' Каржан Каталин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Оооо... вот это был удар! Бирлигея Даниэль должен был забить с этой позиции.

64' Бирлигея Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Матч возобновлен

62' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

58' Рефери не любит споров - именно за это Бирлигея Даниэль сейчас получил желтую

58' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Оооо... вот это был удар! Сельмани Астрит должен был забить с этой позиции.

58' Гнаоре Эдди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Тахцидис Панайотис пробует нанести удар издали, но Аднан Голубович держит все под контролем

54' Оооо... вот это был удар! Бирлигея Даниэль должен был забить с этой позиции.

54' Бирлигея Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Г О О О О Л - Бирлигея Даниэль забивает с левой ноги!

50' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

49' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

48' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника