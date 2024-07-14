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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
ЧФР Клуж
3:2
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
0:1
14' Гол
Каржан Каталин
0:2
34' Гол
Абдалла Хаким
41' Желтая карточка
Dennis Politic
1:2
42' Пенальти
Дяк Чиприан
2:2
52' Гол
Бирлигея Даниэль
58' Желтая карточка
Бирлигея Даниэль
66' Желтая карточка
Мохаммед Камара
84' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
87' Желтая карточка
Боатенг Кеннеди
3:2
90' Гол
Тахцидис Панайотис
90'+9
90
Сава
Рэзван
2
Тачи
Арменд
44
Крешич
Антон
27
Илие
Матей
45
Камора
Мауру
26
Артян
Андрей
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
99
Михаэль
Петер
7
Мохаммед
Камара
1
Голубович
Аднан
98
Костин
Кристиан
4
Боатенг
Кеннеди
28
Омавоо
Жозуэ
3
Опрут
Рауль
17
Миланов
Георги
8
Гнаоре
Эдди
10
Каржан
Каталин
19
Абдалла
Хаким
9
Сельмани
Астрит
7
Dennis
Politic
ЧФР Клуж
Динамо Бухарест

История личных встреч

ЧФР Клуж
Динамо Бухарест

27 матчей

88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
48.1%
7.5%
12 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

39 матчей

61.5%
17.9%
20.6%
24 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
12 побед 21 ничья 6 побед

Второй тайм

48.7%
35.9%
15.4%
19 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

С
4:0
С
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1ГА
0:3
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
К
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
КР
2:1
ПЛ
0:1
С
2:2
ПЛ
0:1
ДА
2:3
ДА
1:2
ДА
1:0
К
2:1
К
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

30
28

Голов в среднем за матч

1.58
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

0.65
0.89

Среднее время на гол

138
100

Всего голов

43
45

Голов в среднем за матч

1.1
1.15

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

81
78

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирлигея Даниэль 1 1
Тахцидис Панайотис 1 1
Дяк Чиприан 1 (1) 1
Кейта Абдул-Кадер 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдалла Хаким 1 1
Каржан Каталин 1 1

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тахцидис Панайотис 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Мохаммед Камара 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кеннеди 1 0
Dennis Politic 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1
ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 1:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1
Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Динамо Бухарест

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Униря Слобозия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 1 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 1 (1)
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Сепси Матей Космин 1
Рапид Бухарест Браун Кристофер 1
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Униря Слобозия Камара Секу 1
ФКСБ Крецу Валентин 1
УТА Арад Омонди Эрик 1
Динамо Бухарест Боатенг Кеннеди 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    После классного второго тайма ЧФР Клуж совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Adrian Caragea задерживает мяч рукой
  • 98'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Сельмани Астрит наказан за толчок Могос Василе
  • 96'
    Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
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