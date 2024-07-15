Тур: 1. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Зрители: 2830 Главный судья: Cristian Moldoveanu
2:3
Конец матча
0'
0:1
6' ГолAlexandru Pop
20' Желтая карточкаMarian Chica-Rosa
29' Желтая карточкаЖивулич Диего
1:1
33' ГолAdams Friday
41' Желтая карточкаAldair Ferreira
45' Желтая карточкаDaniel Celea
54' Желтая карточкаДоринель Мунтеану
2:1
56' ГолМайлат Себастьян
2:2
65' ГолЖивулич Диего
2:3
67' ГолЖивулич Диего
84' Желтая карточкаBogdan Andone
84' Красная карточкаBogdan Andone
90' Желтая карточкаNikola Stevanovic
90'+10
Ход матча
6'
0:1
29'
33'
1:1
41'
45'
56'
65'
2:2
67'
2:3
84'
84'
85'
Владение мячом
94
Пап
Эдуард
28
Петро
Чарльз
12
Adams
Friday
64
Муаддиб
Жали
14
Andrei
Rus
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
7
Фредерик
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Adams FridayПолузащитник
-
64 Муаддиб ЖалиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
-
13 Alin Ciobanu
-
11 Zoran Mitrov
-
-
21 Chapi Romano
-
15 Denis Stefan
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Andrei RusЗащитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
7 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
-
21 TelesПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 David Maftei
-
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
История личных встреч
Ботошани
Оцелул Галац
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
102
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майлат Себастьян
|1
|1
|Adams Friday
|1
|1
|Marian Chica-Rosa
|0
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живулич Диего
|2
|2
|Alexandru Pop
|1
|1
|Yuri Cisotti
|0
|0
|Фредерик
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bogdan Andone
|1
|1
|Daniel Celea
|1
|0
|Aldair Ferreira
|1
|0
|Marian Chica-Rosa
|1
|0
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доринель Мунтеану
|1
|0
|Живулич Диего
|1
|0
|Nikola Stevanovic
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0
Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2
Оцелул Галац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2
Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1
Результаты матчей
Ботошани
Оцелул Галац
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Оцелул Галац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|2
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|1 (1)
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|1 (1)
|ЧФР Клуж
|Тахцидис Панайотис
|1
|Сепси
|Матей Космин
|1
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|ЧФР Клуж
|Тахцидис Панайотис
|1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|1
|Униря Слобозия
|Камара Секу
|1
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|1