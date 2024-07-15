Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

94' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

93' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ботошани пробьет пенальти!

93' Джонатан Сиссе наказан за толчок Бодиштяну Штефан

93' Джонатан Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

92' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ботошани

92' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

90' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

89' Mihai Adascalitei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Хорошую попытку сделал Teles . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Juri Cisotti выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Zoran Mitrov выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Ламейра Жоао выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Ботошани

87' Матч возобновлен

86' Матч остановлен

85' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Teles

84' УДАЛЕНИЕ! - Bogdan Andone удален за устное оскорбление в адрес судьи

84' Рефери не любит споров - именно за это Bogdan Andone сейчас получил желтую

83' О, нет. Из многообещающей позиции Бодиштяну Штефан из команды Ботошани наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

83' Джонатан Сиссе ослабляет давление, выбив мяч.

83' Aldair Ferreira из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Mihai Adascalitei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Ботошани

82' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Флореску Эдуард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Iustin Popescu ослабляет давление, выбив мяч.

80' Daniel Celea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удар от ворот произведет Ботошани

79' Оооо... вот это был удар! Никола Стеванович должен был забить с этой позиции.

77' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

77' Фредерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Мирон Джордже выиграл воздушное противоборство у Alexandru Pop.

76' Матч возобновлен

76' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

75' Флореску Эдуард не смог попасть в створ ударом издали

74' Mihai Adascalitei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Iustin Popescu взял и забрал мяч на выходе

73' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

72' Juri Cisotti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Майлат Себастьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Juri Cisotti создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.

65' Juri Cisotti создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

62' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

60' Оооо... вот это был удар! Майлат Себастьян должен был забить с этой позиции.

60' Майлат Себастьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Хорошую попытку сделал Marian Chica-Rosa . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

59' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ботошани будет все-таки засчитан.

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ботошани

56' Г О О О О Л - Майлат Себастьян забивает с правой ноги!

56' Iustin Popescu ослабляет давление, выбив мяч.

56' Aldair Ferreira выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Сегодняшная посещаемость составляет 2830 болельщиков

55' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Ох, нехорошо это выглядит. Andrei Rus получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Матч возобновлен

54' Рефери не любит споров - именно за это Доринель Мунтеану сейчас получил желтую

54' Andrei Rus на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Майлат Себастьян не смог попасть в створ ударом издали

51' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Фредерик из команды Оцелул Галац своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Петро Чарльз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля