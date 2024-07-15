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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 2830 Главный судья: Cristian Moldoveanu
Ботошани
2:3
Конец матча
Оцелул Галац
0'
0:1
6' Гол
Alexandru Pop
20' Желтая карточка
Marian Chica-Rosa
29' Желтая карточка
Живулич Диего
1:1
33' Гол
Adams Friday
41' Желтая карточка
Aldair Ferreira
45' Желтая карточка
Daniel Celea
54' Желтая карточка
Доринель Мунтеану
2:1
56' Гол
Майлат Себастьян
2:2
65' Гол
Живулич Диего
2:3
67' Гол
Живулич Диего
84' Желтая карточка
Bogdan Andone
84' Красная карточка
Bogdan Andone
90' Желтая карточка
Nikola Stevanovic
90'+10
94
Пап
Эдуард
28
Петро
Чарльз
6
Daniel
Celea
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
83
Aldair
Ferreira
33
Eugen
Gabriel
David
12
Adams
Friday
64
Муаддиб
Жали
7
Майлат
Себастьян
29
Marian
Chica-Rosa
32
Iustin
Popescu
26
Mihai
Adascalitei
6
Jonathan
Cisse
5
Nikola
Stevanovic
14
Andrei
Rus
30
Yuri
Cisotti
31
Живулич
Диего
66
Ламейра
Жоао
7
Фредерик
11
Alexandru
Pop
33
Джурич
Василие
Ботошани
Оцелул Галац

История личных встреч

Ботошани
Оцелул Галац

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:0
С
0:2
С
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
102

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 1 1
Adams Friday 1 1
Marian Chica-Rosa 0 0
Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живулич Диего 2 2
Alexandru Pop 1 1
Yuri Cisotti 0 0
Фредерик 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bogdan Andone 1 1
Daniel Celea 1 0
Aldair Ferreira 1 0
Marian Chica-Rosa 1 0
Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доринель Мунтеану 1 0
Живулич Диего 1 0
Nikola Stevanovic 1 0

Результаты матчей

Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оцелул Галац
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оцелул Галац
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0
Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2
Оцелул Галац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсакслокк - Оцелул Галац 1:4 Оцелул Галац - Единство У. 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2
Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 1:2 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Оцелул Галац - ЧФР Клуж 2:2 Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1

Результаты матчей

Ботошани
Оцелул Галац

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Оцелул Галац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Глория Бузау
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Петролул Плоешти
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Петролул Плоешти
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Глория Бузау
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Униря Слобозия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Глория Бузау
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Петролул Плоешти
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 2
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 1 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 1 (1)
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Сепси Матей Космин 1
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
Униря Слобозия Камара Секу 1
ФКСБ Крецу Валентин 1
Весь список
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