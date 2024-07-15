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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Петролул Плоешти
0:0
Второй тайм: 48'
Глория Бузау
0'
11' Желтая карточка
Tudor Calin
39' Желтая карточка
Хужа Мариан Фернандо

Ход матча

11'
 
Tudor Calin
39'
Хужа Мариан Фернандо
 
46'
Юрю Томми
Ишфан Александру
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Петролул Плоешти
Ничья
Глория Бузау
2.64
3.25
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4.20
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Все Коэффициенты
38
Зима
Лукаш
20
Ханка
Серджу
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
5
Тичу
Валентин
Константин
44
Думитриу
Лучан
11
Сэто
Такаюки
31
Ишфан
Александру
10
Брату
Марио
9
Бериша
Альбин
7
Грозав
Георге-Теодор
12
Греаб
Александру
87
Феррарессо
Диего
5
Турда
Григоре
21
Добросавлевичи
Алин
18
Robert
Salceanu
10
Будеску
Константин
6
Tudor
Calin
23
Vlad
Prejmerean
11
Тескан
Драгош
9
Матуш
Рикарду
7
Думитру
Кристиан
Петролул Плоешти
Глория Бузау

История личных встреч

Петролул Плоешти
Глория Бузау

5 матчей

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛI
0:0
ЛI
1:1
ЛI
1:1
ЛI
0:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Среднее время на гол

108
60

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
0.75

Среднее время на гол

0
120

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
90

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Глория Бузау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tudor Calin 1 0

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1
Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0
Глория Бузау
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0
Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0 Миовени - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Вииторул Пандарии Таргу Джиу 5:0 Решица - Глория Бузау 2:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:1 Прогресул Спартак - Глория Бузау 1:5 Полония Варшава - Глория Бузау 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Глория Бузау
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Петролул Плоешти
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Петролул Плоешти
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Глория Бузау
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Униря Слобозия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Глория Бузау
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Петролул Плоешти
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 2
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 1 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 1 (1)
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Сепси Матей Космин 1
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
Униря Слобозия Камара Секу 1
ФКСБ Крецу Валентин 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Лучшие коэффициенты
    Петролул Плоешти
    Ничья
    Глория Бузау
    2.64
    3.25
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    4.20
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