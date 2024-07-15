Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Lucian Dumitriu нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Сэто Такаюки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Lucian Dumitriu наказан за толчок Tudor Calin

46' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

46' Брату Марио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Брату Марио пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Бериша Альбин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Robert Salceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Грозав Георге-Теодор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Грозав Георге-Теодор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Матч возобновлен

40' Будеску Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Матч возобновлен

29' Думитру Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Глория Бузау идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Турда Григоре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

24' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Глория Бузау идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

16' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

15' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Tudor Calin - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

11' Хорошую попытку сделал Матуш Рикарду . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Robert Salceanu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Добросавлевичи Алин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Турда Григоре создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Будеску Константин пробил со штрафного прямо в стенку

6' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Матч возобновится спорным мячом

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Думитру Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Бериша Альбин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.