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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Петролул Плоешти
0:0
Конец матча
Глория Бузау
0'
11' Желтая карточка
Tudor Calin
39' Желтая карточка
Хужа Мариан Фернандо
48' Желтая карточка
Robert Salceanu
0:0
58' Не забитый пенальти
Грозав Георге-Теодор
63' Желтая карточка
Ханка Серджу
90'+6
38
Зима
Лукаш
20
Ханка
Серджу
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
5
Тичу
Валентин
Константин
44
Думитриу
Лучан
11
Сэто
Такаюки
31
Ишфан
Александру
10
Брату
Марио
9
Бериша
Альбин
7
Грозав
Георге-Теодор
12
Греаб
Александру
87
Феррарессо
Диего
5
Турда
Григоре
21
Добросавлевичи
Алин
18
Robert
Salceanu
10
Будеску
Константин
6
Tudor
Calin
23
Vlad
Prejmerean
11
Тескан
Драгош
9
Матуш
Рикарду
7
Думитру
Кристиан
Петролул Плоешти
Глория Бузау

История личных встреч

Петролул Плоешти
Глория Бузау

5 матчей

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЛI
0:0
ЛI
1:1
ЛI
1:1
ЛI
0:1
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
1.5

Среднее время на гол

108
60

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
0.75

Среднее время на гол

0
120

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

108
90

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ханка Серджу 1 0
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Глория Бузау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Robert Salceanu 1 0
Tudor Calin 1 0

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1
Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0
Глория Бузау
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0
Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0 Миовени - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Вииторул Пандарии Таргу Джиу 5:0 Решица - Глория Бузау 2:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:1 Прогресул Спартак - Глория Бузау 1:5 Полония Варшава - Глория Бузау 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Политехника Яссы
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Униря Слобозия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Ботошани
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 2
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 1 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 1 (1)
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Сепси Матей Космин 1
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
Униря Слобозия Камара Секу 1
ФКСБ Крецу Валентин 1
Весь список
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