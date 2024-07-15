Тур: 1. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Ковач Иштван
0:0
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаTudor Calin
39' Желтая карточкаХужа Мариан Фернандо
48' Желтая карточкаRobert Salceanu
0:0
58' Не забитый пенальтиГрозав Георге-Теодор
63' Желтая карточкаХанка Серджу
90'+6
Ход матча
11'
48'
58'
63'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
20
Ханка
Серджу
4
Папп
Пол
11
Сэто
Такаюки
10
Брату
Марио
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
20 Ханка СерджуЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Полузащитник
-
71 David Ilie
-
-
99 Raul Bucur
-
36 Alin Botogan
-
30 Ioan Tolea
-
-
-
-
Главный тренер: Sanjin Alagic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 Траоре ШейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
История личных встреч
Петролул Плоешти
Глория Бузау
5 матчей
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
1.5
Среднее время на гол
108
60
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
0.75
Среднее время на гол
0
120
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
108
90
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ханка Серджу
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Robert Salceanu
|1
|0
|Tudor Calin
|1
|0
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1
Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0
Глория Бузау
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0
Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0 Миовени - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Вииторул Пандарии Таргу Джиу 5:0 Решица - Глория Бузау 2:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:1 Прогресул Спартак - Глория Бузау 1:5 Полония Варшава - Глория Бузау 1:1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|2
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|1 (1)
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|1 (1)
|ЧФР Клуж
|Тахцидис Панайотис
|1
|Сепси
|Матей Космин
|1
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|ЧФР Клуж
|Тахцидис Панайотис
|1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|1
|Униря Слобозия
|Камара Секу
|1
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|1