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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Политехника Яссы
1:0
Перерыв
Ботошани
0'
1:0
6' Гол
Бордеяну Михай

Ход матча

6'
Бордеяну Михай
(Тодороски Тодор)
1:0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Политехника Яссы
Ничья
Ботошани
2.32
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5.00
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9.92
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Все Коэффициенты
88
Фернандес
Хесус
30
Тодороски
Тодор
3
Самайоа
Николас
18
Илие
Флорин
27
Rares
Ispas
20
Stefan
Stefanovici
37
Бордеяну
Михай
24
Julian
Marchioni
10
Alin
Roman
II
99
Tailson
9
Харрисон
Шейон
94
Пап
Эдуард
12
Adams
Friday
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
33
Eugen
Gabriel
David
83
Aldair
Ferreira
64
Муаддиб
Жали
77
Бодиштяну
Штефан
29
Marian
Chica-Rosa
7
Майлат
Себастьян
Политехника Яссы
Ботошани

История личных встреч

Политехника Яссы
Ботошани

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
300%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
3:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.6

Среднее время на гол

360
150

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.6
1.75

Среднее время на гол

34
51

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 1 0.5
Тодороски Тодор 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 1 0.5
Adams Friday 1 0.5
Marian Chica-Rosa 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luca Mihai 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bogdan Andone 1 1
Daniel Celea 1 0
Aldair Ferreira 1 0
Marian Chica-Rosa 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ботошани
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Политехника Яссы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2
Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3
Ботошани
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0
Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2

Результаты матчей

Политехника Яссы
Ботошани

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Политехника Яссы
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Ботошани
 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Политехника Яссы
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Униря Слобозия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 0:1 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФКСБ
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ботошани
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Политехника Яссы
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 2
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 1 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 1 (1)
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Сепси Матей Космин 1
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
Униря Слобозия Камара Секу 1
ФКСБ Крецу Валентин 1
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    Лучшие коэффициенты
    Политехника Яссы
    Ничья
    Ботошани
    2.32
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    Ботошани
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