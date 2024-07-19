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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Андрей Флорин
Политехника Яссы
1:0
Конец матча
Ботошани
0'
1:0
6' Гол
Бордеяну Михай
69' Желтая карточка
Майлат Себастьян
81' Желтая карточка
Aldair Ferreira
87' Желтая карточка
Цигэнашу Александр
90' Желтая карточка
Anthony da Silva III
90' Желтая карточка
Харрисон Шейон
90'+11
88
Фернандес
Хесус
30
Тодороски
Тодор
3
Самайоа
Николас
18
Илие
Флорин
27
Rares
Ispas
20
Stefan
Stefanovici
37
Бордеяну
Михай
24
Julian
Marchioni
10
Alin
Roman
II
99
Tailson
9
Харрисон
Шейон
94
Пап
Эдуард
12
Adams
Friday
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
33
Eugen
Gabriel
David
83
Aldair
Ferreira
64
Муаддиб
Жали
77
Бодиштяну
Штефан
29
Marian
Chica-Rosa
7
Майлат
Себастьян
Политехника Яссы
Ботошани

История личных встреч

Политехника Яссы
Ботошани

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
300%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

История матчей

С
2:1
С
2:1
С
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
3:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.6

Среднее время на гол

360
150

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.6
1.75

Среднее время на гол

34
51

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 1 0.5
Тодороски Тодор 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майлат Себастьян 1 0.5
Adams Friday 1 0.5
Marian Chica-Rosa 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony da Silva III 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Luca Mihai 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bogdan Andone 1 1
Aldair Ferreira 2 0
Цигэнашу Александр 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Daniel Celea 1 0
Marian Chica-Rosa 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ботошани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Политехника Яссы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ботошани
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Политехника Яссы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ботошани
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сепси - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2
Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3
Ботошани
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0
Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт - Ботошани 1:1 Ботошани - У Крайова 1948 4:1 УТА Арад - Ботошани 1:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Ботошани - Штиинца Мирозлава 5:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - Фарул Констанца 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 1:0 Ботошани - Сепси 1:2

Результаты матчей

Политехника Яссы
Ботошани

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
ФКСБ
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Ботошани
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Политехника Яссы
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФКСБ
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Униря Слобозия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Униря Слобозия
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФКСБ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ботошани
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 2
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 1 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 1 (1)
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Сепси Матей Космин 1
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Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Ботошани Aldair Ferreira 2
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
Униря Слобозия Камара Секу 1
Весь список
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    • 97'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 97'
      Ох, нехорошо это выглядит. Садику Рияд получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 96'
      Ох, нехорошо это выглядит. Иту Кэтэлин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 96'
      Иту Кэтэлин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 96'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 96'
      Самайоа Николас из команды Политехника Яссы перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 95'
      Контроль мяча: Политехника Яссы: 51%, Ботошани: 49%.
    • 95'
      Игрок из команды Ботошани делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 95'
      Julian Marchioni из команды Политехника Яссы перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 95'
      Ботошани пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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