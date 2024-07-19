Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ШТАНГА! Так было близко к голу - Тайлсон нанес удар в каркас ворот!

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Ботошани

45' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Самайоа Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Ботошани

42' Alin Roman не смог попасть в створ ударом издали

42' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

39' Тайлсон из команды Политехника Яссы в офсайде

38' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Удар от ворот произведет Ботошани

36' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

32' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Ботошани

27' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Цигэнашу Александр пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

26' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Ботошани

18' Adams Friday выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

15' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

15' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

13' Оооо... вот это был удар! Тайлсон должен был забить с этой позиции.

13' Хорошую попытку сделал Тайлсон. Удар в створ, но вратарь начеку

13' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Marian Chica-Rosa оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Игрок из команды Ботошани делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

10' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Г О О О О Л - Бордеяну Михай забивает с левой ноги!

6' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

4' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Хорошую попытку сделал Тайлсон. Удар в створ, но вратарь начеку

2' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Ботошани

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола