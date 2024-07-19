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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Vlad Mircea Baban
Униря Слобозия
0:0
Первый тайм: 12'
ФКСБ
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Униря Слобозия
Ничья
ФКСБ
7.50
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4.70
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1.57
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Все Коэффициенты
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
6
Marius
Antoche
60
Поспелов
Дмитрий
29
Сербаника
Даниел
5
Ariel
Lopez1
8
Ionut
Coada
17
Камара
Секу
30
Пурече
Флориан
98
Christ
Afalna
9
Filip
Ilie
32
Тарновану
Стефан
20
Антви
Нана
30
Нгезана
Сиябонга
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
15
Штефэнеску
Мариус
27
Олару
Дариус
29
Муси
Александру
Мариан
19
Попа
Даньел
Униря Слобозия
ФКСБ

История личных встреч

Униря Слобозия
ФКСБ

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛI
2:0
ЛI
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Униря Слобозия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пурече Флориан 1 0.5
Камара Секу 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муси Александру Мариан 1 0.5
Шут Адриан 0 0

Карточки

Униря Слобозия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Секу 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Constantin Adrian Toma 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Валентин 1 0
Эджума Малком 1 0

Результаты матчей

Униря Слобозия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Униря Слобозия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Униря Слобозия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0
Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Хунедоара 3:1 Прогресул Спартак - Униря Слобозия 0:2 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 КСМ Думбрэвица - Униря Слобозия 0:2 Металоглобас Бухарест - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Чахлэул Пьятра-Нямц 2:1 Конкордия Кьяжна - Униря Слобозия 0:0
ФКСБ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Хунедоара 3:0
Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2

Результаты матчей

Униря Слобозия
ФКСБ

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Униря Слобозия
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Униря Слобозия
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
ФКСБ
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Ботошани
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Политехника Яссы
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Германнштадт
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФКСБ
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Униря Слобозия
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Университатя Крайова
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Университатя Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Рапид Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Униря Слобозия
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Университатя Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ФКСБ
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Германнштадт
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
УТА Арад
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЧФР Клуж
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ботошани
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 2
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 1 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 1 (1)
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Сепси Матей Космин 1
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Ботошани Aldair Ferreira 2
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
Униря Слобозия Камара Секу 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 7'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 7'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 7'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Ionut Coada из команды Униря Слобозия поставил подножку. Пострадал Адриан Шут
    • 6'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 6'
      Ariel Lopez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 5'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Униря Слобозия: 30%, ФКСБ: 70%.
    • 5'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 4'
      Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Ликсандру Михай из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Пурече Флориан
    • 3'
      Униря Слобозия контролирует мяч.
    • 3'
      Униря Слобозия пытается что-то создать.
    • 2'
      Униря Слобозия контролирует мяч.
    • 2'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 2'
      Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 1'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      ФКСБ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Униря Слобозия
    Ничья
    ФКСБ
    7.50
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    4.70
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    1.57
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    Униря Слобозия
    ФКСБ
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