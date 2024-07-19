Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет ФКСБ

47' Камара Секу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

44' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Дмитрий Поспелов ослабляет давление, выбив мяч.

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Ariel Lopez наказан за толчок Адриан Шут

41' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Русу Денис взял и забрал мяч на выходе

38' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет ФКСБ

35' Команда ФКСБ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Marius Stefanescu из команды ФКСБ подал угловой справа.

33' Marius Stefanescu пробует нанести удар издали, но Денис Русу держит все под контролем

33' Marius Stefanescu сделал результативную передачу.

32' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет ФКСБ

31' Marius Stefanescu наказан за толчок Ariel Lopez

30' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

28' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет ФКСБ

27' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Адриан Шут выиграл воздушное противоборство у Filip Ilie

26' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Marius Stefanescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Дмитрий Поспелов выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Радунович Ристо не смог попасть в створ ударом издали

22' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет ФКСБ

20' Christ Afalna не смог попасть в створ ударом издали

20' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

19' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

19' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Удар от ворот произведет ФКСБ

17' Хорошую попытку сделал Муси Александру Мариан . Удар в створ, но вратарь начеку

16' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Ionut Coada выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

10' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Олару Дариус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Медина Паоло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Ariel Lopez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

2' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' ФКСБ начинает с центра поля