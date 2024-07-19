Тур: 2. Стадион: Stadionul Clinceni. Главный судья: Vlad Mircea Baban
2:2
Конец матча
0'
0:1
33' ГолЛиксандру Михай
1:1
36' ГолFilip Ilie
48' Желтая карточкаДава Джойским
49' Желтая карточкаПурече Флориан
1:2
55' ПенальтиОлару Дариус
64' Желтая карточкаРусу Денис
2:2
89' ГолAndrei Dorobantu
90' Желтая карточкаAriel Lopez1
90'+8
Ход матча
33'
36'
1:1
48'
49'
55'
1:2
64'
89'
90'
Владение мячом
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
17
Камара
Секу
20
Антви
Нана
27
Олару
Дариус
19
Попа
Даньел
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
-
15 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Антви НанаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
12 Кики ДавидЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
-
70 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Униря Слобозия
ФКСБ
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Униря Слобозия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пурече Флориан
|1
|0.5
|Andrei Dorobantu
|1
|0.5
|Filip Ilie
|1
|0.5
|Камара Секу
|0
|0
|Джеле Джордан
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муси Александру Мариан
|1
|0.5
|Ликсандру Михай
|1
|0.5
|Олару Дариус
|1 (1)
|0.5
|Штефэнеску Мариус
|0
|0
|Шут Адриан
|0
|0
Карточки
Униря Слобозия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Русу Денис
|1
|0
|Камара Секу
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Ariel Lopez1
|1
|0
|Constantin Adrian Toma
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Валентин
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
Результаты матчей
Униря Слобозия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Униря Слобозия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Униря Слобозия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ФКСБ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Униря Слобозия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0
Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Хунедоара 3:1 Прогресул Спартак - Униря Слобозия 0:2 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 КСМ Думбрэвица - Униря Слобозия 0:2 Металоглобас Бухарест - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Чахлэул Пьятра-Нямц 2:1 Конкордия Кьяжна - Униря Слобозия 0:0
ФКСБ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7 ФКСБ - Хунедоара 3:0
Алмере Сити - ФКСБ 1:2 КСВ Апелдорн - ФКСБ 0:8 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Сепси 2:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ФКСБ 1:2 ФКСБ - Ботошани 3:2
Результаты матчей
Униря Слобозия
ФКСБ
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Униря Слобозия
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|2
|Униря Слобозия
|Пурече Флориан
|1 (1)
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|1 (1)
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|1 (1)
|ЧФР Клуж
|Тахцидис Панайотис
|1
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Ботошани
|Aldair Ferreira
|2
|ЧФР Клуж
|Тахцидис Панайотис
|1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|1
|Униря Слобозия
|Русу Денис
|1