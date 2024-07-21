Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Германнштадт

44' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

40' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Университатя Клуж будет все-таки засчитан.

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Университатя Клуж

37' Г О О О О О Л - Vladislav Blanuta из команды Университатя Клуж легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

37' Хорошую попытку сделал Бик Овидиу . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Franck Tchassem выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Германнштадт

36' Нистор Дан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Германнштадт

27' Гэман Валеричэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Германнштадт

26' Раца Вадим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Franck Tchassem создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

21' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

20' 'Г О О О О О Л - Нистор Дан из команды Университатя Клуж забивает с пенальти! Он пробил правой. Catalin Cabuz был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

19' После проверки VAR судья изменил решение - Университатя Клуж пробьет пенальти!

16' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Университатя Клуж

16' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Масоэро Лукас Габриэль нанес удар головой, но Catalin Cabuz спокойно отбил мяч.

12' Кристя Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Гертмонас Эдвинас взял и забрал мяч на выходе

6' Стойка Янис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Cristian Negut нанес удар, но тот был заблокирован.

6' Стойка Янис из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Германнштадт начинает с центра поля