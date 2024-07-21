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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Университатя Клуж
3:1
Перерыв
Германнштадт
0'
1:0
7' Гол
Vladislav Blanuta
2:0
20' Пенальти
Нистор Дан
3:0
37' Гол
Vladislav Blanuta
3:1
41' Гол
Бейян Флориан

Ход матча

7'
Vladislav Blanuta
(Нистор Дан)
1:0
20'
Нистор Дан
2:0
37'
Vladislav Blanuta
3:0
41'
3:1
Бейян Флориан
(Дякону Роналдо)

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Клуж
Ничья
Германнштадт
2.04
2.98
95.00
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Все Коэффициенты
30
Гертмонас
Эдвинас
24
Раду
Бобок
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
6
Кристя
Юлиан
27
Кипчу
Александру
94
Бик
Овидиу
23
Попеску
Овидиу
13
Franck
Tchassem
10
Нистор
Дан
22
Раца
Вадим
77
Vladislav
Blanuta
25
Кабуз
Каталин
66
Кэпушэ
Тибериу
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
15
Tiago
Goncalves
96
Балауре
Сильвиу
8
Мурджа
Алессандро
29
Ciprian
Biceanu
7
Стойка
Янис
77
Дякону
Роналдо
10
Негуц
Кристиан
Университатя Клуж
Германнштадт

История личных встреч

Университатя Клуж
Германнштадт

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

13 матчей

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
К
1:0
С
2:1
С
2:2
С
1:2
К
1:2
С
0:1
С
1:0
ЛI
1:2
ЛI
0:0
ЛI
0:2
LIQ
0:1
LIQ
0:2

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1
1.38

Среднее время на гол

90
65

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.63
1

Среднее время на гол

144
90

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

0.77
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

117
73

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 2 (2) 1
Vladislav Blanuta 2 1
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бейян Флориан 1 0.5
Дякону Роналдо 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Dorinel Oancea 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балауре Сильвиу 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Университатя Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Германнштадт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2
Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Клуж - Ботошани 3:0 Волунтари - Университатя Клуж 0:0
Германнштадт
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3
Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Волунтари - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Оцелул Галац 4:1 Динамо Бухарест - Германнштадт 1:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1

Результаты матчей

Университатя Клуж
Германнштадт

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 3:1 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
ЧФР Клуж
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
ФКСБ
 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Германнштадт
 1:3 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
УТА Арад
 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Ботошани
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Университатя Клуж
 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Политехника Яссы
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сепси
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
ЧФР Клуж
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
УТА Арад
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Германнштадт
 1:3 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Петролул Плоешти
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ФКСБ
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Динамо Бухарест
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оцелул Галац
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Глория Бузау
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Фарул Констанца
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Униря Слобозия
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Глория Бузау
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Университатя Крайова
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Университатя Клуж
 3:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фарул Констанца
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Петролул Плоешти
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сепси
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ботошани
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Динамо Бухарест
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Германнштадт
 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
Оцелул Галац Живулич Диего 2
Университатя Клуж Vladislav Blanuta 2
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Ботошани Aldair Ferreira 2
ЧФР Клуж Тахцидис Панайотис 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 1
Униря Слобозия Русу Денис 1
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    Лучшие коэффициенты
    Университатя Клуж
    Ничья
    Германнштадт
    2.04
    2.98
    95.00
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    Университатя Клуж
    Германнштадт
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